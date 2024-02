L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2024 pone sotto i riflettori la sestina della tranche zodiacale compresa nella prima metà, ossia quella dall'Ariete fino a Vergine. Ansiosi di conoscere il destino assegnato dall'Astrologia al vostro simbolo astrale di nascita? Certo che si, ma prima di iniziare a decantare le previsioni astrologiche da lunedì 19 a domenica 25 febbraio, ci preme dare un anticipo su quali saranno i transiti astrali del periodo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Analizzando la settimana in base ai prossimi transiti lunari, possiamo individuare tre tappe significative.

La prima avverrà questo lunedì 19 febbraio alle ore 4:24, quando la Luna entrerà nel segno del Cancro, inaugurando così il tour settimanale. Il secondo momento rilevante si verificherà mercoledì 21 febbraio alle ore 14:40, con il passaggio della Luna nel segno del Leone. La settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Vergine, programmato per questo sabato 24 febbraio. In evidenza l'arrivo di Mercurio in Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Nella prossima settimana l'andamento sarà stabile, seppur nella normalità. Nel contesto sentimentale, pianeti dal carattere volitivo e ottimistico comporranno un quadro abbastanza favorevole in questa parte di febbraio.

Il periodo fornirà l'impulso giusto per affrontare e gestire al meglio ogni situazione, soprattutto nella vita di coppia. Grazie al vostro atteggiamento più comprensivo del solito, la sfera affettiva tornerà ad essere la fonte principale del vostro equilibrio interiore. Le coppie che recentemente hanno vissuto disagi o incomprensioni potranno seppellire l'ascia di guerra e ritrovare la sintonia desiderata.

Per i single, amori che vanno, che vengono, che tornano! Chi inizia una nuova storia potrebbe sperimentare qualche insicurezza iniziale, ma col tempo saprà apprezzarne i frutti. Vi aspetta una relazione sicuramente più piacevole e spensierata rispetto a quella precedente. Sul fronte lavorativo, sono in arrivo dei cambiamenti che, pur non stravolgendo la vita, vi consentiranno di migliorare la vostra posizione.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ lunedì 19 e domenica 25;

★★★★ martedì 20, mercoledì 21 e sabato 24;

★★★ venerdì 23 febbraio;

★★ giovedì 22 febbraio.

♉ Toro: voto 5. In questo periodo di prossimo arrivo, potreste trovarvi con qualche motivo di malumore nei confronti di una persona molto vicina, la quale ha cambiato comportamento ultimamente, suscitando la vostra perplessità. Forse affrontare direttamente il problema non è la soluzione migliore, quindi cercate di mantenere la calma. La buona notizia è che quasi sempre si riuscirà a uscirne indenni, considerando anche che il vostro cielo sarà abbastanza significativo, sebbene in parte disarmonico. Chi ha concluso una storia dovrebbe cercare di non pensarci più, anche se non si esclude la possibilità di un ritorno di fiamma entro la prossima primavera.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ venerdì 23 febbraio;

★★★★ giovedì 22, sabato 24 e domenica 25;

★★★ lunedì 19 e mercoledì 21;

★★ martedì 30 febbraio.

♊ Gemelli: voto 6. Nell'ambito amoroso, la Luna, astro dell'eros, vi condurrà a vivere la vostra relazione di coppia con autentico coinvolgimento emotivo. Ricordate che la persona amata, anche se silenziosa, potrebbe nascondere sentimenti non espressi. Dedicate maggiore attenzione al vostro legame, magari trascorrendo la serata di giovedì insieme, godendo di momenti di intimità e relax reciproco. Nel caso foste single, sperimenterete un periodo particolarmente euforico, il che faciliterà armonia sia in casa che nelle normali interazioni sociali.

Apritevi al dialogo e siate pronti ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. In caso di critiche, accoglietele con la promessa di correggere eventuali lacune. Sul fronte lavorativo, vedrete aumentare il consenso per la vostra attività, con gli affari che procederanno in modo prospero.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ sabato 24 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19, martedì 20 e venerdì 23;

★★★ giovedì 22 febbraio;

★★ mercoledì 21 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. Le stelle prevedono eventi piacevoli e anche costruttivi, in vista del prossimo futuro per molti di voi. Ogni problema vi sembrerà accessibile e risolvibile.

Possibili gratifiche e riconoscimenti nel campo professionale potrebbero giungere grazie al vostro rinnovato equilibrio emotivo e al giusto senso del dovere. Applausi alla vostra capacità di affrontare nuove realtà con oggettività, attribuendo loro il giusto valore. Il successo negli affari sarà positivo, che si tratti di gestire finanze o di conquistare il cuore di qualcuno: tutto sarà sufficientemente protetto dalla buona sorte. Ora è il momento di ritrovare la tranquillità interiore. Nei prossimi giorni, potrebbero verificarsi lievi incomprensioni con qualcuno che ha opinioni diverse dalle vostre.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 19 febbraio;

lunedì 19 febbraio; ★★★★★ martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22;

★★★★ venerdì 23 febbraio;

★★★ sabato 24 febbraio;

★★ domenica 25 febbraio.

♌ Leone: voto 8.

La prossima settimana si preannuncia ricca di occasioni per molti di voi, con successo in molte attività. In ambito sentimentale, sarà un periodo eccezionale. L'armonia con il vostro partner spazzerà via qualsiasi turbamento. I vostri sentimenti saranno intensi come mai prima d'ora. La giornata sarà caratterizzata da un tripudio di emozioni e sensazioni piacevolissime, portando grande serenità. Se siete single, gli astri indicano che avrete più tempo del previsto, consentendovi di prendere decisioni con tranquillità. Ultimamente, avete sentito la mancanza di poter fare scelte serene, non dettate dal tempo. Sul fronte lavorativo, le stelle vi renderanno brillanti e ricchi di idee interessanti.

Non lasciate sfuggire nessuna occasione.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno mercoledì 21 febbraio;

mercoledì 21 febbraio; ★★★★★ lunedì 19, martedì 20 e giovedì 22;

★★★★ venerdì 23 febbraio;

★★★ sabato 24 febbraio;

★★ domenica 25 febbraio.

♍ Vergine: voto 9. La prossima settimana si prospetta eccezionale grazie ad una condizione astrologica favorevole. Sabato, la presenza della Luna nel vostro segno sarà un vantaggio da sfruttare appieno. Se doveste affrontare un problema impegnativo, non esitate a consultare qualcuno esperto in materia. Questo è il momento giusto per agire o, se necessario, correggere la rotta. In amore, mettete in mostra le vostre armi e il vostro fascino per conquistare la persona desiderata: non lasciate nulla al caso.

Questa settimana in molti raggiungerete una pace interiore, il che contribuirà a risolvere eventuali dissidi con chi vi circonda. Dopo le recenti soddisfazioni per la vostra buona capacità e la determinazione, è ora di impegnarsi concretamente, offrendo il vostro contributo dove realmente necessario. Approfittate dell'auspicio astrale per concedervi qualche spesa extra; ne varrà la pena.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno sabato 24 febbraio;

sabato 24 febbraio; ★★★★★ mercoledì 21, venerdì 23 e domenica 25;

★★★★ martedì 20 e giovedì 22;

★★★ lunedì 19 febbraio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.