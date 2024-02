L'Oroscopo del weekend dal 10 all'11 febbraio vede un Acquario dolce in amore, forte di un tris di pianeti formato dal Sole, dalla Luna e Mercurio, che porteranno un ottimo equilibrio nella vita quotidiana del segno d'aria. Toro scommetterà su nuovi progetti professionali, mentre il Leone sarà un po’ diffidente nel proprio ambiente di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana dal 10 all'11 febbraio.

Oroscopo del 10-11 febbraio segno per segno

Ariete: l'astro argenteo vi darà una mano durante questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Ricordatevi però che Venere sarà ancora in quadratura. La vostra non sarà una relazione perfetta, ciò nonostante potrete far sì che sia almeno discreta per ora. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di evitare imprevisti in quel che fate, ottimizzando bene energie e risorse. Voto - 7️⃣

Toro: il weekend potrebbe non iniziare bene a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, già da domenica, sarete in grado di recuperare terreno, e sfruttare al meglio la posizione favorevole di Venere. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon periodo per scommettere su nuovi progetti, ciò nonostante, cercate di non correre troppi rischi. Ricordatevi che Mercurio sarà in quadratura. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un fine settimana equilibrato e piacevole.

In amore la Luna vi darà una mano a vivere una relazione discreta, soprattutto nella giornata di sabato. Sul fronte professionale ci penserà il pianeta Mercurio a darvi tutto ciò che vi serve per mettere in piedi buoni progetti, senza commettere troppe sbavature. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale complicata in questo weekend di febbraio.

Vivere un buon rapporto con il partner quando Venere si trova in opposizione non sarà facile. La Luna vi darà una mano nella giornata di domenica, ma in ogni caso, la vostra non sarà la coppia più bella del mondo. In campo professionale tenete gli occhi aperti, e con la giusta concentrazione i vostri progetti andranno avanti.

Voto - 6️⃣

Leone: con Mercurio in opposizione dal segno dell'Acquario sarete diffidenti in campo professionale. Avete perso fiducia in quel che fate o verso i vostri colleghi, al punto che potreste aver bisogno di tentare nuove strade. Sul fronte amoroso non sarà un weekend particolarmente romantico. Sarete distratti da altro, e non sarete così interessati nel voler vivere un rapporto affiatato. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo coinvolgente in amore. Venere in trigono terrà attivo e romantico il vostro rapporto, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in opposizione. Nel lavoro Marte porterà energie, mentre Giove vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vede Luna e Venere in contrapposizione tra loro. Non sarete sempre disposti a credere nel vostro rapporto, ciò nonostante vorreste provare a dare una possibilità alla vostra anima gemella. In ambito lavorativo, con Mercurio in buon aspetto, sarete capaci di evitare progetti che non vi permetteranno di crescere. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un fine settimana nel complesso positivo. Se la giornata di sabato non sarà particolarmente appagante in amore, domenica avrete modo di recuperare grazie alla Luna in buon aspetto, oltre a Venere in sestile. Nel lavoro dovreste rivalutare alcuni progetti in corso considerato Mercurio in quadratura. In ogni caso, siete ancora in tempo per svolgere un bel lavoro.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale solida. In amore ci sarà una piacevole stabilità tra voi e il partner, che sarete in grado di mantenere anche nei momenti più difficili. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in sestile v'indicherà la via migliore per gestire al meglio i vostri progetti e arrivare al successo che meritate. Voto - 8️⃣

Capricorno: non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione sentimentale. Con Venere in congiunzione vi sentirete davvero fortunati ad avere un partner che vi ama tanto. Soprattutto durante la giornata di domenica, avrete modo di manifestare al meglio le vostre emozioni. Molto bene anche il lavoro grazie a Marte, Saturno e Giove favorevoli. I vostri progetti si riveleranno un successo grazie al vostro impegno.

Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale appagante in questo weekend. Tra voi e il partner ci saranno buone occasioni per vivere momenti davvero dolcissimi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale proseguirete i vostri progetti con pazienza e dedizione, avvicinandovi sempre di più ai vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti. Nella giornata di sabato Venere in sestile porterà buone emozioni, che saprete esprimere al massimo poi nella giornata di domenica, quando la Luna transiterà nel vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno tutti i presupposti per cercare di mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣