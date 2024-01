Inizia il weekend dei segni zodiacali, scopriamo il velo all'oroscopo per capire come andrà la giornata di venerdì 5 gennaio in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: cielo favorevole a livello sentimentale, sentite il bisogno di mettervi nuovamente in gioco. A livello lavorativo si aprono nuove interessanti collaborazioni.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di venerdì 5 gennaio sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione. Momento comunque di ripresa in ambito amoroso. Nel lavoro i frutti dei progetti elaborati negli ultimi mesi dell'anno potranno essere raccolti.

Gemelli: calo fisico con l'inizio del nuovo anno. Non mancano perplessità in ambito amoroso. Attenzione al nervosismo sul lavoro, sarà complesso fare delle scelte.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale è un momento positivo in ambito lavorativo. In amore i single potrebbero incontrare una persona importante.

Leone: sarà meglio non stancarsi troppo in questo periodo. Nel lavoro alcuni conflitti vanno risolti. Vi sentite passionali in questo periodo, con la luna nel segno però possibili complicazioni in arrivo.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale Luna favorevole a partire da questa giornata di venerdì 5 gennaio. Non manca vitalità. A livello lavorativo periodo favorevole, cercate di non rimandare gli impegni importanti.

Previsioni astrologiche del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: momento di calo energetico per il segno. Nel lavoro siete in cerca di consigli per comprendere in quale modo comportarvi. Possibili disagi in ambito amoroso.

Scorpione: in campo sentimentale sarà meglio gestire le emozioni con maggiore calma, aspettate la fine del weekend.

In ambito lavorativo recupero in vista, i progetti iniziati tempo addietro inizieranno a dare frutti.

Sagittario: discussioni sul lavoro, siete in cerca di cambiamenti. In amore è un momento di ripresa, fatevi avanti in questo inizio anno.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno la giornata del 5 gennaio sarà caratterizzata da diverse riconferme in ambito professionale.

Tensioni invece in amore, cercate di non cedere in inutili polemiche.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale periodo di ripresa professionale, in particolare per chi ha avuto delle difficoltà con la fine dell'anno. In amore avete una marcia in più, sarà meglio sfruttare le occasioni in arrivo.

Pesci: con Venere nel segno possibili dubbi in campo sentimentale, cercate di stare tranquilli. Stanchezza sul lavoro, tirate il freno.