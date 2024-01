L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 16 gennaio 2024. Ad essere analizzata in questa sede è la giornata di martedì, messa in relazione con i sei simboli dello zodiaco relativi alla seconda sestina, ossia dalla Bilancia ai Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo quotidiano consultando il responso astrale in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. L'astrologia pone il vostro segno tra quelli considerati in giornata a cinque stelle.

Avrete di fronte una giornata incredibilmente positiva. Un turbine di idee brillanti si prepara a scatenarsi, offrendovi opportunità eccellenti da sfruttare e nuove proposte da valutare. Le prospettive economiche si presentano in modo decisamente favorevole. In ambito amoroso, la giornata promette sorrisi a volontà e abbondante fortuna. Nonostante la vostra natura a tratti ombrosa, una diversa interpretazione di voi stessi garantirà a chi interessa una percezione meno aggressiva del solito. La tenerezza del vostro partner invita a godersi un relax affettivo, magari sperimentando nuove attività da fare insieme. Per i single, l'entusiasmo sarà alle stelle, soprattutto se condividerete il momento con i vostri amici di sempre.

Approfittate di questa positiva fase anche per immergervi in altre culture e modi di pensare diversi dai vostri; la diversità sarà un'esperienza affascinante. Sul fronte lavorativo, l'entusiasmo non mancherà, e la voglia di iniziare qualcosa di nuovo si farà sentire. Sentirete la necessità di aprire le porte a nuove esperienze.

Scorpione: ★★. In programma un periodo poco positivo: forse più di qualcuno tra voi potrebbe sentirsi decisamente giù. Tuttavia, chi dice che dobbiamo accettare passivamente il verdetto delle stelle? Sebbene il periodo sembri essere contrassegnato da momenti difficili, soprattutto nell'ambito sentimentale, alcuni di voi potrebbero già intuire che questo non è il momento migliore per fare o disfare.

Quindi, restate calmi e tranquilli, in attesa che il vento cambi. Per quanto riguarda i sentimenti, preparatevi a fronteggiare una giornata caratterizzata dal segno del "ko". Alcuni di voi potrebbero addirittura trovarsi di fronte a problemi economici che influiranno negativamente sulle dinamiche relazionali: attenzione. Per i single, è il momento di riflettere sinceramente su ciò che è davvero importante in questo periodo. Fate qualche mossa audace per conquistare la persona che vi interessa, senza aspettare che sia sempre l'altro/a a prendere l'iniziativa. Aspettare potrebbe solo farvi invecchiare senza ottenere nulla in cambio. Sul fronte lavorativo, potrebbero emergere imprevisti: situazioni al momento fuori dal vostro controllo.

Mantenete la tranquillità.

Sagittario: ★★★★. Giornata valutata buona, anche se mediamente routinaria e poco propensa a regalare novità o sorprese. Gli astri consigliano calma e suggeriscono di fare tesoro dei consigli disinteressati di amici o parenti, se si dovesse essere messi alla prova dai fatti. In particolare, sarà importante saper gestire alcune situazioni stagnanti. Nell'ambito sentimentale, le stelle promettono sufficiente dinamismo e un pizzico di brillantezza, il che non guasterà di sicuro. Avrete il desiderio di tornare un po' bambini, divertirvi e passare il massimo del tempo possibile con il vostro partner. Per i single, gli astri saranno parzialmente a favore, anche se non sarà certo un momento per esultare.

Tuttavia, l'atmosfera intorno a voi sarà a tratti piacevole, senza battaglie vinte né perse. Coloro che iniziassero una nuova storia, potrebbero sperimentare qualche insicurezza all'inizio, ma alla fine apprezzeranno i frutti del tempo. Un nuovo rapporto affettivo si prospetta sicuramente più piacevole e spensierato del precedente. Nel lavoro, non lasciatevi sfuggire piccole opportunità, anche se inizialmente potrebbero sembrarvi poco allettanti.

Oroscopo e stelle del 16 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata prevalentemente sottotono: poche opportunità da sfruttare e qualche intoppo non messo in conto da sistemare. Alcuni pianeti sono pronti a porre ostacoli alle vostre azioni.

In campo sentimentale, l'accumulo di stress potrebbe indurvi a commettere errori, come prendere decisioni impulsive o affrontare con leggerezza situazioni impegnative affrontandole con semplicità. Nel rapporto di coppia, non mancheranno motivi di scontento: con il partner più instabile del solito, la vostra pazienza potrebbe vacillare. Cercate di riportare la calma nel rapporto, sforzandovi di restare con i piedi per terra. Per i single, sarà una giornata da affrontare con cautela: evitate di giudicare gli altri senza conoscerli a sufficienza. Tenetevi alla larga da storie sentimentali complicate e da persone ambigue. Se state vivendo una storia extra, fate attenzione. Sul fronte lavorativo, la concentrazione sarà abbastanza dispersa ai quattro angoli dell'universo conosciuto: ergo, potreste essere poco inclini alla solita routine.

Non prendete troppo sul serio i consigli dei colleghi, poiché tutto vi sembrerà stretto. Aspettate il momento favorevole per prendere decisioni importanti.

Acquario: ★★★★. Un buon martedì prospettato dall'Astrologia del giorno. Un occhio particolare dovrà essere riservato alle finanze, annessi e connessi. Alcuni nativi infatti potrebbero trovarsi di fronte a spese impreviste o uscite di denaro non messe in agenda: attenzione! Per quanto riguarda i sentimenti, si prospetta un leggero miglioramento generale. I rapporti di coppia sperimenteranno un aumento della passione, specialmente nelle relazioni che hanno attraversato momenti di crisi. Questo è il giorno ideale per chi intendesse recuperare terreno nel rapporto con il proprio partner.

Per i single, la dea dell'amore "ordina" di uscire allo scoperto, permettendo così ai cuori solitari di essere riscaldati da nuove emozioni. Cercate di inculcarvi bene a mente quanto segue: non serve molto per stare bene con il mondo; basta un po' di serenità al fianco della persone giuste. Sul fronte lavorativo, potrete godere di appoggi importanti da non sottovalutare. Se aveste in mente di mettere in moto un progetto o cercare nuovi sbocchi professionali, potreste azzardarvi a farlo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 16 gennaio inserisce il vostro simbolo astrale meritatamente nella zona alta della classifica. La giornata pertanto si annuncia più che ottima sotto ogni aspetto. In particolare, in campo sentimentale la Luna, da poco in Ariete, sarà pronta a sorridervi offrendo a molti la possibilità di vivere passioni sfrenate: pronti a esprimere con piacere emozioni e sani istinti affettivi?

Il rapporto con il partner si baserà sulla fiducia e sulla sincerità: già da queste ore sarete complici e innamorati. La persona del cuore si mostrerà premurosa, attenta e felice di avervi al suo fianco, e voi non potrete che esserne orgogliosi. I movimenti dei pianeti favoriranno l'armonia generale, con buone notizie per le coppie consolidate e per quelle nate di recente. Per i single, grazie alle stelle, si prospetta una giornata serena, da trascorrere con i propri cari. L'affetto che vi circonda spingerà molti a rivalutare alcuni rapporti con un membro della famiglia o con una persona amica nel caso ci fosse stata qualche discussione in passato. Le attività lavorative procederanno spedite: sarete particolarmente concentrati e, per questo, molto produttivi.