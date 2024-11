L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre è pronto a svelare come si delineeranno i prossimi sette giorni per ciascun segno. Il periodo appare particolarmente favorevole per il Cancro, che si aggiudica il massimo punteggio disponibile, un dieci. Seguono a breve distanza il Sagittario (voto 9), meritatamente al secondo posto, con i segni del Leone e della Vergine, entrambi con un voto 8, che vivranno una fase fortunata. Situazione più complessa per il Toro (voto 5), che dovrà prepararsi ad affrontare alcune giornate abbastanza impegnative.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Previsioni promettenti, con momenti di particolare interesse. In ambito affettivo, sarete ben disposti ad accogliere sentimenti profondi, soprattutto se in passato avete vissuto una fase di incertezza o qualche dubbio. I rapporti intimi mostreranno un miglioramento netto, e ciò porterà una ventata di freschezza emotiva. Per alcuni, questo sarà l'inizio di una nuova relazione, colma di passione e fascino. Le stelle offrono il sostegno necessario per risolvere un vecchio nodo, che questa volta si scioglierà grazie alla sincerità e alla fiducia in voi stessi. Sul fronte professionale, il successo non tarderà ad arrivare, confermando la vostra importanza all'interno del team.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 22 e domenica 24;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21 e sabato 23;

★★★ lunedì 18 novembre;

★★ martedì 19 novembre.

♉ Toro: voto 5. Settimana complessa per alcuni aspetti, soprattutto per chi ha dei segreti o teme di essere frainteso da chi ha accanto. Le relazioni potrebbero risultare delicate, soprattutto se nel passato ci sono stati piccoli contrasti.

In famiglia, i cuori solitari potrebbero affrontare situazioni che richiederanno una buona dose di pazienza e diplomazia: sarà fondamentale non lasciarsi coinvolgere in questioni che non vi riguardano direttamente, evitando che preoccupazioni esterne influenzino troppo il vostro stato d'animo. Sul fronte professionale, un’occasione impegnativa farà capolino e richiederà impegno e determinazione.

Nonostante le difficoltà, riuscirete ad affrontare qualsiasi problema con tenacia.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ martedì 19 novembre;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20, sabato 23 e domenica 24;

★★★ giovedì 21 novembre;

★★ venerdì 22 novembre.

♊ Gemelli: voto 6. Un inizio settimana tranquillo, senza particolari novità, che scorre tra abitudini e routine. Meno positivo il finale del periodo, ma ci può stare. Sul piano affettivo, il legame di coppia si manterrà sereno, regalando soddisfazioni semplici e sinceri momenti di condivisione. La relazione, anche senza gesti clamorosi, vi donerà quella stabilità necessaria per vivere in armonia. Per chi è ancora in cerca d’amore, si profila l’occasione di conoscere una persona brillante e stimolante, che saprà rispondere alle vostre aspettative.

Sul lavoro, il vostro spirito di osservazione si rivelerà un’arma preziosa, permettendovi di analizzare le situazioni con lucidità. Adottare un approccio chiaro e pragmatico sarà la chiave per affrontare i compiti con successo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 18 e mercoledì 20;

★★★★ martedì 19, giovedì 21 e domenica 24;

★★★ venerdì 22 novembre;

★★ sabato 23 novembre.

♋ Cancro: voto 10. L'arrivo della Luna nel settore pone molti nati nel segno del Cancro tra i più fortunati della settimana. Piacevoli sorprese nell’ambito delle relazioni personali e non solo. Vi sentirete pronti a lasciarvi andare, accettando qualche compromesso in nome di quella serenità che tanto desiderate, contribuendo a rafforzare il rapporto.

Chi è libero sarà particolarmente attratto dai legami interpersonali, grazie a un atteggiamento aperto e coinvolgente. Se desiderate un’esperienza emozionante, cercate persone che apprezzino il dialogo e lasciatevi trasportare dalle vibrazioni positive. La sfera professionale si prospetta più scorrevole, con ostacoli che svaniscono all’orizzonte: scegliete di circondarvi di persone positive e mantenete alto l’entusiasmo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 18 novembre (Luna in Cancro);

lunedì 18 novembre (Luna in Cancro); ★★★★★ martedì 19, giovedì 21 e sabato 23;

★★★★ mercoledì 20, venerdì 22 e domenica 24.

♌ Leone: voto 8. L’Oroscopo indica un periodo altamente favorevole grazie alla presenza della Luna nel vostro segno.

Alta la possibilità di successo in diversi settori. La mente sarà un vulcano di idee, le stelle vi invitano a seguire l’intuizione per trasformarle in progetti concreti. La situazione economica appare stabile e destinata a migliorare. Nella sfera sentimentale i rapporti saranno sereni, contraddistinti da un’atmosfera leggera e felice: accantonate ogni preoccupazione e lasciatevi andare a momenti di pura dolcezza. Chi è single si troverà carico di entusiasmo, con ottime prospettive per trascorrere il tempo con gli amici o fare nuove conoscenze. Nell’ambito lavorativo, sarà il momento perfetto per gettarsi in nuovi progetti, con la voglia di esplorare possibilità inedite e di aprirsi a nuove esperienze.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 20 novembre (Luna in Leone);

mercoledì 20 novembre (Luna in Leone); ★★★★★ giovedì 21 e venerdì 22;

★★★★ lunedì 18, martedì 19 e sabato 23;

★★★ domenica 24 novembre.

♍ Vergine: voto 8. La Luna in entrata nel vostro segno favorirà l'empatia e la sensibilità, vostri alleati specialmente nelle relazioni più intime. Durante questo periodo avrete modo di instaurare dialoghi profondi, utili a consolidare l’affinità con la persona amata. Per chi non è ancora impegnato, si presenteranno momenti di rara intensità emotiva: lasciatevi trasportare da queste emozioni e nutrite il vostro desiderio di affetto. Nell’ambito professionale, se state considerando un investimento a lungo termine, valutate con attenzione le opzioni disponibili.

Alcune scelte ponderate potranno garantire benefici significativi nel breve periodo.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 22 novembre (Luna in Vergine);

venerdì 22 novembre (Luna in Vergine); ★★★★★ sabato 23 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18, martedì 19 e giovedì 21;

★★★ mercoledì 20 novembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Le prossime giornate si annunciano positive, con momenti che meritano di essere vissuti intensamente. In campo sentimentale, la Luna in Leone donerà a molti di voi un fascino irresistibile: sarete capaci di attrarre e sedurre con naturalezza, anche solo con uno sguardo. Per chi vive già una relazione, è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi, anche minimi, migliorando così la qualità del legame.

La comunicazione aperta sarà la chiave per rafforzare l’intesa: avrete le parole giuste per affrontare anche gli argomenti più delicati. Per i cuori liberi, prendere l’iniziativa in una situazione complessa vi aiuterà a risolverla e a sentirvi soddisfatti di voi stessi. E chissà, questo potrebbe anche essere il momento in cui l’amore tanto atteso farà capolino. In ambito professionale, tutto procederà secondo i piani, con opportunità di trovare soluzioni rapide.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★★ lunedì 18, martedì 19 e venerdì 22;

★★★ sabato 23 novembre;

★★ domenica 24 novembre.

♏ Scorpione: voto 7. Un periodo sereno e gratificante si avvicina, soprattutto per chi è in una relazione.

Le giornate saranno caratterizzate da un clima di complicità e armonia, regalandovi un benessere emotivo intenso. Grazie alla vostra capacità di comprendere i segnali del partner, riuscirete a cogliere ogni sfumatura, migliorando l’intesa. Con la giusta dose di iniziativa e fascino, potreste persino ravvivare il rapporto, specie per chi è impegnato da tempo. I single, invece, saranno pronti a tuffarsi in un’avventura travolgente, e la passione sarà intensa. Sarà importante cogliere l’occasione senza riserve, lasciando spazio alle emozioni. La Luna invita anche a una riflessione sulle finanze: un controllo attento del budget vi permetterà di pianificare e ottimizzare al meglio le risorse per il futuro.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 19 novembre;

martedì 19 novembre; ★★★★★ lunedì 18 e mercoledì 20;

★★★★ giovedì 21 e domenica 24;

★★★ sabato 23 novembre;

★★ venerdì 22 novembre.

♐ Sagittario: voto 9. Periodo stellare per voi, grazie al transito del Sole nel vostro segno. La stella della Terra vi proteggerà e vi allontanerà da qualsiasi disagio. In campo affettivo, il periodo offre un clima favorevole per risvolti emozionanti: sarà un buon momento per consolidare il legame e vivere nuove esperienze insieme alla persona amata. Chi è in una relazione sentirà una rinnovata energia e un entusiasmo che porteranno gioia e novità. Per i single, le probabilità di fare incontri promettenti saranno elevate; se in passato avete vissuto qualche delusione, ora è il momento di guardare avanti con ottimismo e aprirvi al nuovo.

Anche sul piano professionale, il periodo appare vantaggioso: fatevi trovare pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 21 novembre (Sole in Sagittario);

giovedì 21 novembre (Sole in Sagittario); ★★★★★ martedì 19 e venerdì 22;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20, sabato 23 e domenica 24.

♑ Capricorno: voto 7. Una fase positiva è in arrivo. Chi vive una storia d’amore stabile potrà contare su piccoli gesti d’affetto che sorprenderanno piacevolmente la persona amata. Che si tratti di una lettera, di una cena speciale o di un dolce pensiero, queste attenzioni rafforzeranno il legame, regalando attimi di autentica felicità. Per chi è libero, è il momento di aprirsi a nuove esperienze e uscire dalla monotonia. L’influsso di Venere invita a sperimentare e a godere delle opportunità che arriveranno, sia nell’incontrare persone nuove sia nel dedicarsi a passioni trascurate. Nel lavoro, coloro che operano a contatto con il pubblico vedranno giornate piene di soddisfazioni. Ogni opportunità sarà preziosa per fare un passo avanti nella carriera e consolidare la posizione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 23 novembre;

sabato 23 novembre; ★★★★★ venerdì 22 e domenica 24;

★★★★ mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★ martedì 19 novembre;

★★ lunedì 18 novembre.

♒ Acquario: voto 7. L’inizio della settimana potrebbe sembrarvi piatto e privo di slancio, ma effettivamente non sarà così. Avrete l’occasione per consolidare ciò che avete costruito finora. L’analisi dei transiti mostra un Sole discreto in entrata nel segno del Sagittario con una Venere parzialmente dissonante, pronta a sfidarvi nel caso voleste dimostrare affetto attraverso i gesti, più che con le parole. Se siete in una relazione, un’azione inaspettata potrebbe fare la differenza, rafforzando il legame con la persona amata. Per chi è ancora libero, si profila una nuova amicizia che stuzzica da tempo la fantasia: sarà il momento di avanzare con sicurezza. Nel contesto lavorativo, stabilire contatti con persone influenti potrà aprire porte importanti. Il periodo si rivelerà strategico per chi cerca di ottenere nuovi guadagni.

La valutazione della settimana:

Top del giorno domenica 24 novembre;

domenica 24 novembre; ★★★★★ lunedì 18 e sabato 23;

★★★★ martedì 19 e venerdì 22;

★★★ mercoledì 20 novembre;

★★ giovedì 21 novembre.

♓ Pesci: voto 6. Un periodo complessivamente positivo vi attende. L’aspetto più dolce della vita sarà la possibilità di sorprendere chi vi sta vicino: se è passato troppo tempo dall’ultima volta che avete organizzato qualcosa di speciale per il partner, ora è il momento di recuperare. Una sorpresa ben pensata non solo farà piacere all’altro, ma regalerà anche a voi una nuova leggerezza e complicità. Per chi è ancora single, apritevi alle confidenze con un amico fidato, anche per quanto riguarda i desideri più intimi: condividere è il primo passo per un legame vero. Nella carriera, nuove opportunità vi daranno modo di esprimere il talento, portando apprezzamenti e rafforzando la sicurezza nelle vostre capacità.

La graduatoria settimanale con le stelle: