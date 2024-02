L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 febbraio è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. Sul piatto le analisi astrologiche dei segni dalla Bilancia a Pesci: curiosi di sapere chi l'avrà vinta tra i sei in analisi? Nel frattempo c'è da segnalare il transito di Venere che da venerdì 16 febbraio passerà in Acquario.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 12 a domenica 18 febbraio e nel contempo svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana priva di penalizzazioni, anzi potrebbe trascorrere in un'atmosfera di calma e serenità assoluta. Pare che finalmente alcuni progetti che avete in sospeso da un po' di tempo abbiano l'opportunità di vedere la luce. Per quanto riguarda l'amore, si suggerisce di mantenere un buon umore e di manifestare affetto verso la persona amata. Questo atteggiamento sicuramente favorirà un clima positivo nella relazione, creando l'ambiente ideale per mettere in pratica quei progetti rimasti in sospeso. Per le coppie, sarà un periodo propizio per lavorare sulla crescita personale, concentrandosi anche sui dettagli della vita quotidiana.

Per i single, le stelle consigliano di dedicare del tempo alla meditazione profonda, mettendo a fuoco gli obiettivi di vita per affrontare eventuali scelte obbligate con maggiore facilità. Alcuni potrebbero trovarsi di fronte a impegni significativi. Nel contesto lavorativo, potrebbero esserci cambiamenti positivi. Reale la possibilità di ambire a posizioni migliori.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno sabato 17 febbraio;

sabato 17 febbraio; ★★★★★ venerdì 16, domenica 18;

★★★★ lunedì 12, martedì 13;

★★★ giovedì 15 febbraio;

★★ mercoledì 14 febbraio 2024.

♏ Scorpione: voto 8. Inizierà in modo positivo la terza settimana di febbraio. Novità e opportunità saranno da sfruttare, sia in ambito sentimentale che professionale.

Nel campo dell'amore, si preannuncia positivo il periodo grazie all'influenza favorevole della Luna in Gemelli: le coppie avranno l'opportunità di riscoprire la passione, consolidando ulteriormente il legame. Molti di voi saranno affascinanti, riuscendo a colpire nel segno. Sappiate che anche la vostra convinzione è altrettanto importante. Per i single, sarà un momento di rinascita: dopo aver risolto alcune preoccupazioni che vi affliggevano, le stelle del periodo vi aiuteranno a recuperare un senso di libertà che forse mancava. Se prima vi sentivate vincolati, in questa settimana avrete la percezione di essere liberi da qualsiasi legame. Nel lavoro, tutto scorrerà in modo veloce, senza intoppi significativi.

Avrete la possibilità di fare incontri che stimoleranno nuovi progetti o risolveranno situazioni complesse.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno domenica 18 febbraio;

domenica 18 febbraio; ★★★★★ giovedì 15, venerdì 16, sabato 17;

★★★★ mercoledì 14 febbraio;

★★★ martedì 13 febbraio;

★★ lunedì 12 febbraio 2024.

♐ Sagittario: voto 6. I prossimi sette giorni si prospettano abbastanza discreti, anche se in alcuni momenti potrebbero riservare qualche sorpresa non proprio piacevole. Gli astri suggeriscono di mantenere la calma, poiché qualcuno tra voi potrebbe trovarsi di fronte situazioni impegnative. Sarà utile ascoltare i consigli sinceri di un amico. Per quanto riguarda l'amore, ci si aspetta un periodo all'insegna della routine, con la necessità di gestire le emozioni in modo sereno.

Essere meno lunatici sarà la chiave per affrontare ogni situazione con tranquillità. Nella vita di coppia, potrebbero emergere novità intriganti verso metà settimana. Per i single, risposte attese da tempo potrebbero giungere entro questo martedì o al massimo entro giovedì, portando un nuovo entusiasmo nella vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che alcuni colleghi siano leggermente invidiosi del vostro operato. Mantenete la calma!

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 13, mercoledì 14;

★★★★giovedì 15, venerdì 16, sabato 17;

★★★ lunedì 12 febbraio;

★★ domenica 18 febbraio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5.

Il periodo in analisi si svilupperà con una marcia relativamente bassa, caratterizzata da momenti impelagati dai soliti alti e bassi. Secondo le previsioni, avrete il desiderio di trovare sicurezza emotiva e vivere momenti romantici nei vostri rapporti. Sarà il momento di avviare una conversazione costruttiva con il partner, specialmente per pianificare progetti futuri da intraprendere insieme. Per i single, l'opposizione una situazione in evoluzione potrebbe portare confusione. L'umore potrebbe essere meno solare del solito, e potreste sentirvi un po' lunatici. Per mantenere la serenità, avrete bisogno di affetto attorno a voi e di una maggiore partecipazione da parte degli altri. Nel lavoro, sperimenterete una certa agitazione a causa dei cambiamenti in atto.

Tuttavia, alla fine potrete tirare un sospiro di sollievo. Gli astri sembrano propizi, ma la fortuna da sola potrebbe non essere sufficiente: sarà necessario metterci impegno.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ mercoledì 14 febbraio;

★★★★ lunedì 12, martedì 13, sabato 17;

★★★ giovedì 15, domenica 18;

★★ venerdì 16 febbraio.

♒ Acquario: voto 7. I sette giorni sotto esame promettono di essere abbastanza positivi, anche se con qualche sfumatura meno brillante. Non esitate mai a considerare i consigli di chi vi conosce bene e vi vuole bene. Anche se siete soliti essere irrequieti, sapete che ogni tanto è necessario fare una pausa, lasciare che la corrente vi trasporti dolcemente.

Per quanto riguarda i sentimenti, le previsioni indicano una leggera stanchezza nell'ambito amoroso. Per le coppie, vivacità ed energia potrebbero manifestarsi a spot, allontanando eventuali momenti di noia nel corso del periodo. Tuttavia, potrete vantare di aver vissuto complessivamente un buon periodo. Per i single, sembra che l'inaspettato stia dominando la vostra vita in questo momento: non temete, allargate i vostri orizzonti e forse capirete che è giunto il momento di cambiare rotta. Nel lavoro, coloro che gestiscono una propria attività potrebbero beneficiare del recupero parziale di alcune spese eventualmente sostenute; chi lavora sotto contratto, invece, affronterà momenti sicuramente impegnativi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ giovedì 15, venerdì 16 (Venere in Acquario), sabato 17;

★★★★ lunedì 12, domenica 18;

★★★ mercoledì 14 febbraio;

★★ martedì 13 febbraio 2024.

♓ Pesci: voto 6. In arrivo un periodo, se non eccezionale, certamente degno di essere vissuto. Nel campo amoroso, la presenza della Luna aggiungerà un tocco di fascino alla vostra persona: sarete in grado di sedurre, anche solo con uno sguardo. Per le coppie, l'invito è a esprimere una passionalità leggermente maggiore verso il partner. Venere, dal canto suo, potrebbe contribuire a rafforzare i legami resi un po' pesanti dalle vicissitudini dei giorni precedenti. Per i single, sicuramente ci saranno opportunità per incontri interessanti, e potreste vivere nuove esperienze stimolanti.

Alla fine, vi accorgerete di aver superato con successo alcune tensioni accumulate in precedenza. Per alcuni di voi del segno, le previsioni suggeriscono di non mollare (sapete bene cosa intendiamo). Nel lavoro, è probabile che ci siano buone novità. Mettetevi in mostra e proponetevi. Sarà il momento di prendere qualche rischio: in fondo, senza un po' di audacia nella vita, è difficile ottenere risultati incoraggianti.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: