L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 gennaio. In analisi in questa sede vi è la terza giornata della settimana, relativamente ai sei segni della seconda sestina zodiacale in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. L'oroscopo promette un mercoledì estremamente efficace. Si prospetta infatti un periodo speciale, ottimo per dare una svolta positiva all'attuale situazione affettiva. Grazie al vostro fervore emotivo, si creerà una nuova passione nella vita amorosa presente e soprattutto futura.

Spensieratezza e leggerezza saranno le parole d'ordine, permettendovi di vivere la vita appieno, senza aspettare oltre. Chi già gode di una vita affettiva confortevole potrà indirizzare la voglia di novità all'interno della relazione, magari inventando nuovi modi per condividere momenti insieme. Per i single, il settore delle amicizie sarà particolarmente illuminato, anzi, brillerà per buona parte del periodo. Questa potrebbe essere la giornata ideale per iniziare a realizzare qualche sogno nel cassetto. Le stelle invitano a puntare sul vostro segno, e sicuramente non resterete delusi. Nel lavoro, i movimenti celesti causeranno cambiamenti improvvisi che si rifletteranno direttamente sul campo pratico.

Saranno possibili inaspettati vantaggi.

Scorpione: ★★★★. In arrivo una giornata che, se non proprio fantastica, sarà sicuramente positiva e degna di essere vissuta a pieno. In amore, la presenza della Luna in Ariete renderà molti di voi abbastanza affascinanti: sarete capaci di sedurre, anche solo con lo sguardo. In molti casi, il buon dialogo sarà essenziale per rendere la vita sentimentale piacevole.

Questo è il momento giusto per chiarire eventuali malintesi, anche se di minima importanza, contribuendo così a migliorare il rapporto di coppia. Sarete in grado di affrontare argomenti scomodi, trovando le parole giuste. Per i single, se prenderete in mano le redini di una situazione complicata, troverete la giusta soluzione e alla fine sarete soddisfatti di voi stessi.

Durante questa giornata, potreste forse anche incontrare l'amore che tanto sognate. Nel lavoro e nelle questioni pratiche, tutto dovrebbe procedere nella normalità, secondo i programmi. Avrete la possibilità di trovare soluzioni facili.

Sagittario: ★★★. In arrivo un mercoledì portatore delle antipatiche tre stelline del sottotono. Emergerà dunque una giornata pensierosa, da vivere con una certa concentrazione, specialmente nei confronti di situazioni impegnative. In amore, si prevedono piccoli problemi nella vita di coppia: sarà necessario affrontarli e risolverli al più presto Se desideraste superare le eventuali paure o facilitare il rapporto con il partner, potrebbe essere il momento di concentrarsi proprio su questo aspetto.

Per i single, tensione ed agitazione saranno alle porte, quindi prendete tempo e non fidatevi troppo delle sensazioni, potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate. Nel lavoro, tutte le problematiche del periodo potrebbero essere differite ai prossimi giorni. Liberatevi dunque dagli impegni e dedicatevi esclusivamente a quel progetto che vi sta a cuore. Certamente, non potete aspettare ancora: avete già perso troppo tempo!

Oroscopo e stelle da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Le previsioni astrologiche del giorno preannunciano un periodo abbastanza positivo, ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere.

In amore, il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per attutire o risolvere contrasti con qualcuno con il quale avete qualcosa in sospeso e tentare di riportare armonia. Ci saranno deliziose novità all'orizzonte, ma siate pazienti; lasciate che il tempo faccia il suo corso e vedrete che il vostro rapporto riprenderà quota velocemente. Single, vi aspetta una lunga ed intensa giornata. L'astro notturno regalerà attimi di gioia così forti da risultare assolutamente indimenticabili. Nel lavoro, il vostro fiuto sarà impeccabile: arriverete ai risultati auspicati, prima degli altri. Ci sarà chi apprezzerà questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un giorno più che ottimo.

In generale, la giornata interessante di questa parte centrale della settimana sarà perfetta soprattutto nei confronti dei rapporti amorosi: finalmente tutto vi sorriderà e, se state vivendo una bella relazione, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungeranno vette finora mai viste. Potete iniziare a fare progetti importanti in grado di regalare un futuro sentimentale spumeggiante: dite la verità, era da tempo che stavate pensando a qualcosa di simile. Voi single scoprirete che forse è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla voglia di conoscersi reciprocamente. Un consiglio: non disprezzate eventuali opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi, anzi, fatene tesoro che probabilmente vi serviranno molto presto.

Nel lavoro, invece, si affacceranno prospettive di crescita professionale molto importanti. Questo vi stimolerà positivamente, invogliandovi a dare il meglio di voi: questa sarà una giornata all'insegna di piccole novità.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 17 gennaio, valuta il periodo con le solite quattro stelline legate ai frangenti di routine. In generale, troverete ad attendervi "la solita minestra". Calma, meglio questo che altro, non trovate? In amore, giornata tutta o quasi all'insegna della distensione e del buon dialogo. Sentirete più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner: le stelle provvederanno affinché possa essere una giornata ricca di influenze stimolanti, in modo da andare a briglia sciolta.

Preparatevi a liberare tutta la vostra fantasia. Single, finalmente state raggiungendo un vostro equilibrio personale, grazie alle favorevoli congiunzioni astrali. Ultimamente avete fatto un po' di selezione, riuscendo a tenere separati gli affetti dai semplici conoscenti. Consiglio: date importanza solo a chi veramente conta per voi. Continuate così, non dispiacendovi se non darete più le stesse attenzioni a chi non merita. Nel lavoro, qualunque sia la partita che steste giocando, avrete la carta da buttare sul tavolo per raggiungere l'obiettivo. Giorno positivo, costruttivo e frizzante nello stesso tempo, ideale per espandere il giro dei contatti, migliorare guadagni ed entrate.