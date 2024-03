L'oroscopo del giorno 17 marzo annuncia che il segno dei Pesci sarà al primo posto in classifica, seguito dal Sagittario, andranno bene le cose in amore anche per l'Acquario, ultimo in graduatoria sarà invece il Capricorno. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche su amore, lavoro e benessere e la classifica giornaliera - disposta in ordine decrescente - per tutti i segni.

Segni zodiacali con giornata ko

12) Capricorno: se siete single, potreste incontrare qualcuno di noioso e prevedibile, quindi probabilmente non sarà il caso di approfondirne la conoscenza.

Per le coppie, l'atmosfera è pesante e monotona. Il lavoro offre stress. Nonostante il vostro impegno, le ricompense tardano ad arrivare. La salute è buona, ma non abbondate nella sicurezza.

11) Vergine: se siete single probabilmente ora vi trovate in un periodo di solitudine e introspezione forzata. Per le coppie, la fiducia è in declino. Nonostante i vostri sforzi, il lavoro vi porta solo stress e insoddisfazione. Considerate di staccare la spina per un po'. La salute è decente, ma fate comunque attenzione ad alcuni dolori.

10) Ariete: irritazione e malcontento oscurano il vostro cammino. Se siete single, potreste imbattervi in incontri scadenti, che non avrete voglia di approfondire. Per le coppie, si prospettano litigi e incomprensioni.

Vi state trascurando e questo non va bene.

9) Toro: Venere vi rende attraenti ma solo per le persone sbagliate. Nei rapporti di coppia, l'armonia è solo un'illusione e la complicità è un lontano ricordo. Le emozioni sono confuse e superficiali. Anche sul fronte lavorativo il caos regna sovrano. Avete bisogno di ritrovare la calma.

Fate attenzione alle tensioni emotive.

Segni a metà classifica

8) Gemelli: se siete single, questo è il giorno perfetto per fare delle nuove conoscenze. In coppia, è il momento di aprirsi di più e comunicare. Potreste avere brillanti intuizioni nel lavoro. Fate attenzione allo stress e alle allergie primaverili.

7) Scorpione: potreste essere travolti da avventure passionali.

Per le coppie, è il momento di ravvivare l'intensità e la passione. Avete molta energia e siete pronti per nuove sfide lavorative.

6) Bilancia: Venere vi rende irresistibili. Se siete cuori solitari, potreste imbattervi in incontri significativi. In coppia, regna l'armonia e la serenità. Si prospettano opportunità di collaborazione nel lavoro. Inviti da non declinare.

5) Leone: il Sole accresce il vostro fascino e il vostro carisma! Se siete single, potreste sperimentare storie appassionanti. In coppia, l'atmosfera è di gioia e voglia di condividere momenti spensierati. Avete una grande determinazione e potreste conseguire grandi successi nel lavoro. Energia al massimo.

Giornata eccellente per i primi classificati

4) Cancro: la Luna amplifica la vostra sensibilità e il vostro lato emotivo. Se siete soli, potreste incrociare persone davvero speciali. Per le coppie, è il momento di riscoprire la tenerezza e il romanticismo. Il lavoro è gratificante, ma è fondamentale aumentare la fiducia in se stessi. La salute è robusta, ma state attenti all'alimentazione.

3) Acquario: le cose andranno molto bene in amore. In coppia, regna il romanticismo e la magia. Anche i single avranno delle opportunità. Avete un'energia vitale invidiabile. Potrebbero aprirsi nuove opportunità lavorative.

2) Sagittario: potreste lanciarvi in avventure appassionanti. In coppia è tempo di riscoprire l'intensità e la passione.

Potrebbero esserci cambiamenti nel lavoro. La salute è buona, ma state attenti ai dolori muscolari.

1) Pesci: questa è una domenica di cambiamenti e novità. Per le coppie, è il momento di godersi maggiore libertà e indipendenza. Sul fronte lavorativo, è un periodo di stabilità e consolidamento. Affrontate i vostri compiti con dedizione. La salute è in equilibrio.