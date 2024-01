Il primo weekend del nuovo anno si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per i segni zodiacali. Chi inizierà il 2024 con il piede giusto in amore? E chi invece dovrà affrontare qualche ostacolo o delusione? Di seguito l'oroscopo dell'amore e la classifica per il weekend 6 e 7 gennaio 2024.

Previsioni zodiacali dell'amore con classifica weekend 6-7 gennaio: Ariete in vetta alla classifica

1^ Ariete

L'Ariete è il segno più fortunato in amore per questo weekend. Con Venere nel Sagittario il vostro cielo astrale vi spinge ad espandere i vostri orizzonti sociali e a incontrare persone interessanti e stimolanti.

Se siete single, potreste trovare la vostra anima gemella in un contesto culturale o di viaggio. Se siete in coppia, potreste vivere momenti di grande complicità e passione con il vostro partner, magari organizzando una gita fuori porta o una serata romantica. Approfittate della Luna Nuova in Capricorno per pianificare i vostri obiettivi per il nuovo anno e per sognare in grande.

2^ Cancro

Il 2024 si prospetta come un anno felice e propizio per voi, che vi permetterà di esplorare la vita con entusiasmo. In questo weekend potrete godere di una dolce armonia familiare e sentimentale, grazie alla presenza di Giove e Nettuno nel vostro segno. Se siete single, potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore, magari tra le mura domestiche o in un ambiente accogliente e familiare.

Se siete in coppia potrete rafforzare il vostro legame con il vostro partner condividendo progetti e valori.

3^ Bilancia

Potrete sfruttare il favore di Venere, il vostro pianeta dominante, che si trova nel Sagittario, per vivere esperienze piacevoli e divertenti con il vostro partner o con una nuova fiamma. Se siete single, potreste fare una conoscenza intrigante in un ambiente sociale vivace e stimolante, come una festa, un concerto o un corso.

Se siete in coppia, potrete condividere con il vostro partner momenti di gioia e spensieratezza, magari scoprendo nuovi hobby o interessi.

4^ Capricorno

Potrete beneficiare dell'influsso positivo della Luna Nuova nel vostro segno, che vi darà energia e ottimismo. Se siete single, potreste attrarre l'attenzione di una persona che vi colpirà per il suo fascino e la sua intelligenza, magari in un contesto lavorativo o professionale.

Se siete in coppia, potrete dimostrare al vostro partner il vostro affetto e la vostra fedeltà, magari con un gesto concreto o un regalo.

5^ Gemelli

In questo weekend potrete contare sul sostegno di Mercurio, il vostro pianeta dominante, che si trova nel Capricorno, per comunicare efficacemente e risolvere eventuali problemi. Se siete single, potreste fare una scelta definitiva tra due possibili pretendenti, seguendo la vostra razionalità e il vostro intuito. Se siete in coppia, potrete chiarire con il vostro partner qualche malinteso o divergenza, trovando un punto di incontro.

6^ Toro

Anno in salita verso le posizioni di vertice, in cui potrete godere di un periodo tranquillo almeno fino a maggio.

In questo weekend potrete sfruttare la vostra sensualità e il vostro fascino per sedurre e conquistare la persona che vi piace. Se siete single, potreste avvicinarvi a una persona che vi attrae da tempo, magari con un complimento o un invito. Se siete in coppia, potrete vivere momenti di intimità e passione con il vostro partner, magari in un ambiente confortevole e rilassante.

7^ Acquario

Il 2024 sarà un anno in cui dovrete essere prudenti nei primi mesi, ma potrete poi liberarvi e godervi la vita. In questo weekend potrete sperimentare il vostro lato più ribelle e anticonformista, cercando di rompere la routine e di vivere nuove avventure. Se siete single, potreste provare una forte attrazione per una persona originale e fuori dagli schemi, magari in un contesto alternativo o insolito.

Se siete in coppia, potreste sorprendere il vostro partner con una proposta inaspettata e divertente, magari una gita improvvisata o una sfida.

8^ Leone

Sarà un anno in cui brillerete soprattutto con l'inizio dell'estate, portando luce e vitalità. In questo weekend, però, potreste essere particolarmente concentrati sulla famiglia e sulle questioni domestiche, trascurando un po' il vostro partner o la vostra vita sentimentale. Se siete single, potreste avere difficoltà a trovare il tempo e lo spazio per uscire e conoscere nuove persone, preferendo stare a casa o con i vostri cari. Se siete in coppia, potreste avere qualche tensione o discussione con il vostro partner, dovuta a una diversa visione delle priorità o delle responsabilità.

9^ Pesci

Il 2024 sarà un anno in cui vi troverete a fronteggiare un periodo un po' pesante, soprattutto durante l'anno. In questo weekend potreste sentire il bisogno di rifugiarvi nel vostro mondo interiore, isolandovi dagli altri e dalle situazioni stressanti. Se siete single, potreste avere poca voglia di socializzare e di aprirvi a nuove conoscenze, preferendo dedicarvi a voi stessi o a qualche attività creativa o spirituale. Se siete in coppia, potreste avere bisogno di più comprensione e sostegno da parte del vostro partner, che però potrebbe non capire le vostre esigenze o aspettative.

10^ Scorpione

Il 2024 sarà un anno in cui non sarete particolarmente allegri almeno fino alla fine di maggio.

In questo weekend potreste essere più suscettibili e gelosi del solito, a causa della presenza di Marte nel Toro, che vi rende più possessivi e aggressivi. Se siete single, potreste avere difficoltà a fidarvi delle persone che vi si avvicinano, temendo di essere traditi o feriti. Se siete in coppia, potreste avere qualche litigio o incomprensione con il vostro partner, dovuta a una mancanza di comunicazione o a una diversa visione delle cose.

11^ Sagittario

In questo weekend potreste essere troppo impulsivi e irrazionali a causa della presenza di Venere nel vostro segno, che vi rende più avventurosi e spensierati. Se siete single, potreste lanciarvi in una relazione senza pensare alle conseguenze, magari con una persona poco adatta a voi o già impegnata.

Se siete in coppia, potreste trascurare il vostro partner, cercando di imporre le vostre idee o i vostri desideri.

12^ Vergine

La Vergine è il dodicesimo e ultimo segno più fortunato in amore per questo weekend. Il 2024 sarà un anno in cui dovrete essere più flessibili e aperti al cambiamento, altrimenti rischierete di rimanere indietro. In questo weekend potreste essere troppo critici e perfezionisti, a causa della presenza di Mercurio nel Capricorno, che vi rende più esigenti e severi. Se siete single, potreste respingere le persone che vi si avvicinano, trovando sempre qualche difetto o motivo per non fidarvi. Se siete in coppia potreste mettere alla prova il vostro partner, pretendendo troppo da lui o da lei o facendogli o facendole notare i suoi o i suoi errori.