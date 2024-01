Prende ufficialmente il via un nuovo weekend del mese di gennaio: arriva una nuova giornata che porterà con sé cambiamenti e novità per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci, leggiamo quali attraverso l'oroscopo di sabato 13 gennaio 2024.

Stelle e oroscopo del 13 gennaio 2024

Ariete: in amore è una giornata interessante per far valere le vostre emozioni, in alcuni casi non vorrete fare quello che dicono gli altri, quindi potreste anche ribellarvi. Nel lavoro è il momento giusto per iniziare un nuovo progetto, ma attenzione a Marte contrario.

Toro: per i sentimenti ora possono nascere delle piccole discussioni, chi vive due storie dovrà fare ora una scelta. Nel lavoro c'è qualche problema da risolvere, in particolare alcune questioni economiche.

Gemelli: a livello sentimentale se il vostro cuore è solo in questo periodo è meglio avere pazienza, sarà possibile comunque mettere a punto dei progetti importanti. Nel lavoro non fate scelte azzardate in questi giorni.

Cancro: in amore non sono mancate alcune problematiche in famiglia, bisognerà cercare ora di risolverle. Non mettete troppa carne al fuoco. A livello lavorativo è il caso di far partire nuove iniziative, ma con cautela.

Leone: a livello sentimentale in questa giornata meglio evitare scontri, le polemiche andranno superate.

Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano in questo periodo.

Vergine: in amore è importante in questi giorni evitare di portare al limite delle situazioni già difficili, avete inoltre voglia di stare con gli altri. Nel lavoro non scoraggiatevi anche perché la fine del mese permetterà un recupero.

Bilancia: a livello sentimentale gestite con attenzione una questione che riguarda la famiglia, se è una situazione che può andare per le lunghe sarebbe meglio porvi subito rimedio.

Nel lavoro siate più riflessivi, alcune questioni comunque non funzionano potreste prendere le distanze.

Scorpione: in amore è un fine settimana che porterà delle tensioni, gestite al meglio una questione. A livello lavorativo c'è voglia di recuperare e migliorare, attenzione ad alcune questioni economiche.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata favorevole con la Luna in buona aspetto, a breve arriveranno nuove occasioni.

Nel lavoro arrivano buone notizie per coloro che stanno cercando prospettive diverse.

Capricorno: in amore torna una fase di stanchezza, gestite al meglio tutte le possibili tensioni che arriveranno. Nel lavoro è probabile che abbiate bisogno di rilassarvi di più.

Acquario: a livello sentimentale c'è una buona situazione astrologica con la Luna nel segno, un incontro porterà a dei miglioramenti. Nel lavoro qualche piccolo ritardo è possibile, arriveranno comunque buone soluzioni per tutto.

Pesci: in amore nonostante Venere in opposizione la Luna aiuterà comunque a superare delle questioni difficili. Non perdete la pazienza per cose banali. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte che arriveranno adesso.