La seconda settimana del mese di gennaio è ormai entrata nel vivo e sta portando cambiamenti e novità in amore e nel lavoro per tutti i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 9 gennaio 2024 con le in previsioni di questa nuova giornata.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata particolare, ci sono novità in arrivo grazie a Venere favorevole. Nel lavoro, se cercate qualcosa di nuovo, ora in particolare dovreste iniziare a guardarvi attorno.

Toro: per i sentimenti queste sono giornate importanti per le relazioni, date maggiore spazio alla persona amata.

Nel lavoro Saturno in ottimo aspetto regala un periodo positivo per chi ha seminato bene in passato.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata non esaltante, è quindi meglio stare lontano dalle complicazioni. Nel lavoro se c'è stato un conflitto nel corso degli ultimi tempi adesso finalmente si potrà risolvere.

Cancro: in amore è una giornata che potrà essere difficile da gestire, al momento infatti siete stanchi e Marte in opposizione crea dubbi. A livello lavorativo rimandate alla prossima settimana le decisioni importanti.

Leone: per i sentimenti i nuovi incontri saranno fortunati. Nel lavoro in questi giorni è possibile perdere la pazienza.

Vergine: in amore approfittate di questa giornata per vivere una storia senza troppe complicazioni, siete ora piuttosto diffidenti.

Nel lavoro se è possibile recuperato un po' di serenità dopo i problemi del passato.

La seconda sestina

Bilancia: in amore fate le cose con calma, la Luna è favorevole in questa giornata. Cercate di superare tutte le ansie. Nel lavoro siete distratti, forse adesso è meglio fare meno sul piano della quantità ma meglio a livello qualitativo.

Scorpione: a livello è una amoroso giornata ideale per i confronti di coppia, in particolare se state vivendo un momento di stress. Nel lavoro arriveranno entro pochi giorni delle proposte e nuove risposte.

Sagittario: a livello sentimentale è una giornata di recupero, attenzione a non vivere una situazione in maniera troppo impulsiva e cercate di aver self control.

A livello lavorativo sarà possibile far partire un nuovo progetto.

Capricorno: per i sentimenti sarà più facile del solito fare delle scelte e parlare chiaro con qualcuno, potreste fare degli incontri interessanti. A livello lavorativo ci sono opportunità e novità, quindi agite con tranquillità.

Acquario: a livello amoroso ci sono dei problemi da risolvere, meglio evitare contrasti. Nel lavoro ci sono tante cose da fare, avete dei bei progetti ma dovrete ancora attendere per avere una risposta.

Pesci: in amore è meglio affrontare dei discorsi con calma, specie se siete poco soddisfatti. Nel lavoro è un periodo molto impegnativo che richiede grinta.