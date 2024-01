Secondo l'oroscopo la giornata di questo mercoledì 3 gennaio 2024 preannuncia novità per tutti i segni zodiacali. Per l'Ariete si prevede un piccolo problema amoroso, ma si tratta di un momento passeggero. Ci saranno invece delle soddisfazioni per il segno dei Gemelli sia nel lavoro che nell'amore.

Oroscopo del 3 Gennaio 2024: le previsioni dei primi quattro segni

Ariete: nonostante un piccolo problema in amore, si prevede un lungo periodo di serenità. Nell’ambito lavorativo siate sempre disponibili a qualsiasi proposta. Siate propositivi e sicuri di voi, anche se non conoscete i contenuti di una proposta.

Non siate permalosi anche se non tutto va secondo i vostri piani.

Toro: sono possibili sorprese e tanti nuovi incontri sia nell’ambito lavorativo che nella sfera sentimentale. Sarete molto fortunati, ma occorre anche il vostro impegno.

Gemelli: sarete brillanti nel lavoro e riuscirete a governare dei momenti difficili con i colleghi. Dimostrate il vostro carattere e andate avanti a testa alta, entro la serata arriveranno delle soddisfazioni.

Cancro: si prospetta un’ottima giornata in cui avrete l’opportunità di dimostrare la vostra professionalità e competenza sul lavoro. In amore vi avvicinerete ad una persona speciale che cattura la vostra attenzione. Occorre recuperare il tempo perso.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: si prevede una giornata emozionante. La vostra intraprendenza vi permetterà di ottenere tante cose belle ed emozionanti. Nel lavoro perseverate con il vostro impegno. In amore passate più ore con il vostro partner.

Vergine: in amore si consiglia di continuare a essere sempre il punto di riferimento per gli altri.

Cercate nel lavoro di dimostrare la vostra grande energia. Riconquistate quello che è già vostro.

Bilancia: la giornata di riserva grandi sorprese in amore. Nell'aria c'è un nuovo inizio, oltre che conferme sul lavoro. Vi si presenteranno delle ottime opportunità lavorative. Il consiglio è quello di non sprecarle. Piccoli contrattempi, ma non siate permalosi.

Scorpione: vi è molta fortuna nel lavoro e presto arriveranno delle nuove e soddisfazioni. In amore tutto procede al meglio, ma occorre più convinzione in quello che fate.

Le previsioni degli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario: attenzione a qualche diverbio con il partner e anche con qualche collega di lavoro. Cercate di avere un basso profilo e non mettete a dura prova gli altri. Non siate permalosi se qualcosa non va second i vostri piani.

Capricorno: è consigliabile pianificare tutto ciò che dovrete fare da qui a breve. In amore dovrete essere più introspettivi e capire davvero quali sono i vostri veri sentimenti su una persona che frequentate. Tante prestigiose opportunità in tutti i campi.

Siate meno suscettibili.

Acquario: ci sono all'orizzonte alcune novità in amore. State in guardia per quello che potrà capitare. Nel lavoro si conferma la tenacia e l’intraprendenza che contraddistingue il vostro segno.

Pesci: si prevede una giornata ricca di conferme. Siete brillanti e soprattutto indispensabili nel ruolo che svolgete. Continuate a mettere passione e abnegazione in quello che fate. Nessuno resisterà al vostro fascino. In amore siete assolutamente irresistibili e vincenti.