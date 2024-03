L'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 marzo prevede l'arrivo del pianeta Marte in Pesci, un approdo che aiuterà il segno d'acqua a gestire con maggiore concentrazione i propri progetti, mentre Leone troverà la giusta direzione sia in amore che nel lavoro.

Vergine avrà bisogno di stabilire un nuovo equilibrio nella propria vita, mentre il Cancro ritroverà il sorriso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo.

Previsioni dettagliate

Ariete: sul fronte professionale potrete dire la vostra, ma dovrete essere sicuri delle vostre scelte.

Per quanto riguarda i sentimenti la settimana non inizierà al meglio a causa della Luna in Cancro, ciò nonostante, a partire a mercoledì, la vostra vita sentimentale sarà tutto sommato stabile e soddisfacente. Voto - 7️⃣

Toro: finalmente anche il pianeta Marte smetterà di remarvi contro. Arriveranno idee migliori per i vostri progetti e avrete buone energie per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In campo amoroso Venere in sestile vi aiuterà a ritrovare la giusta intesa con la persona che amate. Attenzione però tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che comincerà a vacillare nel prossimo periodo a causa di questo cielo.

Soprattutto durante il weekend, con Venere e la Luna in cattivo aspetto, tra voi e il partner potrebbe non esserci una perfetta complicità. Anche sul fronte lavorativo potreste non essere così sicuri delle vostre decisioni e della forma che stanno prendendo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: con Venere in trigono dal segno dei Pesci ritroverete il sorriso in ambito amoroso.

La settimana inoltre inizierà molto bene grazie alla Luna in congiunzione. Single oppure no, sarà il periodo giusto per costruire una vita sentimentale ottimale e dare inizio a questa primavera. Nel lavoro avrete Marte e Mercurio dalla vostra parte. Sarà possibile mettere insieme buoni progetti o riuscire a recuperare lavori rimasti indietro.

Voto - 9️⃣

Leone: periodo che vi vedrà abbastanza attivi. In amore la Luna navigherà in buone posizioni, permettendovi di dare il meglio per il partner tra le giornate di mercoledì e giovedì. Sul fronte professionale Marte smetterà di essere contrario. Troverete la direzione giusta per i vostri progetti, ricavando finalmente delle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana difficile e continuamente in bilico per voi nativi del segno, che vedrà qualche raggio di sole soltanto durante il weekend. In amore avere Venere contro significherà poco romanticismo tra voi e il partner. Dovrete ritrovare fiducia nel vostro rapporto, per cui sfruttate quelle giornate di Luna favorevole. Nel lavoro anche Marte sarà opposto e sarà difficile affidarvi alla sola fortuna che Giove potrà offrirvi.

Voto - 6️⃣

Bilancia: la settimana non inizierà al meglio per voi. La Luna in quadratura potrebbe causare piccole discussioni con il partner, che se saprete gestire bene, riuscirete a risolvere in fretta. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Marte, ciò nonostante avrete ancora tutto ciò che serve per riuscire a mettere insieme buoni progetti professionali. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale davvero favorevole nel corso della prossima settimana. Soprattutto in campo professionale, potrete contare sul sostegno di Marte in trigono per gestire con maggior energia e convinzione i vostri progetti. Sul fronte amoroso potrete contare su Venere per godere di un’ottima relazione di coppia.

Anche la Luna vi darà una mano, ma attenzione tra le giornate di mercoledì e giovedì. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo periodo si farà più cupo per voi nati nel del segno. Anche Marte si aggiungerà a quella schiera di pianeti contrari che renderanno più complicata la vostra quotidianità. In amore dovrete avere pazienza e cercare di comprendere fino in fondo le ragioni del partner. Sul fronte professionale invece dovrete raccogliere le vostre idee migliori e riuscire a trovare un quadro chiaro su cui basarvi. Voto - 6️⃣

Capricorno: la penultima settimana di marzo potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Nulla di grave se riuscirete a preservare la vostra vita sentimentale, affidandovi a Venere in sestile.

Single oppure no, sarà ancora un buon periodo per godere della compagnia delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete spinti da buone idee e progetti interessanti. Con Marte e Mercurio favorevoli, potreste riuscire a ottenere tanto. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta in questa settimana. Tra voi e il partner ci sarà stabilità, anche quando la Luna si troverà in opposizione, a dimostrazione di come la vostra relazione sia forte e capace di superare gli ostacoli. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Marte. Giove in quadratura potrebbe portare qualche imprevisto, ciò nonostante sarete ancora in tempo per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: l'arrivo di Marte nel vostro cielo andrà a completare un quadro già ottimale di suo.

Sul fronte professionale avrete maggiori energie a disposizione per raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di un cielo positivo per vivere una relazione forte e appagante, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣