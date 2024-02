L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 febbraio. Sotto analisi in questa sede sono i segni della seconda sestina zodiacale (dalla Bilancia ai Pesci), confrontati con il quinto giorno della corrente settimana.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 16 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Un venerdì sulla cresta dell'onda. Attualmente, godete di una situazione altamente favorevole, sia nel campo degli affetti che in ambito lavorativo.

In questo momento, l'importanza dell'amore e di tutti gli aspetti ad esso collegati è più evidente che mai. Vi consigliamo di concentrarvi sul recupero di energia positiva. Se c'è una persona che vi piace o che inconsciamente vi intriga, iniziate ad avvicinarla fin da ora. Cercate di mostrarvi quanto più dolci e positivi possibile, agendo con calma e sempre con un sorriso sulle labbra. Nel contesto lavorativo, qualcuno proporrà un progetto interessante, con vittorie in arrivo in grado di consolare anche i più scettici tra voi. Inoltre, si profilano nuove imprese nei prossimi mesi, con l'avvicinarsi di giornate davvero stimolanti.

Scorpione: ★★★★★. Vi attende un periodo davvero degno di sorrisi e buoni propositi.

Il sentimento d'amore, così essenziale per voi, sarà esaltato e magnificato proprio durante questo giovedì. In generale, avvertirete un senso di serena accettazione della realtà affettiva, avvicinandovi così di più alla vostra dolce metà. Grazie all'influsso positivo degli astri schierati dalla parte del vostro segno, sarete propensi a esprimere emozioni che magari in passato tenevate nascoste per pudore.

Trascorrerete del tempo con gli amici, il che vi metterà di buon umore, permettendovi finalmente di essere sereni e tranquilli. Vitalità e ottimismo renderanno piacevole la giornata, apportando benefici anche al vostro corpo. Nei riguardi delle attività lavorative, alcune buone novità saranno la chiave per ottenere quel successo in più.

Dunque, puntate su di esse.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 16 febbraio preannuncia una giornata dinamica! In particolare, questo venerdì promette di essere sufficientemente favorevole, tanto nel campo affettivo quanto in quello lavorativo. L'amore, aspetto fondamentale per molti di voi, sarà al centro dell'attenzione, celebrato e magnificato grazie all'influenza positiva delle stelle che si schierano a vostro favore. Sarà un momento propizio per esprimere apertamente emozioni che forse, in passato, avreste preferito mantenere più riservate. La giornata si preannuncia gioiosa anche dal punto di vista sociale, con piacevoli momenti con gli amici che contribuiranno non solo al vostro buonumore ma anche al benessere del vostro corpo.

Sul fronte lavorativo, nuove opportunità si profilano all'orizzonte, offrendovi la possibilità di ottenere successo e realizzazione imprenditoriale. Siate pronti a cogliere queste occasioni e a sfruttarle a vostro vantaggio.

Oroscopo e stelle del 16 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo del giorno suggerisce che avrete un motivo valido per esprimere qualche lamentela, considerando le sfavorevoli posizioni di Luna e Urano nei confronti di Sole e Mercurio. Tuttavia, la chiave sta nel non esagerare, oppure evitare di fare troppo affidamento a situazioni date per scontate che, alla fine, scontate potrebbero non esserlo. Trascorrere l'intera giornata lamentandosi potrebbe privarvi del tempo necessario per altre attività.

Nell'ambito amoroso, mostrerete un atteggiamento piuttosto scontroso, generando tensioni nella coppia. Gli ostacoli da superare non saranno insormontabili, ma potrebbero risultare fastidiosi, specialmente considerando una certa stanchezza che vi renderà nervosi. È importante mantenere l'ottimismo: se le cose non prendono la direzione desiderata, focalizzatevi sulla ricerca di soluzioni anziché concentrarvi sui torti subiti. Nel lavoro, potreste essere obbligati ad affrontare piccoli intoppi. Nulla di grave.

Acquario: ★★★★★. L'ingresso di Venere nel segno, insieme a Plutone e Marte, tutti in perfetta armonia con la Luna in Toro, favoriranno la giornata risollevando gli spiriti di molti di voi nativi.

Chi ne beneficerà più di tutti sarà il rapporto di coppia. Infatti, in amore, le unioni sentimentali avranno ampio spazio per attraversare insieme una nuova fase. Solitamente, fantasticare sul proprio futuro richiede uno sforzo di immaginazione considerevole, soprattutto considerando le incognite. Questa volta, però, lo slancio passionale sarà tutto vostro, e il partner ne gioirà sicuramente! Nel frattempo, la Luna vi invita a dare libero sfogo alla parte del vostro carattere incline alla giocosità, quella che molti apprezzano, ma che alcuni potrebbero non comprendere appieno. Finalmente, in questa giornata, vi sentirete liberi di esprimervi spontaneamente, persino in contesti più seri. Nel mondo del lavoro, raggiungerete gli obiettivi che vi siete prefissati.

Presto, riacquisterete fiducia nelle vostre capacità.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di venerdì 16 febbraio, prevede un periodo positivo anche per voi, nati sotto lo speciale segno astrale dei Pesci. Alcune situazioni stanno per risolversi definitivamente, e la luce alla fine del tunnel comincia a intravedersi. Bellissime novità sono in arrivo. La Luna, entrata in Gemelli proprio questo venerdì, in seguito si dirigerà verso il Cancro, spegnendo eventuali pessimismi da parte vostra. Un'opportunità interessante è già in agguato, ovviamente per chi sarà in grado di riconoscerla tempestivamente. La cura dei rapporti familiari avrà sicuramente la massima priorità. Sarete pronti a rispondere a tutte le esigenze di chi avete accanto.

Fate una sorpresa al partner prenotando una cena in un ristorante speciale. Fatevi perdonare se negli ultimi tempi avete trascurato la relazione. Nel contesto lavorativo, potrebbero ripresentarsi problemi apparentemente superati, causando un certo disappunto. Provate a risolverli una volta per tutte.