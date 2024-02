L'oroscopo settimanale dal 5 all'11 febbraio 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. Sotto analisi i segni dalla bilancia sino a Pesci: curiosi di conoscere cosa porteranno di buono le stelle del periodo? Sul piatto della bilancia l'arrivo della Luna in Capricorno, poi in Acquario e infine in Pesci. Inoltre, il segno dell'Acquario (voto 10), potrà contare anche sull'ingresso di Mercurio, in arrivo proprio ad inizio settimana.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa nuova settimana che sta per entrare vi aiuterà a sufficienza, soprattutto a coloro più spregiudicati d'amore.

Sarà un momento utile per vivere sensazioni speciali. Gli incontri che farete, tra mercoledì e venerdì, saranno fortunati. Vi preghiamo di fare attenzione al denaro. Potrebbero uscire dei soldi, la cosa buona è che i prossimi mesi non registreranno più le difficoltà vissute di recente sul lavoro. Ci saranno dei piccoli conflitti in ambito famigliare, tuttavia facilmente risolvibili. Dovrete cercare di stare sereni ed evitare scontri anche perché, in questo periodo, le ansie sono eccessive e si fanno sentire, specialmente in campo amoroso.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ martedì 6, mercoledì 7;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8, domenica 11;

★★★ sabato 10 febbraio;

★★ venerdì 9 febbraio 2024.

♏ Scorpione: voto 5.

Qualcosa non andrà nel verso giusto in questo periodo! Diciamo che potreste sentirvi più stanchi: sarà una settimana mediamente apatica. Tra lunedì e mercoledì molti di voi potrebbero cedere alla stanchezza, quindi attenzione a non esagerare. Parlando di sentimenti, eventuali storie che non stanno funzionando saranno messe da parte.

Invece chi è solo in questi giorni vivrà amori passionali, ma non troppo duraturi nel tempo, quindi fate attenzione. Le coppie in crisi da tempo si troveranno in una situazione difficile, mentre altri potrebbero decidere di sposarsi o convivere per mettere a tacere chiacchiere o soddisfare un partner esigente. In questa settimana sarebbe meglio che prendiate le distanze dalle persone potenzialmente in grado di farvi innervosire.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 5 febbraio;

★★★★ martedì 6, sabato 10, domenica 11;

★★★ mercoledì 7, venerdì 9;

★★ giovedì 8 febbraio 2024.

♐ Sagittario: voto 6. I prossimi sette giorni porteranno stelle sufficientemente buone anche per voi, specie dal punto di vista sentimentale. Forse per qualcuno ci saranno delle grandi opportunità da cogliere. Potrete recuperare una storia passata, ma vi suggeriamo anche di guardare attorno e di cercare di approcciare qualcuno o qualcuna che vi piace veramente. Crediamo che molti dei vostri pensieri siano legati all'attività o forse ai troppi doveri, alle tante cose che dovete fare per la casa o per i figli. Concedetevi un po' di relax!

A breve ci saranno novità sul fronte lavorativo: sarà necessario riavviare o modificare un progetto. Dovrete radunare le persone più care attorno a voi per poter vivere un periodo positivo.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ venerdì 9, domenica 11;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8, sabato 10;

★★★ martedì 6 febbraio;

★★ mercoledì 7 febbraio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. La settimana si apre con un'atmosfera positiva e promettente. La vostra bella Luna nel segno vi riserva una piacevole sorpresa che contribuirà a migliorare il vostro umore. Potrebbe trattarsi di una notizia legata al lavoro, magari un rinnovo contrattuale o un'opportunità che vi permetterà di distinguervi e ottenere riconoscimenti professionali.

Nel contesto amoroso, il periodo si prospetta altrettanto favorevole. Siete destinati a vivere momenti di serenità e complicità con il vostro partner. L'influsso positivo delle stelle vi rende particolarmente attraenti e affascinanti, favorendo la comunicazione e la comprensione reciproca. Preparatevi a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno durante questa settimana.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno martedì 6 febbraio (Luna nel segno);

martedì 6 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 5, mercoledì 7, giovedì 8 febbraio;

★★★★ venerdì 9 febbraio;

★★★ sabato 10 febbraio;

★★ domenica 11 febbraio.

♒ Acquario: voto 10. Ottima settimana da protagonisti! Se avete un ruolo di comando o comunque dovete prendere decisioni importanti, è il momento giusto.

Sarà un periodo ideale anche per pensare a un nuovo lavoro o magari per approfondire lo studio. Avrete la possibilità di trovare appoggi e protezione, ma tutto inizierà in maniera non facile e bisognerà faticare per ottenere le cose. Il vostro cammino questa settimana sarà caratterizzato da una posizione di rilievo e leadership: se avete responsabilità decisionali, vi troverete al centro dell'attenzione e avrete l'opportunità di influenzare positivamente le situazioni. È il momento giusto per prendere decisioni importanti e guidare il percorso verso il successo. Nel contesto professionale, potrebbe essere un periodo propizio per considerare nuove opportunità lavorative o per dedicarvi all'approfondimento degli studi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno giovedì 8 febbraio (Luna nel segno);

giovedì 8 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 5 (Mercurio nel segno), venerdì 9, sabato 10;

★★★★ martedì 6, mercoledì 7, domenica 11.

♓ Pesci: voto 9. Questa settimana si prospetta come un periodo ricco di energia e opportunità per voi nativi. Sarete in grado di mettere in mostra le vostre idee in modo vincente, approfittando di occasioni che si presenteranno. Non perdete tempo e agite con determinazione per cogliere le possibilità che il destino ha in serbo. Nel contesto amoroso, si prevedono buone novità, con incontri significativi e sviluppi positivi nelle relazioni esistenti. Siate aperti alle emozioni e pronti a lasciarvi sorprendere dalle belle notizie che l'universo ha riservato in ambito sentimentale.

Per quanto riguarda il lavoro, la settimana si prospetta molto positiva, con opportunità che porteranno a sviluppi favorevoli. Preparatevi a cogliere al volo queste prospettive, mettendo in campo le vostre abilità e il vostro impegno.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: