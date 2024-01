L'oroscopo della giornata di lunedì 15 gennaio vede i nativi Vergine più testardi del solito soprattutto in campo amoroso, con il Toro a vivere un momento redditizio grazie a Marte, Mercurio e Giove e Leone a godere invece di una relazione di coppia stabile.

Vediamo tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo lunedì 15 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: inizierete la settimana con il sorriso per quanto riguarda i sentimenti. Godrete della presenza benefica di Venere in trigono per vivere una relazione di coppia davvero affiatata e romantica. Sul fronte professionale la vostra creatività potrebbe venire meno in questo periodo a causa di Mercurio.

Avrete bisogno di trovare idee che possano condurvi verso risultati migliori. Voto - 7️⃣

Toro: periodo redditizio per voi nativi del segno grazie a stelle come Mercurio, Marte e Giove in buon aspetto. Il lavoro vi darà delle belle soddisfazioni e sarete in grado di raggiungere obiettivi ambiziosi. Sul fronte amoroso la Luna in sestile vi darà una mano a vivere una relazione più matura. Lentamente, riuscirete a costruire un legame più profondo. Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale in crescita grazie a delle ottime idee. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete ancora avere pazienza considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Cancro: per colpa di questo Marte a sfavore vi sentirete un po' sottotono, stanchi.

Sul fronte lavorativo subirete dei rallentamenti e con Mercurio in opposizione dovrete considerare eventuali imprevisti. In amore la Luna vi permetterà di essere maturi, solidali e romantici con il partner. Ascoltate i consigli delle persone che amate, perché loro vogliono il vostro bene. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale ottimale grazie a Venere in trigono dal segno amico del Sagittario.

Il rapporto con la persona che amate splenderà luminoso in questo periodo, non vi farete mancare nulla per godere di un rapporto magico. In ambito lavorativo questo cielo sarà poco influente. Avrete buone abilità e volontà, ma sappiate che non sempre potrete raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna e Venere negativi le cose non andranno benissimo in amore.

Il vostro atteggiamento testardo potrebbe causare spiacevoli momenti in famiglia o con la persona che amate. Nel lavoro invece questo cielo vi sarà d'aiuto, ciò nonostante, anche in questo caso, cercate di non agire sempre a modo vostro. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che in campo professionale non vi darà grandissime soddisfazioni a causa di stelle come Marte e Mercurio in quadratura. Se avete chiuso da poco un ciclo, è arrivato il momento di prendervi nuove responsabilità e fare il passo successivo. In amore Venere in sestile vi regalerà belle emozioni e apprezzerete molto la compagnia delle persone che amate. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali valide in questa giornata di lunedì.

Inizierà molto bene la settimana, soprattutto in campo amoroso, forti di una luminosa Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. Sul fronte professionale Mercurio e Marte saranno ben allineati nei vostri confronti. Avrete idee e risorse a sufficienza per provare a mettere insieme progetti ben fatti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo altalenante in amore a causa della Luna e Venere in contrapposizione. Fare i romanticoni a volte potrebbe non essere la soluzione migliore per vivere un rapporto affiatato. Attenzione dunque a non causare una crisi per questioni da poco. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, con risultati spesso in linea con le aspettative.

Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale a gonfie vele in questo periodo. Con il sostegno di Mercurio e Marte in congiunzione, oltre che di Giove in trigono, potrete approfittare per concludere alcuni progetti ambiziosi con successo, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte amoroso potrete contare sulla Luna in sestile dal segno dei Pesci per godere di un rapporto più affiatato e maturo. Voto - 9️⃣

Acquario: sarete abbastanza concentrati sui vostri obiettivi professionali in questo periodo. Questo periodo dell'anno sarà importante per trovare la giusta direzione atta a raggiungere il successo che meritate. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro entusiasmo nei confronti della vostra fiamma si noterà tutto.

Single oppure no, il legame con la persona che amate si farà sempre più forte. Voto - 8️⃣

Pesci: inizierete la settimana con maggiore ottimismo grazie alla Luna in congiunzione. Anche se Venere sarà in sestile, all'interno del vostro rapporto ci sarà maggiore maturità, utile per costruire un legame più solido. Per quanto riguarda il lavoro troverete metodi validi per gestire bene le vostre mansioni grazie a Marte e Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣