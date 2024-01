L'oroscopo della giornata di sabato 27 gennaio prevede una Vergine ricca di sogni e idee, soprattutto in campo professionale, mentre Cancro dimostrerà apatia in amore. Leone sperimenterà nuove idee e progetti che potrebbero portare risultati interessanti, mentre per i Pesci sarà un periodo tranquillo e piacevole.

Previsioni oroscopo sabato 27 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno soltanto la Luna a favore all'inizio di questo weekend. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, per cui non abbiate grandi aspettative per la vostra vita sentimentale.

Non abbiate grandi aspettative neanche per quanto riguarda il lavoro considerato Mercurio e Marte contrari. Prendete i vostri progetti con il giusto atteggiamento, senza grandi ambizioni che al momento non potete raggiungere. Voto - 6️⃣

Toro: giornata di sabato convincente per voi nativi del segno, forti di un cielo abbastanza sereno. In amore Venere sosterrà il vostro rapporto, ma attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe provocare piccole incomprensioni. Sul fronte professionale avrete grande cura dei vostri progetti, ottenendo spesso risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale stabile secondo l'Oroscopo della giornata di sabato. In ambito amoroso la Luna vi metterà a vostro agio con il partner, costruendo un rapporto giorno dopo giorno migliore.

Sul fronte professionale alcuni progetti andranno avanti senza particolari difficoltà, con risultati abbastanza soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Cancro: questa vostra apatia in amore, causata da un cielo poco soddisfacente, metterà in crisi il vostro rapporto secondo l'oroscopo. Questo vostro atteggiamento "libero", non farà sicuramente piacere al partner, soprattutto considerata la poca cura all'interno del vostro rapporto.

Nel lavoro molti progetti stanno subendo rallentamenti o imprevisti, e non sarà per niente una situazione piacevole da sbloccare. Voto - 5️⃣

Leone: sarà un periodo di sperimentazione per voi nativi del segno. Vi darete da fare in nuovi progetti, che se risultano bene, potrebbero dare vita a un nuovo ciclo di successi professionali.

Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna vi metterà a vostro agio con il partner. I consigli della vostra anima gemella inoltre potrebbero essere determinanti per il vostro futuro. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vi permetterà di sognare e mettere in piedi nuove idee in campo professionale. Marte e Mercurio saranno a favore, così come Giove. Avrete tutto il necessario per mettere insieme nuovi progetti: dovrete soltanto dimostrare il vostro impegno. Per quanto riguarda i sentimenti Venere accenderà la vostra relazione di coppia, portandovi a vivere un inizio di weekend davvero romantico. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà un periodo complicato per voi nativi del segno a causa di questo cielo.

Il rapporto con la persona che amate non vi darà molte soddisfazioni. Non sarete sempre nelle condizioni migliori per vivere un rapporto davvero affiatato. Anche per quanto riguarda il lavoro sarà necessario rivedere la vostra strategia e comprendere quale strada sia la più adatta a voi. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale soddisfacente grazie a Venere in sestile dal segno del Capricorno. Nonostante la Luna sia in cattivo aspetto, riuscirete a godervi la vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere a che fare con nuovi interessanti progetti. Potrebbe volerci un pò di tempo, ma i risultati che potrete raggiungere saranno molto interessanti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale equilibrata e piacevole secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Il rapporto tra voi e il partner sarà maturo e sufficientemente romantico grazie alla Luna in trigono. Se siete single sarete in grado di fare breccia nel cuore della persona che amate. Nel lavoro sarete mossi da buoni propositi, ma non sempre il gioco potrebbe valere la candela. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali eccellenti per voi nativi del segno. In amore una luminosa Venere porterà gioia e armonia all'interno del vostro. Se siete single il vostro cuore batterà forte per una persona in particolare. In campo professionale si avvicinano nuove sfide per voi, e avrete tutti i mezzi necessari per vincerle.

Voto - 9️⃣

Acquario: il fine settimana non inizierà in modo ottimale secondo l'oroscopo. La Luna in Leone potrebbe rendervi meno mansueti in amore, e il vostro rapporto non sarà particolarmente affiatato. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti. Dimostrerete il vostro solito impegno, anche se a volte i risultati non saranno al top. Voto - 7️⃣

Pesci: ottimo cielo per voi nativi del segno in questo sabato di gennaio. Single oppure no, con Venere a favore sarete in grado di dimostrare appieno il vostro romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro buone idee ed energie saranno il giusto mix per riuscire a proporre ottimi progetti. Voto - 8️⃣