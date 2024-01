L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 gennaio 2024 è pronto a svelare le previsioni astrali dei prossimi sette giorni. In primissimo piano i sei segni zodiacali compresi nel filotto dall'Ariete a Vergine. Il cielo della settimana prossima vedrà l'ingresso della Luna e di Mercurio nel segno del Capricorno. In ottimo aspetto la Luna anche per Acquario e Pesci, entrambi tra i segni favoriti nella nostra classifica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La settimana è prevista abbastanza buona, anche se non eccezionale.

Molti di voi avvertiranno il desiderio di apportare profondi cambiamenti alla propria vita. Incontrare persone particolari e interessanti, con abitudini molto diverse dalle vostre, certamente allargherà in modo positivo i vostri attuali orizzonti. Nel lavoro, nonostante abbiate ancora molti vecchi impegni da concludere, avvierete una nuova iniziativa che promette ottimi sviluppi nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l'amore, ci saranno circostanze positive che favoriranno una buona intesa e rianimeranno una piacevole voglia di stare insieme. Le coppie di lunga data intensificheranno la passione, mentre i single daranno vita a nuove situazioni, alcune anche intriganti. Se avete sognato un viaggio da tempo, è il momento di organizzarlo, portando con voi solo le persone con cui siete particolarmente affiatati.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ venerdì 12, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11, sabato 13;

★★★ martedì 9 gennaio;

★★ mercoledì 10 gennaio 2024.

♏ Scorpione: voto 6. In generale a dominare in questo periodo sarà una normale routine, forse accompagnata a metà settimana da una certa stanchezza fisica e un grande desiderio di riposo.

Ascoltate il vostro corpo, il vero indicatore interiore: ben presto recupererete energie, volontà e voglia di intraprendere nuove iniziative. Per ora, però, state rilassati e tranquilli, d'accordo? Lasciate spazio alla voglia irrefrenabile di rompere la monotonia quotidiana. I legami con i vostri affetti avranno una maggiore profondità.

Dimostrerete rispetto e ammirazione verso coloro che vi interessano e stimano. Sul fronte lavorativo, vi si chiederà di esprimere le vostre inclinazioni, ma senza prendere decisioni dirette (potrebbe essere un po' pesante per voi). Per quanto riguarda l'amore, evitate di suscitare gelosia nel vostro partner, anche per le cose più insignificanti. Dedicate più attenzione e tenerezza del solito alla vostra relazione. Un suggerimento: aumentate l'attività fisica per smaltire le calorie accumulate nelle festività natalizie.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 8, sabato 13;

★★★★ martedì 9, venerdì 12, domenica 14;

★★★ mercoledì 10 gennaio;

★★ giovedì 11 gennaio 2024.

♐ Sagittario: voto 6.

State per vivere una settimana meno eccitante rispetto a quelle appena passate, ma comunque serena. Sarà un periodo in cui dovrete occuparvi di smaltire una serie di incombenze burocratiche o fiscali. Anche se dovrete aspettare in code agli sportelli, potreste fare un incontro interessante. Nel campo amoroso, sarete in piena armonia, accompagnati dall'influenza positiva di Venere che timidamente inizia a tifare per il vostro segno. Niente problemi o complicazioni, regalatevi quanti più momenti sereni potete, da vivere insieme al vostro partner. In questi giorni, non starete fermi un attimo: avrete un'enorme energia e il vostro partner potrebbe faticare a tenere il passo con voi. Le stelle invitano a concentrarsi maggiormente sulle amicizie, poiché potrebbe capitare una giornata assai fortunata proprio in questa settimana.

Se siete single, un consiglio: lasciatevi andare alla passione, giusto per capire se il desiderio d'amare è reale o solo un bluff del destino. Nel lavoro, troverete una piccola soluzione al momento giusto. Finalmente, dopo tante amarezze, potreste ottenere una bella soddisfazione con un collega.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 8, martedì 9;

★★★★ mercoledì 10, giovedì 11, domenica 14;

★★★ venerdì 12 gennaio;

★★ sabato 13 gennaio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Questa settimana, la Luna e Mercurio entreranno nel vostro segno, regalandovi un periodo davvero eccezionale. Date il massimo, potete prendervi un po' di tempo per staccare la spina, rigenerando anima e corpo quando vi sentite stanchi oltre misura.

Dedicate momenti al relax e alla meditazione, giusto per recuperare le energie impiegate nei giorni appena trascorsi. Nel lavoro, riceverete grandi elogi e stima dai vostri colleghi. Tuttavia, nonostante gli sforzi, non sempre le cose andranno come desiderato. In amore, superate la diffidenza e rivolgetevi a una persona che potrebbe avere sentimenti profondi per voi, anche se finora è stata solo un'amica. Per le coppie, le questioni irrisolte si stanno lentamente risolvendo: approfittate di questo periodo favorevole per chiuderle definitivamente. Un consiglio: se in certi momenti vi sentite giù, cercate di gestire gli sbalzi d’umore, che purtroppo non sono sempre prevedibili.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno mercoledì 10 gennaio (Luna nel segno);

★★★★★ giovedì 11, venerdì 12, domenica 14 (Mercurio nel segno);

★★★★ lunedì 8, martedì 9, sabato 13.

♒ Acquario: voto 9.

Questa settimana, l'Oroscopo preannuncia un periodo eccezionalmente fortunato sia in amore che nel lavoro. La Luna supporterà il vostro segno, portando momenti magici da condividere con il partner. La persona che avete al vostro fianco saprà conquistarvi con il suo fascino e voi saprete ricambiare in ugual misura. Seguendo le esigenze del partner, potrete finalmente far decollare definitivamente questa relazione già solida. Grazie all'assetto astrale molto di parte, sperimenterete una sensazione di pace e armonia, regalando una piacevole serenità non solo a voi ma anche a chi vi sta a cuore. Se siete single, è il momento di frequentare persone che condividono i vostri ideali: mettete tutto l'impegno per riconoscerle e sostenerle.

Sul fronte lavorativo, la vostra determinazione, la capacità speculativa e la tenacia vi porteranno verso il successo. Siate pronti a tracciare nuovi confini esistenziali!

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno venerdì 12 gennaio (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 9, mercoledì 10, sabato 13

★★★★ lunedì 8, giovedì 11;

★★★ domenica 14 gennaio.

♓ Pesci: voto 8. Questa settimana, una sorpresa dirompente potrebbe fare la sua comparsa in un contesto ancora sconosciuto. Che cosa vi attende nel corso dei prossimi sette giorni? In amore, sicuramente vi godrete un profondo legame con il partner o forse con una nuova fiamma (chissà!). Se ci sono state divergenze con la persona o verso coloro che amate, la complicità ritornerà: un sincero scambio di idee vi farà desiderare le stesse cose, un'unione che riempirà di gioia e felicità.

Grazie all'amicizia della Luna, se siete single, vi sentirete imbattibili: mostrerete coraggio, determinazione e intraprendenza. Conquistando tutti con il vostro carisma, riuscirete persino a persuadere gli amici più scettici, ottenendo il loro aiuto nel portare a buon fine un desiderio importante. Sul fronte lavorativo, i vostri colleghi vi supporteranno nell'affrontare un progetto ambizioso.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: