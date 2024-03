L’oroscopo della settimana 25-31 marzo rivela che la nuova configurazione planetaria porterà benefici nella vita finanziaria dei nativi del Toro.

Il sorridente Mercurio regalerà invece momenti sensuali e pacifici ai nativi del Cancro che hanno una relazione d’amore, mentre i pianeti Urano e Nettuno prenderanno il controllo della vita sentimentale degli individui che appartengono al segno dei Pesci. A seguire, l’astrologia dedicata all’ultima settimana di marzo e le previsioni sull’amore e sui soldi con le pagelle zodiacali.

Le previsioni dell'oroscopo da lunedì 25 a domenica 31 marzo, amore e denaro: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Single, questa volta non aspettatevi miracoli nella vostra vita sentimentale. Sarà la solita routine. Solo poche anime solitarie, toccate dagli aspetti di Plutone, potranno abbandonarsi a un volo di passione, ma lasciatevi coinvolgere solo se vi piacciono le lotte amorose. La settimana sarà bella per quelli che vivono in coppia. Spetta a voi non rovinare nulla con attacchi di sensibilità, modi eccessivamente capricciosi, critiche aspre o silenzi infiniti. Non osate nemmeno sfruttare la carta del ricatto emotivo, che potrebbe portarvi dritti al disastro. Quando si tratta di soldi, fate attenzione.

Andrà tutto bene se la vostra situazione è sana ed equilibrata. Ma quelli che hanno accumulato debiti o prestiti potrebbero avere temporaneamente difficoltà a sistemare tutto. Negoziate con il vostro creditore, destreggiatevi ma soprattutto intervenite. Questo vi aiuterà a evitare problemi seri. Se, invece, lasciate che la situazione peggiori, sarà ancora più difficile migliorarla.

Voto: 7

Toro – Nessun pianeta oserà disturbare il settore dell’amore coniugale, questo significa che la vostra relazione romantica non subirà grandi cambiamenti. Assaporerete una felicità semplice ma autentica, da vivere ogni giorno. Se siete single, farete incontri interessanti ma non sperate che le avventure durino a lungo.

Evitate di fare progetti seri e duraturi in questo periodo, anche se l’idea di una vita insieme non vi dispiace. Questa configurazione planetaria vi suggerisce la carta migliore per ottenere benefici a livello finanziario. Sfruttate questa situazione per organizzare una breve vacanza di Pasqua, oppure una gita con i vostri cari nel weekend pasquale. Voto: 7,5

Gemelli – Se siete innamorati, farete bene a sfruttare il vostro fascino e ingegno per ottenere ciò che desiderate. La settimana 25-31 marzo sarà difficile se non mettete un po’ d’acqua nel vostro vino. Non siate troppo inflessibili, esigenti con il vostro partner, altrimenti non lo renderete mai felice. La chiave per avere una bellissima e armoniosa relazione d’amore è la tolleranza.

Nel settore finanziario, non fatevi coinvolgere nel trading azionario rischioso. Anche se qualcuno dei vostri cari cerca di convincervi che è sicuro, fate attenzione, altrimenti ve ne pentirete a vita. Voto: 7

Cancro – Mercurio sarà tutto sorridente in quest’ultima settimana di marzo. Darà a quelli che vivono in coppia il gusto dell’amore pacifico, sicuro e molto sensuale. Potrete anche godervi la vita in famiglia, la tranquillità della vostra casa che vi divertirete a decorare e rinnovare. Se siete single, fate attenzione. Molto spesso, la passione e il desiderio offuscano il vostro giudizio. Risultato: le vostre relazioni amorose potrebbero causarvi delle complicazioni. Siate particolarmente vigili.

L’ambiente planetario di questa settimana favorirà l’intuizione e la lucidità, che sono le capacità naturali per voi, Cancro. Sarete, quindi, brillanti e otterrete un affare d’oro in pochissimo tempo. Voto: 9

Le pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Grazie al buon aspetto di Mercurio, avrete più possibilità di risolvere alcuni problemi di coppia. Prendete il toro per le corna e tutto vi sarà chiaro. Single, gli aspetti accoglienti del pianeta Plutone favoriranno le amicizie romantiche, le relazioni tenere e intellettualizzate. Sarete felici, rilassati, godendovi pienamente la felicità che vi verrà offerta, a volte in maniera insolita. Gli aspetti negativi della Luna accentueranno la vostra tendenza a buttare i soldi dalla finestra.

Resistete alla tentazione di comprare o giocare alla grande. Non contrate debiti in nessun caso. Voto: 7

Vergine – Se la vostra relazione è solida, Venere aumenterà i sentimenti tra voi e il vostro partner. Se, invece, la vostra storia d’amore è in grande difficoltà, Venere potrebbe spingere il vostro partner sulla strada dell’infedeltà. Single, è molto probabile che durante un evento farete un incontro magico, che potrebbe dare vita a una relazione promettente. In campo finanziario, sarete tentati di risparmiare più del necessario per paura del futuro. Non c’è niente di male in questo e può anche essere utile, a patto che il vostro morale non ne risenta. Un po’ di fortuna negli investimenti sarà dalla vostra parte.

Voto: 7

Bilancia – La vostra vita di coppia non sarà facile. L’aspetto difficile di Urano porterà confusione in alcuni rapporti d’amore. Niente di grave, ma per voi che non amate il caos sarà piuttosto inquietante. Single, un trio planetario allegro e aperto è pronto a farvi conoscere il mondo e ad aprirvi tutte le possibilità romantiche: conversazioni, flirt, passione o amore eterno. Dipende da voi. Nel bel mezzo della settimana potreste avere una bella sorpresa relativa alle vostre vincite o ai vostri guadagni. In ogni caso, a livello finanziario non dovrete comunque preoccuparvi. Voto: 7

Scorpione – Anche se nessun pianeta influenzerà il vostro settore amoroso, beneficerete degli aspetti benefici di Venere.

La dea dell’amore farà vivere momenti di tenerezza e sensualità alle coppie innamorate. Se vivete da soli, sognerete cose meravigliose, un partner ideale, un amore eterno. Soprattutto, vivrete nelle vostre fantasie e lì vi ritroverete felici. Sarete, però, pronti per le avventure più romantiche. Alcune di queste avventure potrebbero dar vita a una relazione duratura. Con questo aspetto di Nettuno, tutto andrà a gonfie vele sul fronte finanziario, se eviterete di prendere decisioni troppo avventate e se ricontrollerete i contratti che firmate. Voto: 9

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il rapporto con il vostro coniuge promette di essere armonioso e pieno di complicità. Entrambi desiderate migliorare il comfort della vostra casa e riunire i vostri migliori amici attorno a un buon piatto di pasta.

Single, Mercurio influenzerà la vostra vita sentimentale. Poiché questo pianeta è noto per favorire le avventure, si potrebbe intuire che vi interessa solo il divertimento. Presto vi accorgerete che una delle vostre conquiste potrebbe diventare una cosa seria. In campo finanziario, Mercurio potrebbe causarvi alcune difficoltà. Sono possibili ritardi nei pagamenti, tenetelo a mente quando organizzate il vostro budget. Attenzione anche alle distrazioni, non dimenticate di pagare le bollette. Voto: 7

Capricorno – L'Oroscopo sostiene che questa sarà una settimana piena di passione, se la vostra relazione è forte. Infatti, avrete abbastanza fiducia nel vostro partner e condividerete le vostre fantasie.

L’altro, lungi dall’essere offeso, ne sarà felice. Single, organizzerete le giornate a vostro vantaggio, realizzerete progetti a lungo termine e metterete ordine nella vostra vita sentimentale. Avrete buone prospettive nella ricerca dell’anima gemella. Gli influssi planetari favoriranno le principali transazioni finanziarie. Se avete bisogno di fare investimenti o effettuare una transazione immobiliare, in questo periodo sarete molto ispirati. Voto: 8

Acquario – Le dissonanze astrologiche interferiranno e destabilizzeranno in qualche modo la vostra vita di coppia. Tuttavia, non avrete nulla da temere, se mostrerete più attenzione al vostro partner. In caso di conflitto o incomprensione, dimenticate la vostra autostima o il vostro orgoglio e fate il primo passo verso la riconciliazione con la persona amata.

Single, voi che amate i flirt, questa volta sarete bene accontentati. Ma, visto questa atmosfera astrologica, non sperate di avere alcuna possibilità di stabilizzarvi sul piano sentimentale. Nettuno si occuperà delle vostre finanze e prometterà un periodo ricco di soddisfazioni. Vi aiuterà a trovare un lavoro facile, gestibile e ben retribuito. Voto: 7,5

Pesci – Single, saranno Urano e Nettuno ad avere il controllo sulla vostra vita sentimentale, e questi due pianeti formeranno configurazioni potenti e insolite. Non si esclude un incontro molto importante. Se vivete in coppia, riuscirete a far vivere al vostro partner una serie di momenti speciali. Innanzitutto, rafforzando la complicità con la persona amata e puntando più che mai sul dialogo.

Sotto gli aspetti benefici di Mercurio, questa sarà una settimana di successo finanziario. Sarà il momento di correre dei rischi. La fortuna vi sosterrà insolentemente, permettendovi di aumentare le vostre vincite con il minimo sforzo. Evitate, però, di farvi trasportare dal successo, cadendo nella trappola di una vita facile e confortevole, con la possibilità di ritrovarvi a vivere sotto i ponti. Voto: 8