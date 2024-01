Il mese di febbraio 2024 in ambito amoroso si annuncia denso di sorprese per il segno dell'Ariete, aiutato da Venere. Per il Toro arriverà una combinazione fra Venere e Marte, mentre per il Cancro regnerà l'impulsività. Per il Leone l'ambito amoroso sarà stabile e ricco di armonia, mentre per la Vergine solo in un secondo momento ci saranno delle svolte migliorative.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo della prima sestina dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, prima parte: Ariete armonico

Ariete: avrete una armonia molto romantica nella vostra storia d'amore, soprattutto alla luce di qualche bella sorpresa che riceverete dal partner o comunque da una persona alquanto speciale.

Da parte vostra, non mancherete di esprimere al meglio tutta la passionalità di cui disponete per proseguire la relazione in modo molto piccante. Il 23 febbraio 2024 segnerà una svolta fondamentale per il vostro segno, in quanto ci saranno piccoli dissapori che potrebbero essere controproducenti per la serenità.

Toro: con Marte che promuoverà la passione e un bel Venere che accenderà il romanticismo di coppia, non ci saranno ostacoli che tengano di fronte d un amore come il vostro. L'armonia sarà protagonista anche sul piano familiare, mentre con le amicizie si svilupperà un processo di intensificazione dell'intesa che potrebbe anche segnare una bellissima esperienza decisamente interessante.

Gemelli: con questa prospettiva molto negativa di Venere, difficilmente si apriranno le porte del romanticismo per il vostro segno. Per il momento anche le questioni più semplici nella vita di coppia potrebbero diventare sempre più complesse, proprio a causa di una intesa che al momento sarà letteralmente a terra. Non ci saranno particolari attriti con le amicizie, ma sarà meglio evitare anche quelli di poco conto.

Guardatevi da chi è stato molto dispettoso recentemente.

Amore coinvolgente per Cancro

Cancro: la situazione amorosa sarà molto più coinvolgente e densa di forti emozioni, peccato che non ci saranno i presupposti giusti per una evoluzione della relazione in senso stretto. Le previsioni dell'Oroscopo infatti segnano una improvvisa vena impulsiva che potrebbe essere controproducente anche per quelle relazioni di lunga durata.

Potreste avere anche difficoltà di comunicazione con la famiglia, molto meno con le amicizie.

Leone: avrete una situazione complessiva molto positiva. Gli astri segneranno una stabilità amorosa che si combinerà molto bene con la voglia di trascorrere del tempo insieme alla persona amata e una rivalutazione e conseguente miglioramento anche delle relazioni in generale. Scoprire qualche amicizia nuova potrebbe essere molto stimolante per la mente, soprattutto se siete un po' fermi sotto questo punto di vista. Fare qualche sorpresa sarà un gesto davvero molto gradito.

Vergine: si presenteranno delle incertezze a livello amoroso che spesso e volentieri potrebbero minare la vostra relazione, però con il trascorrere del tempo arriveranno anche eventuali miglioramenti che vi daranno anche degli spunti di riflessione.

Dopo qualche turbolenza interna potrete finalmente gettarvi alle spalle le incomprensione e uscirne più forti di prima. La famiglia per voi rimarrà un punto focale della vostra quotidianità, anche se emergeranno di tanto in tanto delle divergenze di intenti abbastanza significative.