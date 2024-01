L'oroscopo di domani 11 gennaio accoglie la Luna Nuova in Capricorno, destinata ad agitare un po' le acque sia in amore che nel settore lavorativo. In queste 24 ore può accadere di tutto. I nati dell'Ariete trovano spazio all'ultimo posto in classifica a causa di certi dubbi amorosi. Gongolano, invece, i nati del Sagittario che ritroveranno la serenità perduta negli ultimi tempi.

Previsioni astrali dell'11 gennaio: gli ultimi in classifica

12° Ariete - Potreste avere dei dubbi in amore, oppure avvertire l’esigenza di modificare la vostra vita sentimentale, in ogni caso meglio chiarire subito.

Nel lavoro sentite dentro di voi la voglia di superare alcuni problemi che vi tormentano da tempo. Avete difficoltà a dormire.

11° Gemelli - Giovedì di riflessione sui sentimenti. Attenzione a non provocare il partner. Sul campo affettivo vi sono ostacoli che rendono la giornata difficile mentre sul lavoro potreste ricevere delle critiche, nonostante non riusciate a mantenere gli impegni presi con i clienti o il pubblico. In serata sarete piuttosto stanchi.

10° Vergine - Si prospetta una giornata di recupero per le coppie più compatte che però, in questo momento, stanno vivendo una relazione problematica. Comunque sia, anche se vi sentite nervosi, riuscirete a gestire molto bene la relazione con il partner.

Nel lavoro anche se pensate che vi siate messi in situazioni professionali più grandi delle vostre aspettative, presto arrivano dei risultati soddisfacenti. Cercate di riposare di più.

9° Acquario - Preoccupatevi di più del lato affettivo, se ci sono stati momenti negativi parlatene, quanto prima, con il vostro partner. Nel lavoro sono in arrivo alcune notizie, ma impegnatevi di più nel vostro ruolo.

Potreste ricevere un compenso economico extra. Mangiate cibi salutari e idratatevi.

I segni zodiacali che avranno una giornata nella media

8° Toro - Periodo ottimo per l’amore, ma non dovete avere paura di mettervi in gioco. Chi ha avuto momenti negativi in amore deve rimettersi in gioco senza avere pregiudizi negativi. Per quanto riguarda l’aspetto professionale potreste ricevere dal vostro datore di lavoro delle proposte di cambio di ruolo o un incarico extra.

Ottimo umore.

7° Leone - Ottima giornata per le coppie affiatate: potrebbero arrivare delle belle emozioni. Se dovete scegliere tra due persone evitate di creare troppe agitazioni ma non scegliete senza riflettere altrimenti potreste pentirvene in futuro. In questo momento potreste ricevere delle notizie riguardante progetti importanti destinati a distrarre la vostra mente e a farvi sentire realizzati sul lungo tempo. Stanchezza da curare.

6° Cancro - La giornata richiede tanta tolleranza. Evitate di fissare appuntamenti che non potete rispettare. Nel lavoro potreste ricevere delle buone notizie relative a progetti lasciati in sospeso lo scorso anno. Cercate di dormire di più.

5° Scorpione - Giornata ottima per quanto riguarda i sentimenti.

Potreste costruire quello che portate avanti già da molto tempo con il vostro partner. Nel lavoro fate tutto quello che vi piace fare. Si consiglia di rivedere i conti e apportare eventuali modifiche nei consumi. Di tanto in tanto andate a fare una passeggiata.

I segni al top del giorno

4° Bilancia - Vi attendono 24 ore particolari: fate attenzione a non innervosirvi per un nonnulla. Potreste avere voglia di mandare tutto all’aria. Per il lavoro sarà un’ottima giornata. Potreste ricevere per alcuni progetti presentati, complimenti dal capo o da un cliente che conta. Vi sentite in forma.

3° Pesci - Potreste incontrare qualcuno che non vedevate da molto tempo e ricevere una proposta romantica. Il lavoro vi sta prosciugando le energie forse a causa dei troppi impegni presi.

Forma fisica e mentale in grande ripresa. La fortuna vi supporterà.

2° Capricorno - Dovreste uscire di più per favorire le nuove conoscenze. Le coppie forti potrebbero organizzare una cena o un viaggio, anche di breve durata. Per quanto riguarda il lavoro potreste ricevere una proposta che aspettavate da tempo. Non trascurate il sonno.

1° Sagittario - Vi sentite sereni. Se avete una storia forte in questa giornata potreste pensare di iniziare a convivere o a sposarvi ed avere dei figli. Se siete soli concedetevi del tempo per capire cosa desiderate in un partner. Nel lavoro potreste ricevere un complimento dal vostro datore di lavoro o da colleghi per un vostro progetto che ha prodotto ottimi risultati.