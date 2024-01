L'amore di questa settimana sarà magico per i segni zodiacali di Terra. L'oroscopo dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024 infatti prevede la presenza del pianeta Venere nella costellazione del Capricorno, insieme a Marte e Mercurio.

A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Acquario fiducioso

1° Capricorno: arriveranno nuovi incontri, ma anche ritorni di fiamma che potrebbero essere determinanti per il proseguimento della vostra vita amorosa. La famiglia vi farà qualche sorpresa che non dimenticherete facilmente, secondo quanto riportato dall'Oroscopo della settimana.

Niente e nessuno potrà rovinarvi l'atmosfera di serenità da cui sarete letteralmente avvolti.

2° Vergine: sarete molto romantici, ma anche seducenti. Se volete conquistare la persona che vi fa battere il cuore, questa settimana farà esattamente per voi. Guadagnerete un posto speciale nel cuore di qualcuno in famiglia con cui avete avuto dei recenti diverbi. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, farete sempre nuove amicizie grazie ad una forte espansività.

3° Toro: sempre più spesso creerete degli ambienti adatti alla condivisione in famiglia e alla gioia di accogliere nuove responsabilità con il partner. Un figlio o comunque una nuova esperienza vi condurrà a vivere al meglio una relazione amorosa che già sta andando a gonfie vele.

Avrete la possibilità di creare nuove conoscenze e stimoli per poter crescere individualmente.

4° Acquario: secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete una fiducia crescente nei confronti delle persone che vi circondano, soprattutto della persona amata. L'intesa potrebbe portarvi ad essere più passionali e affascinanti, sorprendenti e anche molto romantici.

La creatività farà parte di un progetto molto più ampio fatto di condivisione e armonia.

Pesci innamorato

5° Pesci: potreste avere un innamoramento senza precedenti, che forse vi farà rivalutare l'amore in sé e tutto ciò che gravita attorno. Saprete come relazionarvi anche con molte più persone, e il vostro atteggiamento espansivo sarà sempre più apprezzato.

In famiglia sarete dei punti di riferimento per molti.

6° Bilancia: l'amore avrà un andamento fluttuante. Sarete dolci, disponibili, con la tendenza positiva e frizzante che vi caratterizza. Però saranno le amicizie, non il partner, quelle che vi apprezzeranno maggiormente. In famiglia subentrerà una intesa decisamente fuori dall'ordinario, del tutto estranea al clima non esattamente conciliante di prima.

7° Leone: finalmente per voi single arriverà il momento di vedere facce nuove, di aprire i vostri pensieri alle persone che incontrate e che possono essere per voi molto speciali. Grazie ad un bellissimo affiatamento in famiglia e una propensione a prendervene cura, sarà per voi un momento di rinnovamento in questo senso.

Avrete voglia di stare da soli di tanto in tanto.

8° Gemelli: l'entusiasmo di coppia potrebbe gradualmente scemare a fronte di piccole incomprensioni. Sarà tempo di rimescolare le carte in amore, anche con una separazione, in modo tale da scoprire nuove prospettive e gestire al meglio le vostre emozioni. Nel fine settimana ci saranno miglioramenti nella cerchia delle amicizie.

Incomprensioni per Ariete

9° Scorpione: l'amore segnerà un punto a vostro sfavore a causa di situazioni che saranno pressoché ingestibili. Non riuscirete a portare molta pazienza nel rapportarvi al partner in questo momento. Invece, alcuni membri della vostra famiglia finalmente riusciranno ad ascoltarvi e a comprendervi senza alcun tipo di fraintendimento.

10° Cancro: sarete molto più riflessivi in amore e difficilmente sarete in balia delle emozioni. Questo potrebbe portarvi ad avere un atteggiamento freddo, ma allo stesso tempo la razionalità vi porterà verso ciò che sarà meglio per voi. Non sempre avrete la possibilità di regalarvi un istante di sana solitudine.

11° Sagittario: non darete nulla per scontato in questo momento, men che mai in amore. Proprio in questo settore vivrete qualche istante di smarrimento, in cui non saprete proprio come raccapezzarvi con il partner. Sarà meglio dare uno slancio maggiore alla vostra individualità e affiancarvi a qualcuno che possa essere molto più di una spalla per voi.

12° Ariete: nella coppia le incomprensioni saranno le protagoniste.

Per i single non sarà esattamente il giusto per trovare l'anima gemella. Secondo l'oroscopo, in famiglia le vostre idee mal si accordano con quelle di parenti e genitori. Questi ultimi non sempre riusciranno a comprendere i figli.