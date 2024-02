L'oroscopo del fine settimana del 3 e 4 febbraio annuncia che il Sagittario sarà sensibile nei confronti del partner grazie alla Luna in congiunzione, mentre lo Scorpione potrà contare su buoni sentimenti all'interno della propria relazione di coppia. L'Ariete sarà nostalgico, in difficoltà nel vivere una quotidianità migliore, mentre i progetti dei Pesci procederanno per il verso giusto.

Previsioni oroscopo weekend 3-4 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che cambierà radicalmente il vostro umore e atteggiamento. La vostra quotidianità farà fatica a viaggiare lungo i giusti binari.

Ciò porterà una certa nostalgia in voi. Di contro, sarà necessario cercare di prendere in mano la vostra vita e fare qualcosa per cambiarla, sia per quanto riguarda i sentimenti che il settore professionale. Voto - 6️⃣

Toro: sarà un fine settimana nel complesso valido. Il settore professionale vi darà importanti soddisfazioni grazie a Mercurio, Marte e Giove in buon aspetto. Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno in contrapposizione nella giornata di sabato. Fortunatamente, già a partire da domenica, la vostra relazione di coppia migliorerà sensibilmente, tornando ad essere particolarmente affiatata. Voto - 8️⃣

Gemelli: riuscirete ad essere più comprensivi e pazienti nei confronti del partner in questo periodo.

Ascoltare i problemi della persona che amate e del vostro rapporto vi aiuterà a costruire un legame più forte. Se siete single sarà possibile approfondire un legame potenzialmente importante. In ambito lavorativo arriveranno nuovi progetti da gestire. Sarà necessario dimostrarsi preparati fin da subito per poter mettere insieme buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali non positive. Il rapporto tra voi e il partner non sarà così semplice considerato Venere in opposizione. La Luna vi darà una mano nella giornata di sabato, ciò nonostante i problemi all'interno del vostro rapporto saranno evidenti. Anche in ambito professionale faticherete molto a trovare la direzione più giusta per i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta. Tra voi e il partner ci sarà stabilità, che in questo periodo farà davvero bene al vostro rapporto e alla vostra quotidianità. Avrete infatti bisogno di certezze in questo periodo. Sul fronte professionale la mole di lavoro aumenterà. Sarete felici di poter mettere le mani su nuovi progetti, ma vi piacerebbe anche poter ottenere di più, soprattutto in termini economici. Voto - 8️⃣

Vergine: ottimo periodo per voi nativi del segno grazie a un cielo splendido. In amore potrete contare su Venere in trigono per manifestare al meglio le vostre emozioni e sentimenti nei confronti del partner. Sul fronte professionale i vostri progetti rappresenteranno una garanzia al momento grazie a Marte e Mercurio che vi permetteranno di mettere insieme grandi risultati.

Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà un fine settimana costellato da alcuni pianeti contrari. In amore dovrete avere più cura delle vostre relazioni sentimentali e sociali, cercando di essere più attivi nei confronti del partner o dei vostri amici. In ambito lavorativo serviranno idee più efficaci per i vostri progetti affinché possiate raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in buon aspetto potrete contare su buoni sentimenti in questo fine settimana. Single oppure no, sarà un bel periodo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo sarete premiati in quel che fate grazie al vostro impegno. Marte e Mercurio in sestile, insieme a Saturno in trigono, vi permetteranno di raggiungere importanti obiettivi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna in congiunzione al vostro cielo, in particolare durante la giornata di domenica. Secondo l'Oroscopo, in questo weekend sarete più sensibili nei confronti del partner, cercando di costruire un legame più forte con la persona che amate. In ambito lavorativo avete fatto molto nell'ultimo periodo. Potrete dunque rallentare un po’, cercando comunque di essere produttivi a sufficienza. Voto - 8️⃣

Capricorno: primo fine settimana di febbraio eccellente per voi nativi del segno. In amore la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di godere di una relazione di coppia affiatata e romantica. Se siete single, probabilmente, riuscirete a trovare qualcuno con cui condividere emozioni e sentimenti.

In ambito lavorativo i vostri progetti saranno a un punto fondamentale, e voi dimostrerete tutto il vostro impegno per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Acquario: Questo weekend non inizierà al meglio secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, a partire dalla giornata di domenica, sarete in grado di riprendervi velocemente e godere di una relazione discreta. In ambito lavorativo vi darete da fare in questo periodo. Passo dopo passo, sarete più vicini ai vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: la vostra quotidianità procederà senza problemi di sorta. In amore sarete in grado di entrare in sintonia con la vostra fiamma e mettere in piedi un rapporto davvero interessante.

Attenzione però nella giornata di domenica, quando la Luna sarà in quadratura. In ambito lavorativo avrete le giuste capacità per mettere insieme buoni progetti. Basterà essere ben concentrati e impegnarvi a sufficienza in quel che fate. Voto - 8️⃣