L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre prevede dolci sorprese per i nativi Scorpione, sostenuti da una splendida Venere in congiunzione, mentre il Leone sarà più attivo quando arrivano idee geniali. Il Cancro ci metterà più entusiasmo nella propria vita sentimentale, mentre l'Acquario dovrà prestare più attenzione ai sentimenti del partner.

Previsioni oroscopo dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa settimana tra settembre e ottobre. La vostra relazione di coppia sarà piacevole, ma mai eccessivamente romantica.

Attenzione dunque a non prendervi troppe libertà, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì. In campo professionale potreste non essere sicuri delle vostre scelte, anche se cercherete comunque di fare sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere in opposizione durante questa settimana. Secondo l'Oroscopo, non sarete sempre così dolci o romantici nei confronti del partner. Anche voi single starete sulle vostre, preferendo concentrarvi di più su voi stessi. In campo professionale per essere produttivi avrete bisogno di idee e progetti realmente validi. Voto - 6️⃣

Gemelli: questa settimana forse potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura.

Il rapporto con la persona che amate non sarà sempre romantico, ciò nonostante i vostri sentimenti saranno chiari: dovrete soltanto manifestarli nel modo corretto. In ambito professionale Mercurio in trigono vi darà una spinta con i vostri progetti. Sarete mossi da idee interessanti, che potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione ci metterete più entusiasmo nella vostra vita sentimentale.

Potreste trovare il giusto pretesto per avvicinarvi alla vostra fiamma, e concedervi momenti indimenticabili. Nel lavoro la vostra produttività sarà in calo a causa di Mercurio in quadratura. Usate la vostra esperienza per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: con Mercurio in sestile dal segno della Bilancia sarete più attivi in campo sentimentale durante questa settimana.

Il mese di ottobre inizierà bene per i vostri progetti, grazie anche a buone idee che potrebbero portarvi lontano. In amore purtroppo non si potrà dire la stessa cosa, considerato Venere in quadratura. Cercate di non esasperare il vostro rapporto, preoccupandovi della vostra anima gemella quanto basta per stare bene insieme. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale valida durante questa settimana tra settembre e ottobre. Una bella Venere in sestile porterà buoni sentimenti da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Le giornate di lunedì e martedì saranno le ideali per mettere in risalto le vostre emozioni grazie alla Luna. In campo professionale Giove in quadratura potrebbe ostacolarvi.

Attenzione a non prendere troppi rischi, perché non sarete sempre così fortunati. Voto - 7️⃣

Bilancia: in questa settimana ci penseranno Giove e Mercurio a renderete soddisfacente il vostro lavoro. Anche se Marte in quadratura potrebbe togliervi un po’ di energie, sarà possibile raggiungere interessanti obiettivi. In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile e romantica a sufficienza. Sfruttate le giornate di mercoledì e giovedì per dare un tocco più maturo e romantico alla vostra vita sentimentale, perché la Luna potrebbe darvi qualche occasione interessante. Voto - 8️⃣

Scorpione: non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale durante questa settimana secondo l'oroscopo.

Oltre a Venere, la Luna navigherà in buone posizioni. Arriveranno dolci sorprese, che renderanno unico questo periodo. In campo professionale state dimostrando tanto grazie a Marte in trigono, ma attenzione a non correre troppo. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che non sarà il massimo all'inizio di questa settimana a causa della Luna in quadratura. In ogni caso, il vostro rapporto non sarà in crisi. Riuscirete infatti a riprendervi già da mercoledì, quando la Luna sarà dalla vostra parte. Prendete il rapporto con il partner con pazienza e comprensione, e anche voi godrete di momenti romantici. In ambito lavorativo Mercurio sarà favorevole, e non accetterete nessun compromesso tra voi e il successo, perché avrete le carte giuste per raggiungerlo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una settimana abbastanza soddisfacente in campo sentimentale per voi nativi del segno grazie a Venere. La Luna potrebbe darvi un po’ fastidio tra mercoledì e giovedì, ma in ogni caso, la vostra relazione di coppia sarà in crescita, e con momenti belli da vivere. Nel lavoro invece dovrete fare attenzione alle decisioni che prenderete. Con Mercurio in quadratura, il successo non sarà sempre così facile da raggiungere. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale promettente per voi nativi del segno. La posizione favorevole di stelle come Mercurio e Giove vi permetterà di trovare soluzioni interessanti per i vostri progetti, in particolare per voi nati nella seconda decade.

In amore Venere sarà contraria nei vostri confronti. Non riuscirete a nascondere la vostra frustrazione. Parlarne con la persona che amate o con una persona fidata vi farà bene. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale finalmente equilibrata e abbastanza serena nei vostri confronti. In amore ci penserà il pianeta Venere a darvi una mano a costruire un rapporto più affiatato e romantico. In ambito professionale sarete più sicuri delle vostre scelte, dimostrando maggiore impegno e volontà di raggiungere posizioni di spicco. Voto - 9️⃣