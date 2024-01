Il mese di febbraio 2024 secondo l'Oroscopo dell'amore si presenterà molto acceso e passionale per il segno del Sagittario, mentre per lo Scorpione le cose non andranno particolarmente bene. La Bilancia avrà dei miglioramenti molto significativi, così come l'Acquario. Il Capricorno sarà infine il favorito del mese.

A seguire approfondiamo nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo di febbraio in ambito amoroso per i segni della seconda sestina zodiacale.

Oroscopo dell'amore di febbraio: Scorpione in calo

Bilancia: il concetto principale su cui ruoterà la vostra storia d'amore sarà senza alcun dubbio la serenità, l'armonia, ma anche l'appagamento dal punto di vista passionale.

Questo febbraio potrebbe essere la chiave di volta che vi aprirà all'amore in tutte le sue prospettive. La famiglia sarà costellata da una serie di eventi positivi che potrebbero essere determinanti anche per una eventuale notizia gioiosa. Le amicizie saranno sempre più numerose e al tempo stesso sincere.

Scorpione: in amore le notizie non saranno affatto buone, soprattutto se siete single e siete alla costante ricerca della persona giusta. Avrete altro per la testa e di conseguenza gli incontri potrebbero essercene, ma molto scarsi dal punto di vista relazionale. Nella coppia vivrete un periodo di crisi che non sempre riuscirete a sanare. Vi conviene guardare altrove, oppure dedicarvi alla famiglia molto più di quanto non facciate già in questo momento.

Sagittario: accenderete il fuoco della passionalità con la persona amata, sviluppando al tempo stesso anche le basi per poter evolvere dal punto di vista sentimentale. La scintilla per i single potrebbe partire proprio dalla persona che vi reputate meno probabile, per cui aguzzate la vista e fate attenzione a quelli che avete accanto, anche su altri piani della vostra quotidianità.

Non ci saranno rimpianti sul piano familiare oppure amicale, soprattutto se vi state avviando ad una nuova fase che prevede un periodo di selezione molto accurato.

Pesci quasi estranei all'amore

Capricorno: sarete favoriti non solo da Venere ma anche da Marte e Nettuno. Questo fa sì che la vostra relazione amorosa possa finalmente avviarsi verso una maggiore consapevolezza e un rinnovamento che prevedono anche una novità molto interessante in famiglia.

L'ambito dell' amore sarà molto positivo anche per i single, con degli incontri che potrebbero costituire un giro di vite molto particolare. Arriverà qualche scintilla, e sarà un vero e proprio incendio.

Acquario: per voi l'amore si accenderà nel mezzo del mese di febbraio 2024, quindi prestare particolare attenzione a questo periodo potrebbe essere per voi determinante se vorreste che la vostra relazione amorosa subisca un giro di vite. Se le novità la faranno da padrone per l'amore, per la famiglia invece ci sarà una stabilità, a volte anche noiosa, che però vi darà una sicurezza molto tenace. Sarete molto meno impulsivi e molto più riflessivi,. Utilizzate questa condizione per fare qualche scelta importante a livello personale.

Pesci: la passione si farà largo entro l'ultima settimana del mese di febbraio 2024, per cui la prima metà voi e l'amore sarete due cose completamente opposte. Sarete presi da altro, per cui lo spazio in amore sarà pressoché minimo. Però con le amicizie ci saranno delle belle esperienze che vi faranno non solo crescere ma anche divertire. In questo mese potreste anche avere a che fare con una vecchia conoscenza che non vedevate da molto tempo.