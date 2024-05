L'oroscopo della giornata di mercoledì 15 maggio vede un Toro più saggio in campo professionale, forte della presenza benefica di Mercurio, mentre il Leone potrebbe incappare in alcuni imprevisti. Vergine sarà sicura dei propri progetti, mentre Scorpione faticherà a trovare una buona intesa con il partner. Pesci sarà sereno, mentre per il Cancro è prevista una crescita a livello professionale.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 maggio 2024 segno per segno

Ariete: il pianeta Mercurio lascerà il vostro cielo. In ogni caso, avrete voglia di fare qualcosa di nuovo, che possa stimolarvi a ottenere di più dal vostro impiego.

Sul fronte amoroso potrete contare ancora una volta sulla Luna in trigono per vivere una relazione affiatata e matura. Voto - 8️⃣

Toro: con Mercurio in arrivo nel vostro segno zodiacale, riuscirete a esprimere meglio le vostre potenzialità al lavoro. Sarete più saggi, capaci di gestire i vostri progetti al meglio, ottimizzando le risorse a disposizione. Per quanto riguarda i sentimenti invece non sarà un mercoledì formidabile considerate Luna e Venere in contrapposizione. Attenzione al vostro modo di fare. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata stabile. La vostra relazione di coppia si rivelerà più che soddisfacente grazie alla Luna in sestile, che vi permetterà di comprendere i sentimenti del partner. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora capaci di gestire bene i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale in crescita. Con Mercurio in sestile dal segno del Toro, troverete soluzioni più adeguate per i vostri progetti, che vi spingeranno a fare di più. In amore Venere porterà benessere all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single sarà un periodo interessante per fare nuove conquiste.

Voto - 8️⃣

Leone: con Mercurio in quadratura dal segno del Toro, alcune cose potrebbero non andare per il meglio in campo professionale. Anche se Marte sarà ancora favorevole, prestate attenzione soprattutto alle scelte che prenderete per i vostri progetti. In amore la Luna sarà favorevole ancora per un po’, ma con Venere in quadratura non sarà facile godere di una relazione appagante.

Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale molto interessante. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, e nelle prossime ore la vostra relazione di coppia non potrà che migliorare. In ambito lavorativo Mercurio sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a trovare idee interessanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: con Mercurio non più in opposizione, alcune situazioni potrebbero finalmente sbloccarsi. Troverete soluzioni migliori per i vostri progetti, e con un po’ di pazienza, potrete ambire più in alto. Sul fronte amoroso la Luna vi sorriderà dal segno del Leone, e vi spingerà a fare qualcosa in più per la persona che amate. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale sempre più cupa.

In ambito lavorativo arriverà il pianeta Mercurio in opposizione, che potrebbe rendere un po’ più opprimente il vostro ambiente di lavoro. Anche in amore non sarà il periodo migliore per la vostra relazione di coppia, considerato la Luna e Venere in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata nel complesso valida. La Luna in trigono porterà buoni sentimenti, che sarete in grado di condividere verso la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante avrete ancora buone capacità per mettere insieme progetti di successo grazie a Marte in trigono. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'arrivo di Mercurio nel segno del Toro sancirà un periodo di crescita sul fronte lavorativo.

Alcune idee potrebbero rivelarsi proficue e vi spingeranno a procedere lungo questa direzione. In amore potrete contare su Venere in buon aspetto per condividere emozioni e sentimenti con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo in calo per quanto riguarda il lavoro a causa di Mercurio in quadratura. Alcuni imprevisti potrebbero rivelarsi davvero complicati da risolvere, e vi costeranno un po’ di tempo e risorse. Sul fronte amoroso non sarà la giornata migliore per parlare di sentimenti. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non sarete così romantici verso la persona che amate. Voto - 6️⃣

Pesci: state per attraversare un periodo migliore sul fronte professionale ora che Mercurio si trova in sestile.

Potreste finalmente trovare ciò che avete bisogno per portare al successo i vostri progetti. Sul fronte amoroso ci penserà il pianeta Venere a creare armonia con la persona che amate. Se siete single siete ancora in tempo per conquistare il cuore della persona che amate. Voto - 8️⃣