L'oroscopo di domenica 7 gennaio 2024 è pronto a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sociale, sentimentale e famigliare.

Alcuni segni riusciranno ad affrontare tutto con coraggio, altri preferiranno scegliere una strada diversa.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 7 gennaio. È presente anche una classifica per offrire un quadro generale più preciso.

La classifica secondo l'oroscopo del 7 gennaio: i segni più fortunati

Acquario (1° posto): la situazione in famiglia tornerà alla normalità. Finalmente, sarete pronti a riconquistare tutto ciò che avete perso.

Sarà una giornata produttiva da ogni punto di vista. Riceverete amore, affetto e rispetto. Le vostre parole verranno prese in grande considerazione.

Bilancia (2° posto): sfrutterete questa giornata nel modo giusto. Avrete tante cose da fare, però, vi divertirete per la maggior parte del tempo. Vi preparerete all'inizio di una nuova settimana lavorativa. Avrete già tanti progetti in mente e non vedrete l'ora di poterli mettere in pratica.

Capricorno (3° posto): sarete abili nel rapportarvi con gli altri. Avrete un impatto non indifferente su di loro. Li ascolterete con attenzione, ma agirete anche nel modo giusto. Questo vi differenzierà dalla massa. Inoltre, non state più nella pelle per la prossima imminente avventura lavorativa.

Gemelli (4° posto): sarete piuttosto fortunati in amore. Trascorrerete del tempo di qualità con il partner. Vi piacerà averlo accanto anche se non vi accontenterete di attività banali. Vorrete fare qualcosa di divertente e istruttivo. Le vostre proposte colpiranno nel segno, almeno per il momento.

Scorpione (5° posto): non cambierete idea molto facilmente.

Sarete attenti, determinati e coerenti. Cercherete le stesse caratteristiche anche negli altri. Qualcuno potrebbe deludervi, però, la vostra famiglia vi rimarrà sempre accanto, proprio come gli amici di sempre.

Leone (6° posto): sarete pronti a iniziare un nuovo percorso. Sarete un po' incerti, ma questo non vi fermerà. Per l'occasione, sceglierete un amico speciale.

Sarete convinti di poter condividere questa esperienza. La famiglia sarà contenta quasi quanto voi. Il partner, al contrario, avrà qualche perplessità.

La seconda parte della classifica: le previsioni zodiacali del 7 gennaio

Ariete (7° posto): questa giornata sarà un po' monotona. Non avrete voglia di mettervi in gioco, ma solo di riposare. Saprete di meritarvelo, però, non vi sentirete completamente voi stessi. Avrete bisogno di più stimoli per emergere. La prossima settimana si svolgerà in modo diverso.

Pesci (8° posto): vi sentirete un po' insicuri. Avrete bisogno di rafforzare la vostra autostima per non rischiare di compromettere tutto ciò che avete costruito fino a questo momento. Potrete provare a mettere in pratica dei piccoli esercizi.

Sicuramente, non ve ne pentirete.

Cancro (9° posto): tenderete ad assorbire il dolore degli altri. Non riuscirete a ignorare i problemi dei vostri amici. Al contrario, ve ne farete carico, senza riuscire a controllarvi. Il vostro umore peggiorerà, mettendovi in una condizione difficile. Attenzione a non farvi rovinare la giornata.

Sagittario (10° posto): dovrete fare i conti con una situazione poco piacevole, soprattutto a livello sentimentale. Gli scontri con il partner diventeranno sempre più frequenti. Sentirete il bisogno di allontanarvi da lui, però, allo stesso tempo, non vorrete soffrire ulteriormente.

Vergine (11° posto): la vita di coppia sarà piuttosto burrascosa. Purtroppo, non riuscirete a prendere le distanze da alcune situazioni.

Apparirete feriti e poco collaborativi. Avrete bisogno di un po' di conforto. Gli amici non sapranno come fare e la famiglia tenderà a sottovalutare la cosa.

Toro (12° posto): non sarete molto tolleranti nei confronti degli amici e della famiglia. Non vorrete essere contraddetti e, per questo motivo, tenderete a perdere subito la pazienza. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di analizzare con attenzione i sentimenti provati. Potreste rimanere sorpresi.