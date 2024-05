L'oroscopo del weekend sulla fortuna relativo a sabato 18 e domenica 19 maggio è pronto ad esaminare l'amore e il lavoro. Riguardo alla buona sorte l'attenzione si concentra sul trio composto da Gemelli, Capricorno e Cancro, tutti egualmente sostenuti dalla fortuna.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 18-19 maggio e posizioni: molto bene anche il Toro

12° posto - Leone: per il prossimo weekend potreste sperimentare un po' di malinconia. Tuttavia, è un periodo che richiede calma e riservatezza su molteplici fronti. Fortunatamente, siete persone razionali e sarete in grado di completare ogni compito, anche se potrebbe richiedere uno sforzo maggiore del solito.

In amore, potrebbe essere difficile comprendere i pensieri del partner in questo momento. Lasciate un po' di spazio alla dolce metà. Per i single, il weekend potrebbe portare cambiamenti nello stato d'animo. Fortunatamente, potrete contare sull'appoggio dei vostri veri amici: trascorrete del tempo con loro e siate aperti a valorizzare le loro idee. Nel lavoro potreste incontrare persone che proveranno a testare la vostra pazienza. Tuttavia, mantenetevi saldi e non lasciatevi coinvolgere dalle provocazioni.

11° posto - Vergine: le proiezioni astrali per il fine settimana predicono un periodo abbastanza impegnativo e, a tratti, anche negativo. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione.

Talvolta, il vostro tono di voce deciso e enigmatico può disorientare chi vi sta di fronte, quindi abbiate tatto e autocontrollo nell'esprimere idee e opinioni. In campo sentimentale, evitate di dare motivo al partner di nutrire gelosie, poiché potrebbe compromettere la relazione e il recupero potrebbe risultare estremamente difficile.

Per i single, se notate che le cose non vanno come vorreste, cercate di non lasciarvi coinvolgere da provocazioni o da situazioni che potrebbero ferirvi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere difficoltà a guardare oltre il presente. Il vostro sguardo sembra essere concentrato solo su cose vicine e non riesce a spaziare lontano.

10° posto - Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo annunciano un periodo dalle sfumature piuttosto grigie. Durante questa fase, o nei prossimi giorni, potreste trovarvi in situazioni piuttosto delicate. In campo sentimentale, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di coppia, si avverte da un po' di tempo un senso diffuso di insoddisfazione, il che potrebbe rendervi poco propensi a gesti affettuosi o manifestazioni di affetto. Per i single, molti di voi potrebbero attraversare un periodo di estrema vulnerabilità, sia fisica che mentale. Questa condizione sfavorevole potrebbe causare notevoli svantaggi, soprattutto nei confronti di determinate persone con cui potreste avere frequenti conflitti.

Nel lavoro, potreste trascorrere il giorno in uno stato di torpore a causa della stanchezza. La mancanza di produttività sarà da addossare a una certa pigrizia.

9° posto - Scorpione: le analisi astrologiche di fine settimana indicano un periodo abbastanza "sottotono". La responsabilità di questo stato d'animo è da attribuire alla posizione sfavorevole della Luna e di Saturno. In ambito sentimentale, potreste trovarvi di fronte a un piccolo ostacolo, ma non preoccupatevi, perché avrete la forza necessaria per superare questo momento difficile. Mostrate comprensione verso il partner e la famiglia, affrontando eventuali questioni con chiarezza. Per i single, potrebbe essere una giornata delicata; ci si aspetta un certo nervosismo.

Una notizia, un evento o una frase potrebbero indurvi a cercare rifugio in casa o desiderare momenti di tranquillità, anche a scapito delle relazioni sociali. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra attività potrebbe diventare più redditizia nel tempo, portandovi le soddisfazioni desiderate.

8° posto - Sagittario: le stelle del weekend delineano intoppi in diverse situazioni, mentre per il resto si prospetta abbastanza favorevole per la maggioranza di voi. Per quanto riguarda i sentimenti, potrebbe esserci qualche lieve turbamento; se ciò accade, probabilmente è dovuto a un sentimento di nostalgia per qualcuno o qualcosa. Di fronte a questa eventualità, mantenete la calma: è probabile che riceviate alcune notizie non proprio piacevoli, ma la presenza e il sostegno del partner saranno in grado di risolvere ogni situazione.

Per i single, le stelle e la Luna potrebbero non offrire molta ispirazione, quindi cercate di seguire il vostro cuore senza lasciarvi guidare dall'istinto. Prendetevi cura di voi stessi. Nel lavoro, nonostante l'impegno, potrebbero presentarsi alcuni ostacoli che rallenteranno il progresso: potreste non riuscire a completare ciò che avete iniziato. Mantenete la calma!

7° posto - Acquario: partenza del weekend piuttosto lenta, ma nel corso del primo pomeriggio e poi durante la domenica tenderà a migliorare, allineandosi a una media di positività. Nel campo dell'amore, metterete tutto il vostro impegno nel ristabilire un forte legame con il partner, e le stelle promettono un aumento delle emozioni, spingendovi a divertirvi.

Non dimenticate, però, di prendervi cura di voi stessi: concedetevi dei momenti di relax, che saranno fondamentali per ricaricare energie, migliorare l'umore e rafforzare la fiducia in voi stessi. Per i single, le stelle vi incoraggiano a vivere pienamente la vita senza timore di innamorarvi troppo o di ritrovarvi in una situazione simile a prima. Preparatevi a sperimentare una grande voglia di affetto e armonia. Nel campo lavorativo, potrebbe essere in arrivo un'opportunità redditizia, in linea con le vostre abilità. Valutate attentamente e accettate solo se convinti.

6° posto - Pesci: le previsioni zodiacali per questo fine settimana segnalano un periodo che potrebbe procedere nella media.

Fino a metà sabato, tutto sembrerà abbastanza positivo, ma più avanti potrebbero emergere alcuni intoppi, specialmente nell'ambito delle relazioni sentimentali. Per alcuni di voi, questo weekend potrebbe rappresentare il momento opportuno per chiudere relazioni che hanno perso il loro slancio emotivo da tempo. Siete pronti a liberarvi di persone che non vi fanno più battere il cuore? La risposta a questa domanda potrebbe farvi riflettere sul perché a volte tendete a restare ancorati a situazioni negative. Per le coppie, nei prossimi due giorni è consigliabile evitare di giocare con il fuoco: basta un accenno per capirsi. Per chi è ancora single, periodo promettente. Potrebbero arrivare buone notizie, soprattutto nel campo amoroso.

Nel lavoro, potreste ottenere più soddisfazioni del previsto.

5° posto - Ariete: l'Astrologia predice finale di settimana non affatto ostile nei vostri confronti. Con un po' più di attenzione, sicuramente sarete in grado di completare anche compiti piuttosto impegnativi. Per quanto riguarda l'amore, state per raggiungere un momento cruciale: grazie alla favorevole posizione delle stelle, riuscirete parzialmente a realizzare ciò che desiderate da tempo. Ora non vi rimane che godere della felicità tanto attesa, insieme alle persone care. Non lasciatevi travolgere da pensieri pesanti. Se siete single, vi sveglierete con un atteggiamento positivo, influenzati da diverse energie astrali. Sarà periodo in cui sarete particolarmente inclini al dialogo anche con persone che solitamente trascurate.

Per quanto riguarda il lavoro, la fortuna sarà dalla vostra parte, potrete contare su risultati positivi.

4° posto - Toro: due giornate eccezionali, valutate con grande favore dall'Astrologia della fortuna. Avrete sicuramente una grande determinazione che vi consentirà di risolvere situazioni critiche o di rimediare all'ultimo minuto a eventuali errori di varia natura. Per quanto riguarda gli affetti, cercate di rafforzare il legame di coppia con piccole attenzioni, molta affettuosità e tanta passione: sfruttate a vostro vantaggio anche situazioni più intime. Nel frattempo evitate di pianificare troppo e di fare programmi a lungo termine, lasciate che il desiderio ispiri i vostri gesti, il resto seguirà naturalmente.

Per i single, le chance in amore saranno al massimo: concentratevi sulle opportunità reali, evitando di lasciarvi distrarre da quelle teoriche. Nel lavoro, il periodo sarà stabile: con impegno e un po' di ingegno riuscirete a districarvi in situazioni complesse.

3° posto - Cancro: il weekend si prospetta sicuramente positivo, con momenti di grande fortuna che potrebbero sorprendervi inaspettatamente: una bella sorpresa! In questi casi, gli astri prevedono gioia, specialmente in situazioni considerate problematiche: diciamo che sarete persino molto fortunati. Nell'ambito amoroso, la presenza di un partner innamorato vi donerà sicurezza, portando a una splendida sintonia e un forte desiderio di trascorrere tempo insieme.

Per coloro che sono già in una relazione felice, la comprensione e la fiducia mostreranno quanto profondo sia il vostro legame. Se single, potreste aprirvi a nuove opportunità, tra cui sicuramente ci sarà qualcuno che merita la vostra attenzione. Vivrete una giornata meravigliosa, circondati dai sorrisi e dall'affetto delle persone care. Nel lavoro, grazie a un cielo favorevole, non ci sarà difficoltà che possa fermarvi. Seguite le intuizioni e raggiungerete gli obiettivi.

2° posto - Capricorno: la fine della settimana si prospetta davvero magnifica per la maggior parte di voi. Grazie al forte supporto della Luna in Bilancia, il periodo avrà un avvio e una conclusione meravigliosi. In amore, non incontrerete alcuna difficoltà di sorta. In primo piano brillerà una straordinaria intesa sensuale, non solo con il vostro partner ma anche con... Potrebbero arrivare alcuni cambiamenti, anche se piccoli (o forse grandi), in grado di risolvere alcune situazioni un po' complicate. Per coloro che sono ancora single, si profila l'opportunità di iniziare qualcosa di tanto desiderato: finalmente avrete la possibilità di far fiorire un sogno. Ricordate, gli incontri non avvengono mai per caso, quindi state attenti e osservate attentamente perché ci saranno persone molto interessanti intorno a voi. Nel lavoro, tutto sembra andare troppo bene. Una persona offrirà supporto.

1° posto - Gemelli: si prospetta un weekend davvero meraviglioso, davvero super fortunato: pronti a cogliere l'attimo? In molte situazioni, la vita quotidiana si prevede scorrevole e soddisfacente per molti di voi. Gli astri sono pronti a soddisfare ogni vostro desiderio, regalando momenti ricchi di fantasia e molto intriganti. In amore, la Luna sarà ancora dalla vostra parte per un giorno, quindi riuscirete a comprendere perfettamente le esigenze del partner. Se negli ultimi giorni ci fossero stati problemi con la persona amata, saranno superati da ora in avanti. Per coloro che sono ancora single, non c'è nulla di cui lamentarsi, anzi. Mantenete la calma e pensate positivo: la vita offre opportunità, alcune arrivano dal cielo e altre, purtroppo, bisogna saperle creare. Per quanto riguarda il lavoro, sarete brillanti e pieni di buoni propositi: non lascerete sfuggire nessuna occasione.