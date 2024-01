Le previsioni astrologiche dell'8 gennaio rivelano che l'Acquario dovrà moderare i toni, i Gemelli potrebbero avere delle opportunità, il Capricorno vivrà una giornata serena mentre la per la Bilancia sarà impegnativa.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo e dei personaggi famosi abbinati ai vari segni.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: se siete in coppia avrete la possibilità di confrontarvi con la persona amata su una questione che vi sta dando parecchia noia. Nel caso siate ancora dei cuori solitari potreste conoscere una persona alquanto intrigante.

Appartengono al vostro segno zodiacale personaggi famosi come Lady Gaga e Victoria Beckham.

Toro: cercate di non stancarvi troppo, la giornata potrebbe essere piena di avvenimenti avvincenti ma stressanti. Se siete ancora single cercate di metterci la faccia e non nascondetevi dietro ad alcune certezze tutte da verificare. Appartengono al vostro segno personaggi celebri come Penelope Cruz e George Clooney.

Gemelli: qualcosa potrebbe andare storto rispetto alle vostre aspettative sentimentali, fatevene una ragione e cercate di indirizzare meglio i vostri obiettivi. Se siete alla ricerca dell'anima gemella non fatevi scappare quella che potrebbe essere una buona opportunità. Appartengono al vostro segno celebrità come Angelina Jolie e Johnny Depp.

Cancro: la giornata potrebbe andare meglio del previsto e vi sentirete rasserenati trascorrendo un buona parte del tempo con la vostra dolce metà. Se siete single cercate di sfruttare al meglio le occasioni che potrebbero presentarsi, soprattutto nella mattinata. Appartengono al vostro segno personaggi come Daniel Radcliffe e Vin Diesel.

Leone: anche la giornata di oggi apporterà momenti indimenticabili e di passione nella vostra vita sentimentale, la vostra dolce metà apprezzerà e si congratulerà con voi. Se siete single non prendetevi troppo a cuore alcune cause perse. Appartengono al vostro segno celebrità come Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Vergine: sarete piuttosto nervosi per qualcosa che potrebbe accadere in serata, l'ottimismo non dovrà però mai venire meno.

Se siete alla ricerca dell'anima gemella andate diretti per la vostra strada e non fermatevi davanti a nulla. Appartengono al vostro segno personaggi famosi come Beyoncé e Cameron Diaz.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la giornata sarà particolarmente impegnativa, cercate di fare con passione quello che vi troverete a fare, coinvolgendo il vostro partner tutto sarà più semplice. Se siete ancora single uscite con gli amici e vivete il tutto in maniera più spensierata. Appartengono al vostro segno celebrità come Will Smith e Eminem.

Scorpione: la vostra dolce metà potrebbe chiedervi maggiore attenzione nei suoi confronti, non esitate a farla sentire importante. Se siete dei cuori solitari mettete tutto il vostro impegno per invertire la rotta, sempre se è una relazione sentimentale quello che desiderate avere.

Appartengono al vostro segno personaggi come Leonardo Di Caprio e Emma Stone.

Sagittario: cercate di andare incontro ad alcune esigenze del vostro partner, non fatene una ragione di orgoglio e mettete da parte la vostra permalosità. Se siete single datevi alla pazza gioia, non rincorrete i fantasmi del passato. Appartengono al vostro segno personaggi come Britney Spears e Brad Pitt.

Capricorno: per quel che riguarda l'amore di coppia vivrete una giornata all'insegna della serenità e della voglia di accontentare il vostro partner nei suoi desideri più nascosti. Se siete dei cuori solitari cercate di progettare qualcosa di realmente accattivante e stimolante. Appartengono al vostro segno celebrità come Orlando Bloom e Michelle Obama.

Acquario: cercate di moderare i toni in alcune discussioni che probabilmente sarete costretti ad affrontare con il vostro partner, non porterebbe a nulla di buono. Se siete ancora single vivete una giornata spensierata e all'insegna dell'amicizia. Appartengono al vostro segno personaggi come Jennifer Aniston e Shakira.

Pesci: un po' di serenità potrebbe finalmente tornare nella vostra relazione di coppia, cercate di mantenere l'equilibrio ricreato. Se siete dei cuori solitari accogliete con favore una persona che potrebbe portare entusiasmo nella vostra vita. Appartengono al vostro segno personaggi famosi come Rihanna e Drew Barrymore.