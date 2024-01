L'Oroscopo della giornata di mercoledì 10 gennaio prevede un Capricorno deciso in campo professionale, forte della posizione favorevole del pianeta Marte, mentre Toro dedicherà più tempo al proprio benessere. Leone dimostrerà dolcezza e buoni sentimenti nei confronti del partner, mentre Gemelli sarà contro tutti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 10 gennaio.

Previsioni oroscopo mercoledì 10 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali discrete in questa giornata di mercoledì. La Luna e Venere infatti saranno in contrapposizione tra loro, e il vostro legame con il partner potrebbe farsi più rigido.

In campo professionale Mercurio vi darà una mano, ma con Marte in quadratura non dovrete sovraccaricarvi di lavoro. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale migliore secondo l'oroscopo di mercoledì. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che vi aiuterà a godere al meglio della vostra relazione sentimentale, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarete pieni di risorse, anche se la creatività non sarà il vostro forte. Voto - 7️⃣

Gemelli: con questo cielo contrario non sarà facile ottenere ciò che volete dalla vostra vita. Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, sarete contro tutti, e dovrete risolvere i vostri problemi in completa autonomia. Quindi, che sia in amore o in campo professionale, dovrete dimostrare prima di tutto a voi stessi di poter raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di mercoledì sottotono in campo amoroso. La Luna si troverà in opposizione dal segno del Capricorno, e potrebbe causare piccoli dispiaceri all'interno della vostra vita sentimentale. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante dovrete essere ben consapevoli delle vostre scelte.

Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata per voi nativi del segno grazie a una luminosa Venere in trigono. Single oppure no, avrete ancora interessanti opportunità per condividere il vostro amore nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale sarete felici della vostra attuale posizione. Potrebbe essere un buon momento per dare vita a nuovi progetti.

Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna in trigono dal segno amico del Capricorno sarete più comprensivi e attivi in campo amoroso. Certo, il rapporto con la persona che amate non sarà il migliore in assoluto, ciò nonostante sarete in grado di evitare inutili discussioni. In campo professionale sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni grazie al sostegno di Marte e Giove. Attenzione però a Mercurio e Saturno in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante in questo periodo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno faticherete molto a trovare la giusta intesa con la vostra fiamma, nonostante Venere a favore.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza problemi o imprevisti grazie a Mercurio. Attenzione però a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi facilmente. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale stabile e soddisfacente per voi nativi del segno. Godrete di piacevoli momenti tra voi e la vostra anima gemella. Anche voi single sarete più simpatici e socievoli, in particolare voi nati nella seconda decade. Nel lavoro cogliete le opportunità che arriveranno, anche se qualcuno potrebbe non essere d'accordo. Voto - 8️⃣

Sagittario: ottima giornata per voi secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà sgombro da nubi, e il vostro rapporto non potrà che essere splendido grazie a Venere in congiunzione.

Per quanto riguarda il lavoro avrete a che fare con progetti davvero interessanti. Il vostro entusiasmo si vedrà tutto, e le potenzialità che avrete a disposizione saranno davvero tante. Voto - 9️⃣

Capricorno: i vostri progetti andranno avanti senza particolari problemi in questo periodo. Questa prima parte dell'anno si rivelerà piena di opportunità, e con Marte in congiunzione sarete molto attivi e decisi. Sul fronte amoroso la Luna porterà maturità e romanticismo nella vostra vita sentimentale, da condividere con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: l'influenza positiva di Venere dal segno del Sagittario vi metterà a vostro agio in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, sarà un bel periodo per condividere tutto della vostra vita con la vostra fiamma per approfondire il vostro legame.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale tutto sommato discreta grazie alla Luna e Marte in sestile. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una lieve ripresa tra voi e il partner, anche se l'ombra di Venere in quadratura si farà sentire ancora molto. Nel lavoro avrete le idee chiare per i vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura dovrete saper calcolare ogni imprevisto. Voto - 7️⃣