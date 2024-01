L'oroscopo dell'amore di giovedì 4 gennaio 2024 vede Pesci e Scorpione in fondo nella classifica, nelle prime posizioni invece i segni d'aria.

A seguire tutti i dettagli.

L'oroscopo dell'amore di giovedì: Gemelli entusiasta

1° Gemelli: l'entusiasmo di coppia potrebbe regalarvi una bella sorpresa. Spesso e volentieri l'armonia con il partner potrebbe accompagnarsi ad una consapevolezza nuova. Nelle coppie ancora acerbe ci sarà molta spensieratezza.

2° Acquario: i sentimenti ritorneranno in vetta tra i pensieri quotidiani. La bella atmosfera passionale che verrà a crearsi vi spronerà ad avviare un consolidamento molto tenero e senza discussioni.

In famiglia subentrerà una notizia che vi renderà felici.

3° Leone: le vicende di stampo romantico vi porteranno ad unioni positive e soddisfacenti. Le amicizie finalmente vi daranno una spinta in più per delle avventure davvero interessanti e all'insegna comunque della maturità.

4° Cancro: il vostro interesse nei confronti dell'amore tornerà in alto. Non avrete la tendenza ad evitare i sentimenti, anzi, potreste organizzare un qualche viaggio o comunque mettere a punto un'esperienza che vi faccia divertire e rilassare con la persona amata.

Autostima per Sagittario

5° Sagittario: pensare all'amore in questo momento non solo vi conferirà una bella autostima ma anche la spinta per esprimervi meglio con la persona amata e con la famiglia.

6° Ariete: in amore avrete molta voglia di fare passi in avanti. Non avrete dubbi e procederete senza esitare.

7° Bilancia: riceverete dei consigli in amore che non vi piaceranno ma che potrebbero aiutarvi ad uscire da una situazione alquanto strana. Ora più che mai la famiglia sarà un valido supporto per poter affrontare dei momenti di incertezza.

8° Toro: preparare qualche piccola sorpresa al partner vi renderà soddisfatti. Secondo l'Oroscopo i sentimenti la faranno da padrone.

Vergine perplessa

9° Vergine: le perplessità sul piano affettivo potrebbero farvi apparire molto più distanti del solito. Non sarete molto spigliati nemmeno con il partner, nonostante ciò non mancheranno passione e complicità.

10° Capricorno: assisterete ad un forte aumento della voglia di solitudine, potreste però pentirvi abbastanza presto di aver scelto di trascorrere la giornata da soli. Sarete molto indecisi, la cosa si rifletterà su numerosi rapporti interpersonali.

11° Pesci: risparmierete molte smancerie, soprattutto se non siete d'accordo con il partner su alcune questioni importanti. Possibili diverbi con amici o persone vicine.

12° Scorpione: sarete taciturni e molto più riflessivi del solito. Non avrete voglia di stare col partner o in generale gettarvi in serate in cui fare nuove amicizie.