L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 20 marzo 2024.

Sotto la lente astrale i sei segni dello zodiaco dalla Bilancia ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 20 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo mercoledì su tutti i fronti! Avrete la consapevolezza che, anche se non tutto ciò che affronterete potrà essere risolto, saprete trovare convenienti escamotage per far sì che ogni cosa trovi il giusto equilibrio. Sappiate anche che niente cambierà, fino a quando non lo affronterete con convinzione.

Se dovesse servire, provate a ricominciare da zero: chi vi ama continuerà a credere in voi, a sostenervi e a starvi accanto. Tuttavia, sappiate che consolidare una situazione finanziaria in declino sarà difficile, ma non impossibile. Evitate investimenti o spese inutili, potreste avere insoddisfazioni; investite invece su ciò che realmente serve, troverete senz'altro riscontri positivi. In amore, alcune situazioni potrebbero sembrare esagerate all'inizio, poi però le troverete non solo appropriate ma anche molto divertenti. Indirizzate le energie in eccesso verso ciò che vi rilassa.

Scorpione: ★★. Nervosismo a fior di pelle! La giornata di mercoledì si prospetta abbastanza impegnativa. Potreste risultare piuttosto irascibili, pertanto cercate di trovare conforto nel frangente offerto da Venere in Pesci e da Giove in Toro.

Il pianeta dei buoni sentimenti vi proteggerà da eventuali temporali negativi diretti verso il vostro segno. In famiglia, siate disponibili seppur lasciando che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Nel lavoro, avvertirete un crescente desiderio di esplorare nuovi orizzonti, sostenuti dall'influenza di qualcuno capace di rendervi aperti e comunicativi come non mai.

In amore, mettete da parte le ripicche inutili. La tenerezza e il dialogo sincero contribuiscono a creare radici profonde per il futuro del rapporto. Approfittate del tempo libero per passeggiare in mezzo al verde: vi aiuterà a scaricare le tensioni e a mantenere la forma fisica.

Sagittario: ★★★★★. Largo a nuove idee! Questo è un periodo splendido per iniziare qualcosa di concreto.

In amore, non avrete problemi di comunicazione con la dolce metà. L'impegno che dimostrerete sarà unito alla passionalità, permettendovi di contrastare efficacemente eventuali dissapori. Il partner risponderà con particolare intensità, dimostrandosi in totale sintonia mentale con i vostri pensieri. Per i single, la giornata sarà regolare, riflettendo il moto dei pianeti: tutto sembrerà scorrere tranquillamente, senza troppi imprevisti. Approfittate per stilare la lista delle cose da fare, perché presto avrete un gran numero di impegni e sarà bene organizzarsi per tempo. Le stelle garantiscono un'ottima giornata a livello affettivo: vi sentirete importanti, felici ed appagati. Nel lavoro, saprete muovervi saggiamente, facendo nuove esperienze e allargando gli attuali orizzonti.

Non abbiate paura di seguire ciò che suggerisce la fantasia, perché i risultati ricompenseranno ampiamente il vostro coraggio.

Oroscopo e stelle del 20 marzo, le previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Routine a go go! Questo è un periodo identificato come stabile, quindi buono quanto basta. In campo sentimentale, riuscirete a vivere con uguale intensità le emozioni di sempre. Molti di voi stanno attraversando un periodo abbastanza roseo, sentendosi profondamente capiti, rispettati e desiderati da un partner molto affine di carattere, sotto tanti aspetti. Se single, di certo sarete accattivanti, affascinando chiunque vi abbia accanto: nessuno saprà resistere alle vostre seduzioni.

Il ritmo della giornata di mercoledì sarà molto calmo e disteso: sembra quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai. Regnerà la pace dentro di voi, e ciò potrebbe suscitare l'invidia di qualcuno. Osate, vedrete che niente turberà la vostra serenità d'animo. Sul fronte lavorativo, sarete motivati e lavorerete a ritmo sostenuto senza sentire alcun peso.

Acquario: ★★★. Giornata sottotono! Forse vi troverete oberati da questioni da risolvere e la giornata non farà altro che aggiungere ulteriori complicanze. Qualcuno, poi, volontariamente potrebbe sovraccaricarvi di responsabilità e né voi né quest'ultimo saprete come uscire da tale situazione. Fate del vostro meglio e, se non riuscirete a risolvere, non preoccupatevi: avrete comunque l'intera giornata a disposizione per sistemare le cose.

Tuttavia, è importante elaborare un piano dettagliato per il futuro. In questa giornata, cercare ispirazione dalle persone intorno a voi, anche se potrebbe risultare difficile, dato che alcuni sono poco inclini a fornire idee intelligenti. Nel lavoro, sarebbe utile iniziare a guardare oltre, magari cercando altre fonti di ispirazione.

Pesci: ★★★★. Periodo non male! Le previsioni del giorno, di mercoledì 20 marzo, prospettano un centro settimana abbastanza efficiente, seppur piuttosto ordinario. In ambito amoroso, dimostrerete comprensione nei confronti del partner, arricchendo la vita di coppia da gratificanti dimostrazioni d'affetto. Venere, parzialmente favorevole al vostro segno, contribuirà a rendere questa giornata abbastanza positiva.

La grande fiducia riposta in voi stessi vi conferirà un fascino irresistibile. Rilassatevi e godetevi tutti gli aspetti positivi della vita. Per i single, un cielo astrale promettente si staglierà sopra di voi, mettendovi in armonia con il mondo circostante. Avrete un ruolo di primo piano nella vita sociale, godendo di piacevoli momenti in compagnia degli amici più cari. Sul fronte lavorativo, è giunto il momento di una svolta: questo mercoledì richiede un piccolo sforzo in più. Concentratevi al massimo e andate dritti verso i vostri obiettivi.