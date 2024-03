L'oroscopo del 21 marzo annuncia che il segno del Cancro si gode il primo posto in classifica seguito da Pesci, e Bilancia è destinato a trascorrere una giornata proverbiale. Ultimo in classifica l'Ariete.

Previsioni astrologiche del 21 Marzo

12° Ariete - Questo giovedì si prospetta insidioso e a tratti apatico. La settimana ha avuto un avvio lento, ma presto tutto si placherà. Tuttavia, è importante non restare ancorati al punto di partenza e abbracciare il cambiamento con pazienza. L'evoluzione è parte integrante della vita umana, quindi è tempo di dirigervi verso nuovi obiettivi.

Le donne Ariete mostrano coraggio e intraprendenza, mentre gli uomini incarnano leadership e sono punti di riferimento. Queste qualità saranno fondamentali per superare le difficoltà odierne e per aprirsi a nuove avventure. Ascoltate il vostro istinto e consumate più cibi di stagione.

11° Capricorno - Ancora una giornata influenzata dalla Luna birichina. È facile attribuire la colpa agli altri quando le cose non vanno come sperato. È importante comunicare di più in famiglia e imparare ad ascoltare. Le donne di questo segno sono pacate, sagge e riservate, mentre gli uomini sono ambiziosi e tenaci. Sfruttate queste qualità per avanzare verso i vostri obiettivi, ma evitate di sovraccaricarvi di responsabilità.

È fondamentale prendersi cura del proprio benessere evitando eccessi di caffeina e sostanze poco salutari.

10° Sagittario - Non procrastinate, anche se non sarà la giornata adatta a fare grandi operazioni. Lavorate sulla vostra autostima. È meglio provare e sbagliare piuttosto che non fare nulla e poi vivere di rimpianti. Chiudete con il passato burrascoso e costruite un futuro sereno a partire dal presente.

Approfittate delle prossime 24 ore per liberarvi delle amicizie negative.

9° Acquario - A volte è necessario riconsiderare il percorso fatto e aggiustare la rotta. Evitate di lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni irrazionali e affrontate gli imprevisti con determinazione. Sul lavoro o a scuola, alcuni di voi stanno vivendo un periodo relativamente tranquillo, ma c'è chi ha dei grossi problemi da combattere.

Queste 24 ore si presentano scompigliate e incasinate, cercate soltanto di non gettare benzina sul fuoco. Potrebbe essere necessario risolvere questioni pratiche come visite dal dentista o problemi finanziari.

Giovedì nella media

8° Toro - Concentratevi sul lavoro e sulla carriera, ma senza trascurare la famiglia, il partner e le proprie esigenze interiori. Le donne di questo segno sono concrete e combattive, mentre gli uomini sono abitudinari e calcolatori. Affrontate l'ansia che vi sta tormentando da giorni e cercate di superare le difficoltà con l'aiuto di una persona fidata. Prendetevi cura della vostra salute fisica e mentale. Concedetevi attività ricreative e momenti di meditazione. Potreste ricevere un suggerimento utile da qualcuno, non datelo per scontato.

7° Scorpione - Accettatevi per ciò che siete e non cercate giustificazioni inutili. Gestite lo stress concedendovi del tempo per recuperare. Le donne dello Scorpione sono energiche e intelligenti, mentre gli uomini sono possessivi ma ambiziosi. Continuate a puntare in alto e siate grati per le opportunità che si presentano. Fate attenzione a non commettere errori. In casa c'è un guasto o una ristrutturazione da fare, ma forse siete a corto di soldi.

6° Vergine - Non lasciate i vostri sogni ad ammuffire nel cassetto. Non importa quanti anni abbiate, sono tutte scuse per giustificare l'inazione. Se volete un cambiamento, allora dovete darvi da fare. Siate appassionati e non lasciate che nessuno vi fermi.

Approfittate della giornata per intraprendere nuove abitudini salutari. Chi lavora deve fare maggiore networking e curare la qualità. Se siete alle prime armi, non pretendete tutto e subito ma siate umili e centrati.

5° Leone - Evitate acquisti superflui e affrontate discussioni importanti in famiglia. Non trascurate le vostre esigenze personali e siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Prendete in considerazione l'idea di migliorare l'alimentazione e di fare più movimento, la primavera si farà sempre più calda e presto potreste incontrare la vostra anima gemella. Si consolidano le coppie che stanno insieme da pochi anni, mentre quelle di vecchia data devono cercare di uscire di più.

I segni con giornata luminosa

4° Gemelli - La giornata invita a fare dei passi in avanti. In amore siate consapevoli dei vostri limiti e cercate soluzioni concrete. Aspettatevi un giovedì favorevole per risolvere certe questioni economiche. Evitate acquisti impulsivi e gestite con cura le vostre finanze. Godetevi un po'di aria fresca e non state troppo tempo rinchiusi in casa. Qualcuno sembra essere invaghito di voi ma non riesce a dimostrarvelo.

3° Bilancia - Approfittate della giornata proverbiale per sviluppare delle abitudini positive. Siate aperti al cambiamento e lavorate sodo per raggiungere i vostri scopi. Prestate attenzione alle opportunità che si presentano e sfruttatele al meglio.

In amore c'è tanta passione per chi si ama e si rispetta, ma se c'è dell'astio sarebbe meglio troncare il rapporto. I single dovrebbero lasciarsi andare.

2° Pesci - Superate i momenti negativi grazie alla vostra caparbietà. Concedetevi del tempo per rilassarvi, ve lo siete proprio meritati. Stimolate la mente con nuove esperienze e non temete di esplorare nuovi orizzonti. I cuori solitari non dovrebbero prendere tutto sul serio: la primavera favorisce relazioni senza impegno. Bene chi sta insieme da tempo.

1° Cancro - Approfittate della buona forma fisica e mentale per riprendere in mano quei progetti che avete lasciato da parte. Sarà una giornata strepitosa, piena di buoni auspici e anche di incontri promettenti.

L'amore sarà in primo piano e saprete prendere le migliori decisioni. Siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi e dedicate del tempo di qualità ai vostri affetti perché il tempo va valorizzato.