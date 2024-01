Cambiamenti in arrivo per quanto riguarda gli Scorpione secondo l'oroscopo che va dal 15 al 21 gennaio. I Sagittario, invece, arriveranno ad ottenere delle nuove e importanti consapevolezze.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo dal 15 al 21 gennaio vi esortano a non fare troppi progetti insieme. Focalizzatevi su di un obiettivo per volta, altrimenti andrete in confusione.

11° Capricorno: in amore è necessario non battere la fiacca. Non date mai nulla per scontato, altrimenti poi potreste pentirvi.

Sul lavoro è necessario rispettare i propri ruoli.

10° Sagittario: l'anno nuovo vi porterà anche a delle nuove consapevolezze, che riguarderanno soprattutto le vostre necessità e ambizioni. Sul lavoro è necessario non fare troppi problemi.

9° Toro: delle nuove proposte potrebbero rendere questi giorni particolarmente allettanti, ma al contempo impegnativi. Cercate di essere decisi e intenzionati ad andare fino in fondo quando vi ponete un obiettivo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: cercate di non perdere troppo tempo a fare cose che non vi interessano. Nella vita bisognerebbe concentrarsi solamente su ciò che conta davvero.

7° Pesci: se siete con il piede in due scarpe, forse sarebbe il caso di darsi una mossa, altrimenti poi si rischia di perdere tutto.

Le previsioni dell'oroscopo della settimana vi esortano ad essere cauti in amore.

6° Acquario: il coraggio e la determinazione sono peculiarità che vi hanno sempre contraddistinto. Non fermatevi mai, neppure dinanzi le difficoltà. In amore potreste fare delle scoperte interessanti.

5° Cancro: ci sono delle buone probabilità di riuscire a realizzare un progetto a cui stavate lavorando da tempo.

In amore e nel lavoro dovete credere di più in voi stessi.

Oroscopo segni fortunati 15-21 gennaio

4° in classifica Scorpione: nella vita è importante concentrarsi sulle cose che davvero contano, lasciando perdere tutto il resto. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che riguardano l'assetto familiare.

3° Bilancia: non siate troppo polemici in amore, in quanto questo non servirà a nulla.

Per contro, invece, se saprete toccare i punti giusti, potreste ottenere dei risultati davvero sorprendenti.

2° Vergine: in amore siete persone che, solitamente, amano donarsi completamente, senza risparmiarsi. Dal punto di vista professionale, poi, dovete essere un po' più diretti e lungimiranti.

1° Leone: secondo l'oroscopo che va dal 15 al 21 gennaio ci sono delle ottime opportunità per quanto riguarda il lavoro. Soprattutto per chi è alle prime armi potrebbe ricevere delle proposte allettanti.