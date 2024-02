L'oroscopo della settimana che va dal 26 febbraio al 3 marzo prevede una Bilancia fortunata in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre buone notizie spingeranno gli Acquario a dare il loro meglio in campo professionale. Leone non sarà così incentivato a dare il massimo al lavoro, mentre Cancro sarà ambizioso ma non dovrà volare troppo in alto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo.

Oroscopo dal 26 febbraio al 3 marzo segno per segno

Ariete: sarà una settimana piena di speranze, dove questo cielo vi darà finalmente buone opportunità per dimostrare tutto il vostro valore.

In amore Venere vi spingerà a farvi avanti con la persona che amate, cercando sempre un modo per condividere le vostre emozioni. In ambito lavorativo sarete sicuri delle vostre capacità, forti di Marte in sestile, che vi accompagnerà verso il successo. Voto - 8️⃣

Toro: trovare il giusto equilibrio nella vostra vita quando stelle come Venere e Mercurio saranno contro di voi. In campo amoroso non ci sarà la solita armonia tra voi e il partner. Sarà necessario non cadere in discussioni sterili, che potrebbero portare a nulla di buono. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste decisioni con i vostri progetti, ma attenzione a Marte che potrebbe stancarvi facilmente. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale favorevole.

Godrete di un rapporto favoloso con la persona che amate grazie a Venere in trigono. La Luna però potrebbe darvi qualche noia nel weekend, dunque attenzione al vostro modo di amare. In ambito lavorativo avrete buone energie, ma non sempre le vostre idee potrebbero essere quelle giuste per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo migliore in campo amoroso.

Ci sarà una bella Luna tra le giornate di giovedì e venerdì. Sarà un periodo importante per capire quale direzione dovrà prendere il vostro rapporto. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee. Sarete piuttosto ambiziosi, assetati di successi, ma attenzione a non volare troppo in alto. Voto - 7️⃣

Leone: con Marte in opposizione dal segno dell'Acquario non sarete così incentivati a dare sempre il massimo in ambito lavorativo, soprattutto in relazione ai risultati che state ottenendo.

Anche in amore non sarà un periodo florido per voi considerato Venere in cattivo aspetto. Il vostro modo di amare non sarà sempre ben accolto. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà una settimana nel complesso discreta. La vostra relazione sarà soddisfacente, con momenti di stabilità e maturità tra voi e la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito professionale va bene cercare di essere originali, ma andare fuori dagli schemi a volte potrebbe solo mettervi in difficoltà, soprattutto considerato Mercurio contro di voi. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo roseo e fortunato. Sul fronte amoroso la Luna e Venere vi sorrideranno, e faranno in modo che il vostro rapporto possa rivelarsi unico e romantico dopo un periodo poco convincente.

In ambito lavorativo avrete maggiore cura dei vostri progetti e, nonostante tutto, riuscirete a rimanere focalizzati sui vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Scorpione: con Venere in quadratura dal segno dell'Acquario faticherete a esprimere tutto il vostro romanticismo. Potreste non apprezzare particolarmente alcune compagnie, prendendo dunque le distanze. In ambito lavorativo Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ciò nonostante, con Giove in opposizione, il successo non sarà sempre garantito. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali convincenti in campo amoroso. Sarà una bella settimana per la vostra relazione di coppia, dominata da una bella Luna in congiunzione verso il weekend, che vi metterà a vostro agio con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro ci saranno buone opportunità. Con Mercurio in quadratura però, potreste non essere sempre così capaci di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: la settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, la vostra relazione di coppia è ancora forte, e nelle prossime giornate sarete capaci di dare ancora una svolta romantica al vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete buone idee e la giusta ispirazione per mettere insieme buoni progetti grazie a Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo eccellente in amore grazie a Venere in congiunzione. Anche se la Luna potrebbe darvi qualche noia, il vostro rapporto sarà forte, e sarete capaci di superare gli ostacoli insieme al partner.

Nel lavoro Marte in congiunzione vi aiuterà a gestire i vostri progetti con forza ed energia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una settimana convincente. Godrete di una relazione soddisfacente, matura e romantica a sufficienza. In ambito lavorativo Mercurio in congiunzione vi permetterà di non commettere errori o cadere in imprevisti con i vostri progetti. Sarete inoltre sempre capaci di arrivare dritti al punto, verso il successo che meritate. Voto - 8️⃣