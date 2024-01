L'oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024 è pronto a illustrare l'andamento della settimana prossima. Sotto i riflettori in questa sede sono astrali i vari settori della vita, analizzati e messi in relazione alla prima sestina zodiacale, ossia quella compresa dall'Ariete fino alla Vergine.

Luna nei segni: transiti della settimana

Nel corso della prossima settimana, l'itinerario lunare presenta tre tappe significative. Martedì 30 gennaio alle ore 9:03, la Luna farà il suo ingresso nel segno dell'equilibrio, la Bilancia, inaugurando il tour settimanale attraverso i segni dell'Aria.

La seconda sosta avverrà giovedì 1° febbraio alle ore 21:36, quando la Luna attraverserà lo Scorpione. La settimana concluderà il proprio percorso con l'entrata della Luna in Sagittario, prevista per la giornata di domenica 4 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. In arrivo una piacevole settimana per quanto riguarda l'amore, grazie agli influssi positivi di Luna e Venere. Eventuali liti o contrasti verranno superati, aprendo la strada a una maggiore armonia nella sfera sentimentale. Sul fronte lavorativo, si prospetta un significativo recupero, con opportunità favorevoli che potrebbero portare a risultati soddisfacenti.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana;

★★★★★ lunedì 29 e martedì 30;

★★★★ mercoledì 31, sabato 3 e domenica 4;

★★★ giovedì 1° febbraio;

★★ venerdì 2 febbraio.

♉ Toro: voto 7.

L'Oroscopo della settimana prossima per i nativi del Toro prevede un periodo spettacolare. La vostra voglia di "dolce far niente" sarà vinta dall'iperattività. In amore, grazie all'appoggio di Venere, è il momento di decisioni serie e responsabili. Siate chiari coi vostri sentimenti, la sincerità porterà fortuna e tranquillità nella vita quotidiana.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno lunedì 29 gennaio;

lunedì 29 gennaio; ★★★★★ martedì 30 e mercoledì 31;

★★★★ giovedì 1 e venerdì 2;

★★★ domenica 4 febbraio;

★★ sabato 3 febbraio.

♊ Gemelli: voto 7. Una settimana al limite della media positività si profila all'orizzonte. Quindi periodo tranquillo, immerso nella totale normalità: vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti di situazioni già in parte vissute.

Forse, potrebbe essere il momento ideale per esprimere il vostro punto di vista su certi argomenti. In merito agli affetti, diciamo che l'inizio della giornata non vi sembrerà entusiasmante, poi però nel prosieguo le stelle riserveranno sicuramente novità interessanti. Si aprirà così un frangente all'insegna del buonumore, con la vita di coppia pronta a procedere in modo molto tranquillo e del tutto soddisfacente. Single, gli astri dicono che nel periodo avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno mercoledì 31 gennaio;

mercoledì 31 gennaio; ★★★★★ martedì 30 e giovedì 1;

★★★★ lunedì 29 e venerdì 2;

★★★ sabato 3 febbraio;

★★ domenica 4 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

Particolarmente interessante la settimana nel contesto generale, potrebbe non portare esattamente quello che molti nativi del vostro segno sperano. Tuttavia, in ambito sentimentale, gli astri sostengono il miglioramento del vostro rapporto. Preparate un gesto carino per il partner, sapendo che sarà gradito. Molti ritroveranno passione e intesa fisica. Per i single, il ritmo sostenuto della vita è accompagnato da idee che vanno e vengono, ma siete fiduciosi di risolvere eventuali problemi nei prossimi giorni. Indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale, vivete l'amore con trasporto e divertitevi! Sul fronte lavorativo, molte cose potrebbero migliorare con una diversa organizzazione, anche se le scadenze sembrano affiorare contemporaneamente: affronterete tutto senza ritardi.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 2 febbraio;

venerdì 2 febbraio; ★★★★★ sabato 3 e domenica 4;

★★★★ lunedì 29, giovedì 1;

★★★ mercoledì 31 gennaio;

★★ martedì 30 gennaio.

♌ Leone: voto 8. Un periodo armonioso e tutto all'insegna della fortuna. In tanti raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere diverse giornate con serenità. Puntare sempre più in alto sarebbe in effetti la cosa migliore per voi. In campo sentimentale, le ore del pomeriggio e della serata saranno tutte per l'amore; il partner vi terrà sotto scacco, reclamando tutta la vostra attenzione. In cambio però, vi regalerà sicurezza, coccole e un attaccamento sempre crescente. Single, dovrebbe essere proprio un buon periodo, perché le stelle vi avvolgeranno di molteplici energie: vi renderanno più sensibili del solito.

Nel lavoro, il cielo, favorirà gli spostamenti e vi metterà in contatto con colleghi, con cui potrebbero nascere delle collaborazioni interessanti.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno sabato 3 febbraio;

sabato 3 febbraio; ★★★★★ giovedì 1, venerdì 2 e domenica 4;

★★★★ mercoledì 31 gennaio;

★★★ martedì 30 gennaio;

★★ lunedì 29 gennaio.

♍ Vergine: voto 5. I prossimi sette giorni per voi del segno non saranno esattamente come ve li sareste aspettati. Purtroppo, per molti nativi, alcune situazioni gravose trascinate da un po' di tempo saranno fonte di ansia. In amore, la chiarezza nella comunicazione è fondamentale per evitare confusione e fraintendimenti, che potrebbero causare ritardi e discussioni spiacevoli.

Per i single, le stelle suggeriscono di evitare avances inopportune, soprattutto a metà settimana. Sul fronte lavorativo, potrebbero sorgere complicazioni o intoppi burocratici. Se avete decisioni da prendere, sarebbe prudente rimandare, poiché potreste affrontare ostacoli inaspettati rispetto alle vostre aspettative.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ domenica 4 febbraio;

★★★★ lunedì 29, martedì 30 e sabato 3;

★★★ mercoledì 31 e venerdì 2;

★★ giovedì 1° febbraio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.