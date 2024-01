L'oroscopo di mercoledì 10 gennaio ha tanto da raccontare ed è pronto a svelare tutti i segreti dei segni zodiacali. L'amore, il lavoro e la vita sociale avranno un ruolo centrale. Grazie ai transiti degli astri sarà possibile stabilire gli elementi principali della quotidianità dei dodici profili. Per esempio la Bilancia si fiderà degli altri e il Capricorno vorrà primeggiare.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 10 gennaio con la classifica dei segni.

La classifica secondo l'oroscopo del 10 gennaio: i segni più fortunati

Leone (1° posto): sarete molto sicuri di voi stessi.

Crederete nelle capacità acquisite nel corso del tempo e non avrete paura di farlo notare. Riceverete tanti complimenti, sia da parte delle persone care che di sconosciuti. Nonostante questo, dimostrerete di non essere troppo legati alle opinioni altrui.

Bilancia (2° posto): avrete grande fiducia negli altri. Non potrete fare a meno di confrontarvi con la persona amata. Riceverete il giusto supporto emotivo, ma anche gli amici non saranno da meno. Al contrario, vi rimarranno accanto con la loro infinita gentilezza. Sarà una giornata produttiva.

Sagittario (3° posto): darete molto peso all'onestà. Non vi piaceranno le persone irruente e poco comunicative. Preferirete creare un legame solo con coloro che sanno ascoltare gli altri e mettersi in gioco.

Si tratterà di due caratteristiche fondamentali anche nel rapporto di coppia.

Toro (4° posto): sarete pronti ad affrontare questa giornata con grinta ed energia. Non vedrete l'ora di recarvi sul posto di lavoro per dimostrare il vostro valore. Farete una buona impressione sul capo e anche sui colleghi di lavoro. Qualcuno, però, potrebbe essere un po' invidioso.

Cancro (5° posto): avrete delle idee molto valide. Vi distinguerete sul posto di lavoro per le vostre capacità. Sarete arguti, originali ed empatici. Non ragionerete solo con la mente, ma anche con il cuore. Questo vi consentirà di dare vita a un'atmosfera sana e positiva, dove tutti i sentiranno sereni.

Pesci (6° posto): trasformerete l'incertezza in una nuova opportunità.

Dimostrerete di saper sfruttare le vostre vulnerabilità per costruire qualcosa di estremamente positivo. Sicuramente, non passerete inosservati. Forse, potreste avere qualche piccola incomprensione sul lavoro.

La seconda parte della classifica: le previsioni del 10 gennaio

Gemelli (7° posto): farete fatica a concentrarvi. Cercherete di mettere al primo posto il partner in modo da non deluderlo. Purtroppo, però, le dinamiche di coppia non saranno quelle desiderate. Forse, dovrete fare dei passi indietro e cambiare direzione.

Scorpione (8° posto): non sarà il momento giusto per cambiare direzione. Le stelle non favoriranno le modifiche. Per questo motivo, l'Oroscopo vi consiglia di continuare a seguire il percorso scelto.

Con la giusta determinazione, riuscirete a ottenere buoni risultati anche sul lavoro.

Acquario (9° posto): avrete un lato artistico poco pronunciato. Purtroppo, non potrete basarvi sulla vostra creatività per fare carriera. Dovrete mettere in evidenza altri aspetti del vostro carattere. Si tratterà di una ricerca lunga, ma soddisfacente. Il tempo, però potrebbe rappresentare un ostacolo.

Vergine (10° posto): reagirete bruscamente alle proteste del partner. Non vorrete litigare, ma non potrete fare a meno di esprimere il vostro disappunto. Questo potrebbe aumentare le incomprensioni di coppia, fino a dare vita a nuovi problemi. Sarà meglio risolverli il prima possibile.

Capricorno (11° posto): sarete piuttosto competitivi.

Vorrete dare il meglio sul lavoro e non sopporterete di assistere a performance migliori della vostra. Per questo motivo, potrebbe nascere un po' di tensione. Starà a voi trovare il modo migliore per gestirla senza conseguenze.

Ariete (12° posto): le discussioni in famiglia saranno davvero accese. Non riuscirete a gestire la cosa perché tutti non faranno altro che parlarvi sopra. I vostri discorsi si perderanno irrimediabilmente. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a cambiare approccio.