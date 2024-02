L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 febbraio 2024 è pronto a svelare come saranno i sette giorni della prossima settimana.

Sotto analisi in questo frangente risultano i sei segni compresi da Bilancia sino a Pesci. Pronti a scoprire qualcosa di più? Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 19 a domenica 25 febbraio e, nel contempo, a svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Un periodo positivo si profila all'orizzonte, abbastanza tranquillo da permettervi di guardare al futuro con ottimismo e sicurezza.

Nel lavoro, ci sono buone opportunità di successo che richiederanno solo un po' più di fiducia nelle vostre capacità. Nei prossimi giorni, potrebbe verificarsi una piccola rivoluzione, eliminando dubbi e sistemando le cose al loro posto. Le opportunità per dare nuova linfa alla vostra attività arriveranno da contatti insoliti e stimolanti. Quanto all'amore, nel vostro giro di amicizie potrebbe fare la sua comparsa una persona davvero interessante. Non abbiate timore di approfondirne la conoscenza. Nel frattempo, potreste considerare l'idea di intraprendere un viaggio interiore per comprendere meglio voi stessi. Forse è giunto il momento di affrontare aspetti di voi che finora avete evitato di vedere o riconoscere.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ martedì 20, giovedì 22;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21, venerdì 23;

★★★ domenica 25 febbraio;

★★ sabato 24 febbraio 2024.

♏ Scorpione: voto 6. La settimana si presenta discreta, sicuramente positiva, anche se con leggeri grattacapi che potrebbero suscitare riflessioni.

Non date per scontate certe situazioni, assicuratevi sempre di persona e agite con coscienza. In ambito amoroso, dedicherete al vostro partner tutta l'attenzione che solo voi sapete offrire. Con un tocco di estro e qualche spunto gioioso, questi prossimi sette giorni potrebbero in parte rivelarsi romantici per molti di voi, con i sentimenti in piena espansione.

Sarà un momento caloroso in cui vi dedicherete con grande trasporto al vostro partner. Siete pronti a regalarvi nuove emozioni? Per i single, le stelle favoriranno qualsiasi tipo di cura per il corpo e la bellezza, convincendovi che dovreste imparare a coccolarvi di più e a volervi bene. Vi sentirete non solo più belli e in forma, ma anche di buon umore, attraenti e pieni di energie positive. Sul fronte lavorativo, saranno evidenziate le vostre doti e riceverete proposte molto interessanti.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 19, domenica 25;

★★★★ martedì 20, mercoledì 21, sabato 24;

★★★ giovedì 22 febbraio;

★★ venerdì 23 febbraio 2024.

♐ Sagittario: voto 7.

La settimana in arrivo si preannuncia come un periodo sostanzialmente positivo, anche se non sarà esente da leggere incomprensioni, specialmente in famiglia. La gestione del denaro sarà, come sempre, al centro delle vostre preoccupazioni. Uscite non programmate potrebbero mettere a rischio il vostro guadagno, ma non sarà il caso di disperarsi. La vostra determinazione sarà la chiave per ottenere i risultati sperati, risolvendo ogni situazione con concretezza. Nel frattempo, mantenete una costante fiducia nel futuro e guardate avanti con determinazione. Sul fronte lavorativo, è giusto sperare che il vostro impegno venga adeguatamente ricompensato, quindi non esitate a reclamare ciò che vi spetta, senza però forzare troppo la mano.

In ambito sentimentale, nonostante le molte responsabilità, soprattutto a livello familiare, sentire il calore di chi vi ama sarà una priorità. Non mancheranno occasioni per soddisfare questo sacrosanto desiderio.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno martedì 20 febbraio;

martedì 20 febbraio; ★★★★★ mercoledì 21, giovedì 22;

★★★★ lunedì 19, venerdì 23;

★★★ sabato 24 febbraio;

★★ domenica 25 febbraio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Finalmente il vostro segno torna a sorridere, non solo in amore ma anche nei rapporti familiari e con amicizie importanti. Il periodo si prospetta sotto un cielo decisamente favorevole, consentendovi di comprendere appieno le esigenze del vostro partner.

Intelligenza e sensibilità diventeranno gli ingredienti essenziali per ravvivare il vostro rapporto e conferirgli nuova profondità. Regalate e concedetevi una settimana frizzante, perché gli astri favoriranno incontri e sorprese che riempiranno di gioia il vostro cuore, soprattutto se siete ancora single. Tutti i sacrifici e i momenti difficili affrontati nelle settimane passate sembrano ora utili per godere appieno di questo momento di felicità. Sfruttate al massimo questo periodo positivo anche per avanzare le vostre richieste in ambito lavorativo: titubare potrebbe costarvi l'opportunità di una grande occasione.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno giovedì 22 febbraio;

giovedì 22 febbraio; ★★★★★ mercoledì 21, venerdì 23;

★★★★ sabato 24, domenica 25;

★★★ martedì 20 febbraio;

★★ lunedì 19 febbraio.

♒ Acquario: voto 7.

Il periodo si presenta un po' altalenante, immerso nella consueta routine, ma comunque ampiamente positivo per molti di voi. Se recentemente avete trascurato familiari o amici a causa degli impegni, la Luna in Pesci potrebbe aiutarvi a rimediare. Approfittate di questa opportunità per riconnettervi con le persone care, recuperando il tempo perduto al più presto. Sapete bene che l'isolamento non fa per voi, avete sempre bisogno di contatti umani costanti, durevoli e sinceri. Nel contesto lavorativo, avrete a disposizione una solida rete di contatti: potrebbe rivelarsi estremamente utile in diverse occasioni. In amore, coinvolgendo il partner in attività divertenti, potrete ravvivare la fiamma della passione e ritrovare la voglia di starvi vicini come un tempo, con le mani intrecciate.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno domenica 25 febbraio;

domenica 25 febbraio; ★★★★★ venerdì 23, sabato 24;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22;

★★★ mercoledì 21 febbraio;

★★ martedì 20 febbraio 2024.

♓ Pesci: voto 10. Settimana sotto la beneaugurante egida di Luna e Mercurio. Dunque, un periodo davvero sorprendente si prospetta per molti di voi. I ritmi saranno tranquilli e la relazione amorosa si svilupperà sempre più verso la serenità. Vi attende, quindi, una settimana semplice ma perfetta sotto molteplici aspetti. Una di quelle settimane capaci di regalare la felicità, senza troppi fronzoli. Finalmente è giunto il momento di agire: Venere allevierà il vostro cuore, permettendovi slanci felici verso la dolce metà.

L'amore si risveglierà dentro di voi, e chi lo cerca potrebbe presto incontrare nuove persone, magari facendo scoccare la scintilla della passione. Con determinazione, fascino e allegria, vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti: alla fine, dovrete solamente fare una scelta. Arriveranno risultati brillanti anche sul lavoro.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: