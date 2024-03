Venerdì 29 marzo troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nello spazio zodiacale del Sagittario, mentre Plutone stazionerà nell'orbita dell'Acquario. Marte, Venere, Saturno e Nettuno resteranno stabili nel segno dei Pesci, così come Mercurio, il Sole e il Nodo Nord proseguiranno la sosta in Ariete. Lilith continuerà il transito in Bilancia e, allo stesso modo, Giove assieme a Urano permarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Pesci, meno entusiasmante per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: umore top. L'arma in più dei nati Leone nella giornata che precede il weekend sarà, con buona probabilità, l'eccelso tono umorale del quale beneficeranno, soprattutto la prima decade che riuscirà a vedere il lato positivo anche degli accadimenti meno esaltanti.

2° posto Pesci: intraprendenti. La sfera amorosa di casa Pesci, nel corso del 29 marzo, parrà ricevere degli influssi astrali particolarmente benevoli, col segno Mutevole che si mostrerà intraprendente sia agli occhi delle nuove conoscenze affettive che dell'amato bene.

3° posto Ariete: risultati alla mano. Secondo l'oroscopo di venerdì 29 marzo i nati Ariete potrebbero raggiungere dei risultati ragguardevoli nel settore professionale, frutti conseguiti al lavoro che permetteranno al segno di Fuoco di mettersi in bella mostra per una futura promozione.

I mezzani

4° posto Scorpione: volenterosi. Una gran voglia di fare potrebbe pervadere i nati Scorpione questo venerdì primaverile, col segno Fisso che non si tirerà indietro nemmeno quando l'attività da portare a compimento sarà spiccatamente gravosa.

5° posto Sagittario: intuitivi. Venerdì di fine mese in cui i nati Sagittario, specialmente il terzo decano, avranno buone chance di godere di qualche utile intuizione che andrebbe concretizzata quanto prima nel mondo professionale.

6° posto Bilancia: focus amicale. Giornata d'inizio stagione dove i nati Bilancia saranno presumibilmente chiamati a recuperare il terreno perduto con alcune amicizie, così il segno d'Aria deciderà di trascorrere del tempo con le stesse al fine di rinsaldare quei rapporti nella cerchia amicale che stavano per sfaldarsi.

7° posto Cancro: puntini sulle "i". Sarà probabile per i nati Cancro questo venerdì avvertire la necessità di far presente ciò che non gli va a genio nel nucleo famigliare, quindi per il segno Cardinale parrà non esserci spazio per sopportare ancora delle azioni fastidiose ai suoi occhi.

8° posto Acquario: a rilento. Un po' per una forma fisica non eccelsa e un po' per alcune circostanze pratiche avverse, i nati Acquario nelle ventiquattro ore in questione sembreranno avanzare a rilento quando si tratterà di adempiere alle attività di natura pratica.

9° posto Toro: straniti. I nati Toro questo venerdì potrebbero risentire di una certa perplessità legata a dei rapporti relazionali di natura professionale, ma anziché esternare il loro disappunto o chiedere lumi preferiranno semplicemente prendere le distanze dalle persone interessate.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: comunicazione flop. Il dialogo con le persone care avrà buone chance di diventare problematico per i nati Vergine questo venerdì, soprattutto per le prime due decadi che faticheranno non poco a mantenere calma e armoniosa la loro comunicazione con gli affetti.

11° posto Capricorno: creduloni. Sarà probabile che i nati Capricorno cadano nella trappola di un imbonitore o nello scherzo goliardico di un amico che vorrà metterli alla berlina, così per il segno Cardinale sarebbe meglio drizzare le antenne facendo in modo da credere meno del solito alle parole altrui.

12° posto Gemelli: rancorosi. Giorno di fine mese in cui i nati Gemelli avranno ottime possibilità di prendersela particolarmente per un presunto torto subito, quindi nella mente del segno d'Aria parrà farsi strada un certo rancore che trasparirà dalle sue azioni e parole in maniera evidente.