L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2024. Sotto analisi in questa sede sono i sei segni della prima tranche zodiacale. Prima però di iniziare a decantare le previsioni astrologiche è però d'obbligo svelare i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Questa settimana, in termini di transiti lunari, il periodo presenta tre tappe significative. Lunedì 12 febbraio alle ore 14:46, la Luna entrerà nel segno dell'Ariete, dando inizio al tour settimanale in un segno di Fuoco. Il secondo stop avverrà mercoledì 14 febbraio alle ore 16:02, con il passaggio della Luna in Toro.

L

a settimana si concluderà venerdì 16 febbraio con l'ingresso della Luna in Gemelli. Da notare anche l'ingresso di Venere in Acquario. Sarete chiamati a vivere questi transiti con consapevolezza, poiché possono influenzare diversi aspetti della vita.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Settimana all'insegna della intraprendenza e della buona fortuna. Si prepara per voi un nuovo periodo, con l'avvento di una splendida Luna nel vostro settore. Chi di voi non auspica che l'amore sia la compagnia ideale in questa nuova settimana? Certamente tutti... quindi, create le condizioni affinché la persona amata si senta stimolata a discutere apertamente e sinceramente dei principali problemi della coppia.

Suggerimento: evitate di dare tutto per scontato! Per quanto riguarda i sentimenti, mostrate un po' più di comprensione; ne varrà sicuramente la pena. Per i single, molti di voi hanno recentemente affrontato prove difficili: state tranquilli, potrebbero aprirsi sensibili spiragli in questo inizio settimana. Sul fronte lavorativo, state certamente osservando una fase di trasformazione generale con l'arrivo di buone opportunità da cogliere.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno lunedì 12 febbraio (Luna nel segno);

lunedì 12 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 13, venerdì 16 e domenica 18;

★★★★ mercoledì 14, giovedì 15 e sabato 17.

♉ Toro: voto 8. Settimana valutata con cinque stelle dall'Astrologia, segno di periodo fortunati. Cosa desiderare di più dalla vita? Le previsioni delineano un periodo in cui sarete al massimo della forma, sia fisicamente che mentalmente.

Si prospetta un periodo fantastico, soprattutto nell'ambito dell'amore: la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata fin dall'inizio. In coppia, il periodo vi sorriderà, e vi sentirete più forti e sicuri in ogni aspetto della vostra quotidianità. La Luna è pronta a regalare molta serenità al fianco della persona che vi è speciale. Molti di voi riscopriranno l'importanza di certi valori affettivi, ultimamente un po' trascurati. Per i single, il vostro fascino non passerà inosservato, e avrete l'opportunità di approfondire conoscenze interessanti. Lanciate sguardi, corteggiate senza timore perché sarà impossibile resistervi! Sul fronte lavorativo, con astri positivi ben disposti a dispensare entusiasmo: quasi tutto vi riuscirà bene, e molte cose si incanaleranno nella direzione giusta.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno mercoledì 14 febbraio (Luna nel segno);

mercoledì 14 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 12, martedì 13 e giovedì 15;

★★★★ venerdì 16 febbraio;

★★★ sabato 17 febbraio;

★★ domenica 18 febbraio.

♊ Gemelli: voto 9. Una settimana eccellente, valutata dall'Astrologia quotidiana con il voto nove, che equivale a tanta buona fortuna. Ogni momento sarà perfetto per essere vissuto appieno. Inizialmente, avrete un ottimo feeling soprattutto con la persona che avete accanto, ma anche con amici e familiari. In ambito amoroso, la Luna in Gemelli, in aspetto armonico al vostro segno, vi regalerà un benessere fisico e una serenità mentale invidiabili. Sarete pervasi da un rialzo positivo dell'umore e potrete scrivere una nuova pagina in questa fase della vostra vita.

Per i single, il buon senso sarà un alleato prezioso, giusto? La buona energia non vi farà difetto, preparatevi a sfruttarla al massimo. Gli incontri interessanti saranno in agguato a fine periodo. Nel lavoro, i vostri progetti rappresenteranno un'occasione di rinnovamento che potrebbe portare a risultati inattesi. Il successo dipenderà da voi stessi e dalle vostre potenzialità.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno venerdì 16 febbraio (Luna nel segno);

venerdì 16 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 12, sabato 17 e domenica 18;

★★★★ martedì 13 e giovedì 15;

★★★ mercoledì 14 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. La settimana si aprirà con un tono leggermente cupo, mantenendosi mediamente su un percorso caratterizzato da elementi negativi.

Positività e negatività sembreranno impegnate in una lotta eterna, ma purtroppo l'ago della bilancia penderà dalla parte di quest'ultima, conferendo un sapore stressante e un po' "sottotono". Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, ma piuttosto credete fermamente in ciò che il cuore cercherà di suggerirvi. In ambito amoroso, se avrete dubbi sulla vostra relazione, interrogatevi e cercate da soli le risposte. Nel caso abbiate commesso errori, cercate di rimediare, sempre che vi sia data l'opportunità e non sia troppo tardi. Per i single, potrebbe risultare difficile intrecciare relazioni positive a causa della posizione di alcuni astri. La gelosia potrebbe rendervi un po' velenosi, e un incontro potrebbe rivelarsi stressante.

Mantenete la calma, avete molte risorse e potrete rinascere facilmente dalle ceneri. Sul fronte lavorativo, le vostre mansioni potrebbero apparire un po' pesanti e poco gratificanti. Dovrete attendere fino a quando si presenterà un'opportunità migliore per esprimervi appieno.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ giovedì 15 e sabato 17;

★★★★ mercoledì 14, venerdì 16 e domenica 18;

★★★ martedì 13 febbraio;

★★ lunedì 12 febbraio.

♌ Leone: voto 7. Si prospettano sette giornate abbastanza scorrevoli, prive di intoppi significativi. Il periodo in analisi sarà in contatto diretto con formazioni astrali non particolarmente influenti, seppur poco efficaci. In definitiva, ci troviamo di fronte a una realtà discreta, da affrontare con intelligenza e serenità.

Nel contesto amoroso, se vi dedicherete con impegno ai sentimenti o alle relazioni affettive in generale, potreste ottenere delle soddisfazioni apprezzabili. Le stelle consigliano di amare senza esitazioni, evitando rischi inutili. Al contrario, c'è il pericolo che alcuni di voi intraprendano una nuova strada sentimentale: è una scelta che dovreste evitare, a meno che il vostro attuale rapporto non sia giunto al capolinea. Per i single, non è chiaro cosa stiate aspettando: dunque, mettetevi all'opera. Nel contesto lavorativo, la maggior parte della sfera professionale sarà protetta e favorita da astri che offriranno piccole opportunità. Nel complesso, questo periodo potrebbe offrirvi l'occasione di concludere un buon affare.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno martedì 13 febbraio;

martedì 13 febbraio; ★★★★★ mercoledì 14 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12 e sabato 17;

★★★ venerdì 16 febbraio;

★★ giovedì 15 febbraio.

♍ Vergine: voto 7. Gli astri vedono una propensione a dedicare le giuste attenzioni al fisico e all'aspetto, prendendovi cura di voi stessi in modo approfondito. Potreste decidere di praticare il vostro sport preferito o di intraprendere seriamente una dieta. Nel campo dell'amore, la Luna favorirà incontri e emozioni, regalandovi momenti significativi. Vi sentirete in sintonia con la persona amata, e anche le relazioni familiari e amicali andranno bene. Per i single, la giornata sarà più tranquilla del solito. Sarà il momento di dedicare maggiore attenzione a voi stessi, e il vostro ottimismo sarà una fonte preziosa di energia.

Le previsioni del giorno suggeriscono di rilassarsi e ricaricare le energie. Nel lavoro, avrete l'opportunità di sviluppare nuovi interessi o di convogliare l'attenzione verso nuovi progetti. L'intuito e la fantasia guideranno le vostre azioni: fidatevi del vostro sesto senso.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno giovedì 15 febbraio;

giovedì 15 febbraio; ★★★★★ mercoledì 14 e venerdì 16;

★★★★ sabato 17 e domenica 18;

★★★ lunedì 12 febbraio;

★★ martedì 13 febbraio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.