Nella settimana dal 1° al 7 aprile troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Sagittario ai Pesci (dove transitano Marte, Nettuno e Saturno), mentre Venere si sposterà dal domicilio dei Pesci ai gradi dell'Ariete (dove risiedono il Nodo Nord, il Sole e Mercurio). Plutone protrarrà il moto in Acquario e, allo stesso modo, Lilith resterà stabile in Bilancia e Giove assieme a Urano proseguiranno la sosta in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Ariete, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Acquario: concreti.

Secondo l'oroscopo settimanale dal 1° al 7 aprile i nati Acquario parranno sfoggiare un comportamento concreto e affidabile che si rivelerà proficuo al lavoro sia in termini di risultati che di ritorni economici. Da segnare sul calendario, inoltre, saranno le giornate di lunedì, giovedì e venerdì, quando per il segno Fisso ci sarà anche spazio per qualche stuzzicante conoscenza di matrice affettiva.

2° posto Ariete: rivedere e correggere. Mercurio da martedì e il Nodo Nord per l'intero periodo saranno in retrogradazione al Sole di nascita di casa Ariete e ciò andrà a coincidere con la retromarcia astrale di Lilith in settima casa che andrà in onda da mercoledì. Aspetti astrali sfidanti ma estremamente significativi che spingeranno, con buona probabilità, il segno Cardinale a mettere a punto alcuni progetti o idee in fase embrionale oppure a raddrizzare il tiro in termini comportamentali con una persona conosciuta da poco.

3° posto Scorpione: focus sulla fiducia. Sette giorni dove i nati Scorpione potrebbero focalizzare gran parte delle loro attenzioni sulla valenza della fiducia che sinora hanno riposto su alcune persone. Se da una parte il segno Fisso potrà riflettere su ciò serenamente sino a mercoledì e nel weekend, dall'altra parte il 4 e 5 aprile sarà messo di fronte a degli accadimenti destabilizzanti che avranno il compito di aprirgli gli occhi in tal senso.

I mezzani

4° posto Sagittario: audaci. La settimana che aprirà aprile profumerà probabilmente d'audacia, intraprendenza e carisma per i nati Sagittario quando si tratterà di lavoro, specialmente per i liberi professionisti del segno che faranno dell'ampio spazio di manovra del quale beneficeranno la loro freccia più acuminata.

Occhio, invece, alle tese giornate di martedì e domenica quando il segno Mutevole dovrà necessariamente fare i conti con un partner amoroso o un socio professionale poco propenso ad assecondare il suo volere.

5° posto Pesci: sperimentatori. Sia che si tratti di arte, hobby o cucina, i nati Pesci in questa settimana, specialmente sabato e domenica, sembreranno avvertire un'irrefrenabile voglia di sperimentare al fine di provare qualche brivido nuovo figlio di esperienze inesplorate. Il rischio per il segno d'Acqua, però, sarà di spendere un po' troppo per tali sperimentazioni e, di conseguenza, di doversi sorbire le ramanzine di partner e figli.

6° posto Gemelli: strade da imboccare. Il probabile scombussolamento che vivranno i nati Gemelli nel settore professionale in questa settimana giungerà loro per fargli comprendere che il lavoro attuale dovrebbe essere rivisto o, nel caso delle prime due decadi, accantonato per far spazio ad altro.

A fronte di ciò, il carnet astrale nelle giornate centrali mostrerà al segno d'Aria delle fresche opportunità che potrebbe sfruttare nel prossimo futuro, spiragli che non andrebbero affatto sottovalutati.

7° posto Cancro: giù la maschera. Le frequenze planetarie in onda in questi sette giorni premeranno probabilmente affinché i nati Cancro abbandonino un modo di porsi intriso di convenzioni sociali e convenevoli per lasciar emergere la loro naturalezza. Esercizio che se perseguito a dovere dal segno Cardinale permetterà allo stesso sia di sciogliere qualche attrito relazionale nato per futilità che di calamitare alcuni sguardi interessati.

8° posto Leone: stallo sentimentale. Il bouquet astrale in questa settimana inaugurale di aprile potrebbe suggerire a gran voce ai nati Leone di rinviare a data da destinarsi qualche decisione di matrice sentimentale, in quanto la confusione regnerà sovrana e il rischio di prendere qualche cantonata sarà alto.

Tale stallo permetterà al segno Fisso di vivere la sua attuale condizione sentimentale senza aspettarsi nulla dalla controparte e, al contempo, potendo vivere appieno il piacere delle piccole gioie di coppia.

9° posto Vergine: spaesati. Il probabile rischio che correranno i nati Vergine in questa settimana, soprattutto lunedì e sabato, sarà di avvertire la sgradevole sensazione di sentirsi un pesce fuor d'acqua in una cerchia relazionale che frequentano spesso, come l'ambiente di lavoro o le amicizie. Sentirsi spaesati improvvisamente sarà il modo in cui i pianeti, congiunzione Venere-Mercurio in ottava casa in primis, indurranno il segno Mobile a vivere i rapporti citati momentaneamente con maggiore distacco con l'intento di tenersi al riparo da delusioni o amarezze di sorta.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Sarà possibile per i nati Toro dover fare i conti con qualche difficoltà comunicativa in coppia nel periodo in questione, specialmente da giovedì in poi quando fraintendimenti e battibecchi col partner saranno dietro l'angolo ad attenderli. Con delle ostilità così pressanti, il segno di Terra farebbe meglio a preferire la compagnia di qualche amico piuttosto che trascorrere tante ore in casa con l'alea di doversi sorbire l'aria tensiva tra lui e l'amato bene.

11° posto Bilancia: imbronciati. Il neo di casa Bilancia in questi sette giorni primaverile si rivelerà, con buona probabilità, il loro tono umorale malmostoso. Parrà essere assai complicato per il segno d'Aria togliersi quel broncio dal viso, rimuginare su recenti contrasti, così come risultare scontrosi in termini comunicativi e tale approccio finirà per inasprire qualche rapporto relazionale già traballante.

12° posto Capricorno: mancanza d'aiuto. Se da un lato i nati Capricorno nel periodo citato sembreranno accorgersi di necessitare dell'aiuto altrui, dall'altro lato un po' per orgoglio e un po' per testare la fedeltà di chi li circonda faticheranno a chiedere un sostegno pratico agli altri. A fronte di ciò, gli aiuti non giungeranno copiosi e naturali come si attenderà il segno di Terra e ciò provocherà in quest'ultimo un certo scoramento.