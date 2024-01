L'amore nella giornata di mercoledì 10 gennaio potrebbe brillare per molti segni dello zodiaco. L'Oroscopo prevede un rialzo nella classifica per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Capricorno.

A seguire le previsioni astrologiche del 10 gennaio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: rivoluzioni per Capricorno

1° Scorpione: tanta passione. Nel corso di questa giornata ci sarà una svolta passionale senza precedenti, che renderà possibile anche delle decisioni volte a stabilizzare la vostra relazione amorosa.

2° Gemelli: la forte propensione al romanticismo vi renderà più magnetici agli occhi del partner. Darete il necessario per il perseguimento di obiettivi che condividerete con gioia con la persona dei vostri sogni. Non ci saranno ostacoli né conflitti che possano essere controproducenti per l'atmosfera positiva familiare.

3° Bilancia: mettere il cuore in tutto ciò che fate per la persona amata potrebbe essere un gesto ampiamente ripagato. Anche il rapporto con la famiglia conoscerà l'armonia.

4° Capricorno: quello che avete scambiato per amore da questo momento in poi non sarà più presente. L'amore vero potrebbe però diventare parte integrante della vostra vita quotidiana. La serata sarà densa di tenerezza e passione.

Con le amicizie si creerà un clima di reciproca fiducia.

Nuovi slanci amorosi per Toro

5° Toro: l'amore ritornerà al centro della vostra attenzione con una svolta che potrebbe portarvi a una convivenza oppure a un matrimonio. Per le coppie già datate si assisterà a una serie di tenerezze e di complicità.

6° Acquario: ritornare ad avere un atteggiamento disteso vorrà dire migliorare i rapporti anche con la persona amata.

Sicuramente anche in famiglia ci sarà un evento che possa essere un cambio di rotta verso la concretizzazione dei vostri sentimenti e sogni.

7° Vergine: l'amore ritornerà un punto focale nella vostra vita grazie a una presa di coscienza molto forte sul piano sentimentale. Qualche incontro vi farà uscire dal guscio che ultimamente vi siete creati, ma non vi darà veramente l'amore come lo vorreste.

8° Leone: sarete d'accordo con il partner per la gestione della vita quotidiana, ma non ci saranno molti slanci che segnaleranno la presenza di un forte romanticismo. Qualche amicizia sarà in grado di supportarvi con qualche consiglio.

Pesci in basso

9° Sagittario: una delusione potrebbe essere motivo di agitazione. Distrarvi con qualcosa di più importante sarà un modo per poter cominciare a voltare pagina. Vivrete un miglioramento nell'ambito affettivo in famiglia.

10° Cancro: i sentimenti non saranno molto contemplati, come del resto sta succedendo molto spesso nel corso di queste giornate. Scoprirete di sentirvi a vostro agio da soli.

11° Pesci: darete voi stessi anche senza ricevere nulla in cambio.

Dovreste cercare di amarvi di più e non essere appiccicosi. Anche con il partner sarà tempo di separazioni.

12° Ariete: avrete un blocco che potrebbe impedirvi di amare davvero, per cui riuscirete semplicemente a chiudervi in voi stessi senza dare troppo tempo agli altri. Anche le questioni amicali saranno messe in pausa.