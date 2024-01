Si conclude ufficialmente la prima settimana del mese di gennaio, di seguito le previsioni e l'oroscopo valido per il 7 gennaio 2024 con quelli che saranno i cambiamenti in amore e sul lavoro dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore situazione che va a migliorare ma se una storia non funziona entro fine mese potreste anche dire basta. Nel lavoro giornata utile per risolvere qualche problema anche di tipo economico.

Toro: per i sentimenti Luna in opposizione che potrebbe creare qualche fastidio, i rapporti al momento sono tesi. Nel lavoro coloro che vogliono portare avanti un progetto potrebbero andare incontro ad un qualche intoppo.

Gemelli: a livello sentimentale qualcosa potrebbe non andare, meglio mantenere la calma ed evitare conflitti. Nel lavoro giornata nervosa, sentite al momento di non avere tutto sotto controllo.

Cancro: in amore discussioni che dovrebbero essere evitate, le stelle comunque porteranno a delle emozioni speciali. A livello lavorativo un ripensamento è possibile, risolvete adesso le questioni ancora aperte.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore è la giornata giusta per ripartire: sul lavoro non è il caso di fare il passo più lungo della gamba, Giove è ancora in opposizione.

Vergine: a livello amoroso, se dovete chiarire qualcosa, questo è il momento giusto, in particolare per quelle storie che hanno vissuto un certo clima di conflitti nell'ultimo periodo.

Nel lavoro dovete liberarvi di un peso, ma riuscirci al momento è difficile.

Bilancia: in amore le storie che non funzionano vanno chiuse, sul lavoro sarà necessario a breve fare una scelta, ponderate al meglio.

Scorpione: a livello sentimentale Luna che potrà risolvere diversi problemi, meglio evitare comunque scontri che potrebbero infastidirvi.

Soddisfazioni sul lavoro.

Sagittario: in amore vi sentirete motivati, le occasioni per fare di più non vi mancheranno. Sul lavoro si presenteranno delle occasioni da sfruttare nell'immediato.

Capricorno: a livello amoroso inizia una fase di recupero, sfruttatela. Sul lavoro attenzione a non fare scelte drastiche.

Acquario: per i sentimenti situazione favorevole ma attenzione alla Luna dissonante che invita ad essere cauti.

Sul lavoro abbiate pazienza.

Pesci: in amore siate cauti per evitare contrasti che potrebbero nascere da alcune complicazioni. Sul lavoro non sarà un momento facile, dovete mantenere la calma e procedere per piccoli gradi.