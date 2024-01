Secondo le previsioni dell'oroscopo del 10 gennaio i nati sotto il segno della Vergine vivranno qualche novità. I Pesci, invece, devono essere pazienti e tutti i nodi verranno al pettine.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: non siate troppo suscettibili. In questo periodo potrebbero esserci un po' di nodi che devono venire al pettine, quindi, cercate di essere pazienti e attenti.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 10 gennaio vi esortano a non pensare troppo al passato, ma concentratevi principalmente sul presente e sul futuro.

Anche in amore è necessario guardare oltre le apparenze.

10° Acquario: buon momento per quanto riguarda l'amore. Sul lavoro ci sono alcune faccende da sbrigare che potrebbero rendervi particolarmente inquieti, ma per lo più si tratterà di scocciature.

9° Ariete: ci sono dei cambiamenti in arrivo per voi. Non dovete essere troppo rigidi, soprattutto per quanto riguarda le faccende professionali. In amore dovete essere intraprendenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: lasciatevi trasportare un po' di più dalle emozioni. Le stelle vi esortano ad essere aperti e predisposti a nuove conoscenze. Soprattutto i single potrebbero essere catturati dal fascino di uno Scorpione.

7° Scorpione: in amore e in amicizia non tollerate le bugie. Nel momento in cui vi rendete conto che le persone che vi circondano non sono limpide, date di matto e potreste anche troncare il rapporto.

6° Sagittario: momento un po' particolare per quanto riguarda i rapporti di coppia, specie quelli nati da poco. Date il meglio di voi e non impelagatevi in faccende troppo complicate.

5° Toro: l'oroscopo del 10 gennaio vi esorta ad essere più consapevoli dei vostri errori. Assumetevi le responsabilità delle vostre azioni, e cercate di andare avanti per la vostra strada.

Oroscopo segni fortunati del 10 gennaio

4° in classifica Gemelli: cercate di essere un po' più attenti e lungimiranti. Dal punto di vista sentimentale è necessario non essere polemici, mentre nel lavoro dovete essere coraggiosi e rischiare.

3° Cancro: la mattinata potrebbe cominciare in maniera un po' fiacca, ma verso il pomeriggio ci sarà una bella ripresa. La Luna tornerà pian piano in transito favorevole, quindi, non temete.

2° Bilancia: le stelle sono favorevoli, anche se non dovete tirare troppo la corda in alcune faccende di cuore. Nel lavoro potreste ricevere qualche bella soddisfazione tra oggi e domani.

1° Capricorno: secondo l'oroscopo del 10 gennaio, i nati sotto questo segno sono un po' indecisi su alcune scelte da prendere. Cercate di seguire di più il vostro istinto e non ve ne pentirete.