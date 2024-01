L'oroscopo della fortuna settimanale dall'8 al 14 gennaio 2024 segnerà un traguardo importante per i Gemelli. Il fattore lavorativo sarà colmo di colpi di scena. Il Toro sarà inarrestabile, mentre ci sarà un calo per il Capricorno. Per Bilancia solo soddisfazioni.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Ariete motivato

1° Gemelli: il lavoro partirà con progetti, idee e una grande collaborazione nella squadra di lavoro. Oltre agli straordinari guadagni, si aprirà una settimana densa di colpi di scena sul piano burocratico che potrebbero mettere la parola 'fine' a molte problematiche che vi hanno tenuti sotto scacco per molto tempo.

Secondo l'Oroscopo, ci saranno occasioni d'oro per chi è alla ricerca di un lavoro.

2° Toro: sarete inarrestabili sul lavoro. La vostra dedizione invidiabile vi metterà in condizione di avanzare in modo sempre più spedito nel perseguimento dei vostri obiettivi. Avrete anche molto tempo libero per dedicarvi allo shopping e anche a qualche investimento che desiderate fare da una vita. La settimana potrebbe concludersi con delle novità che potrebbero cambiare il vostro futuro in meglio.

3° Bilancia: il lavoro potrebbe darvi nuove soddisfazioni e guadagni. Potrete sicuramente contare su uno slancio creativo molto originale e sorprendente perfino per voi stessi. Dare il massimo delle vostre energie negli affari significherà ricevere anche una eventuale promozione.

Sarete in grado di acquistare una fortuna tale da poter evitare moltissime sfide, in questo momento.

4° Ariete: le vostre potenzialità saranno valutate diversamente sul lavoro, in una maniera molto più intensa e all'insegna di cambiamenti positivi. Di conseguenza vi sentirete anche motivati. I traguardi che desiderate raggiungere ora saranno incentivati da una scalata eccellente negli affari.

Rivalutare la vostra squadra professionale significherà riporre una maggiore fiducia nei colleghi. Nel fine settimana avrete una pioggia di sorprese.

Spese in calo per Acquario

5° Cancro: la vostra concentrazione rimarrà pressoché stabile, e questa caratteristica potrebbe persistere piuttosto a lungo nel corso della settimana.

Taglierete molti traguardi e riuscirete ad emergere sul lavoro con una luce nuova. la vostra produttività non si arresterò nemmeno nel fine settimana. Le spese per voi stessi vi aiuteranno ad acquisire una autostima molto più solida.

6° Acquario: secondo quanto riportato dall'oroscopo le spese di ridurranno a vista d'occhio, soprattutto quelle che concernono l'ambito familiare. Non ci saranno rivali sul campo professionale, dal momento che la cooperazione nella vostra squadra o nel vostro campo potrebbe essere più affiatata che mai. I guadagni riguarderanno una fetta cospicua dei vostri affari.

7° Pesci: l'ambito economico potrebbe conoscere una lieve risalita e le questioni burocratiche potrebbero trovare una degna conclusione.

Nel corso della settimana ci saranno delle piccole sfide a cui sarete chiamati sul posto di lavoro, e voi di certo non vi tirerete indietro per un nonnulla. La determinazione non vi mancherà affatto, ma molti ei traguardi dipenderanno da voi soltanto.

8° Vergine: regolare la vostra vita quotidiana con qualche piccolo accorgimento potrebbe essere una mossa che vi darà molta più semplicità nell'ambito lavorativo. Le energie saranno ottimali ma la fortuna potrebbe darvi qualche piccolo grattacapo. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, vi basterà ascoltare un po' di musica per poter essere ottimali sul lavoro. Attenzione alle spese di troppo.

Leone sotto pressione

9° Leone: le questioni lavorative potrebbero cominciarvi a mettere sotto pressione già dalle prime giornate della settimana, mentre la tendenza a rallentare sarà abbastanza frequente nella seconda parte della settimana.

Attraversare qualche ostacolo potrebbe essere abbastanza duro, ma avrete proprio qui l'opportunità per crescere professionalmente.

10° Scorpione: state perdendo qualche punto a vostro vantaggio che avrebbe potuto essere un salto in più nella carriera. Nella settimana farete abbastanza fatica a fare tutto ciò che vi sarà affidato sul piano professionale. Potreste non sentirvi adeguati oppure all'altezza di qualche sfida da affrontare entro il weekend. Affidarvi alla squadra di lavoro vi potrà aiutare.

11° Sagittario: dovrete fare i conti con qualche perdita finanziaria non da poco. Dovrete mettere in discussione qualche metodica professionale che sembrerà funzionare soltanto in parte. La stanchezza e lo stress potrebbero impedirvi di essere scattanti sul lavoro.

Potreste rallentare in modo significativo nel fine settimana, ma ricaricherete in fretta le batterie.

12° Capricorno: la dinamicità sul lavoro, l'entusiasmo e la voglia di collaborazione saranno tutti esauriti nel corso della settimana dall'8 al 14 gennaio 2024. Mettere in pausa tutto ciò che è particolarmente stancante sarà doveroso soprattutto per la vostra mente. Qualche calo nel fisico vi indicherà la necessità di riposo e di stacco quasi totalizzante dal lavoro. Ma non sarà facile.