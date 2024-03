L'oroscopo della giornata di giovedì 21 marzo prevede un Sagittario più creativo al lavoro grazie a Mercurio, anche se non dovrà correre troppi rischi, mentre Toro dimostrerà abilità e capacità in ambito lavorativo. Leone sarà più empatico nei confronti del partner, capace di comprendere i suoi sentimenti, mentre Pesci sarà versatile in quel che fa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Previsioni giovedì 21 marzo 2024 segno per segno

Ariete: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questo giovedì vi darà soddisfazioni in amore grazie alla Luna e al Sole in buon aspetto.

Single oppure no, sarà un bel periodo per stare insieme alle persone che amate. Nel lavoro il vostro modo di fare razionale vi permetterà di raggiungere agilmente i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: vita sentimentale non particolarmente brillante. Tra voi e il partner ci sarà di mezzo la Luna in quadratura, e potrebbe non bastare avere Venere in sestile per poter vivere una buona relazione di coppia. Nel lavoro dimostrerete abilità e buone competenze per riuscire a mettere insieme buoni progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata discreta per voi nativi del segno. La Luna sarà favorevole e vi darà una mano a vivere una relazione più matura e meno stravagante.

In ambito lavorativo state dimostrando molto impegno in questo periodo, ma con stelle come Marte e Saturno in cattivo aspetto, ambire in alto non sarà affatto semplice. Voto - 7️⃣

Cancro: saluterete la primavera con entusiasmo. Il pianeta Venere in trigono porterà momenti di pura passione tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo avrete buoni mezzi per raggiungere i vostri obiettivi, ma dovrete essere ben organizzati ed evitare imprevisti. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di dimostrare particolare empatia nei confronti delle persone che amate. Sarà più facile per voi capire i sentimenti di chi amate e sapere cosa fare per essere felici.

In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a fare scelte ragionate con i vostri progetti, ottimizzando tempo e risorse a vostra disposizione. Voto - 8️⃣

Vergine: questo periodo non vi darà particolari gioie in amore, ciò nonostante resta in voi un certo ottimismo per poter vivere una relazione migliore. Nel lavoro meglio evitare di fare investimenti rischiosi in questo momento. Con Marte e Saturno opposti, potreste commettere degli errori. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo più coinvolgente in campo amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, la vostra vita sentimentale sarà un po’ più interessante grazie alla Luna in sestile. In ogni caso però, attenzione a non esagerare e prendervi troppe libertà.

Nel lavoro le vostre idee non saranno sempre così apprezzate a causa di Mercurio. Valutate bene la situazione prima di procedere. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali sottotono in ambito amoroso. La Luna in quadratura potrebbe causare spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner, che neanche con Venere in trigono riuscirete a risolvere velocemente. In ambito lavorativo ve la caverete molto bene grazie a Marte e Saturno. Di contro, attenzione a non correre troppi rischi considerato Giove in opposizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: la vostra creatività si farà sentire in questo periodo grazie a Mercurio in trigono. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante attenzione a non avere ambizioni troppo elevate, perché con Marte e Saturno negativi il rischio di commettere errori sarà sempre dietro l'angolo.

Sfera sentimentale nel complesso discreta grazie alla Luna, anche se con Venere in quadratura non ci saranno momenti di grande romanticismo. Voto - 7️⃣

Capricorno: anche se Mercurio potrebbe ostacolarvi a volte, con Giove, Marte e Saturno a favore sarete capaci di portare a casa buoni risultati grazie anche al vostro grande impegno. Sul fronte amoroso Venere porterà intesa tra voi e il partner e buoni sentimenti che saprete esprimere al meglio. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale poco soddisfacente in questo periodo a causa della Luna in opposizione. Tra voi e il partner non ci sarà sempre una splendida intesa, ciò nonostante non attraverserete un periodo di crisi. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete maturità e impegno in quel che fate, che presto verranno ripagati.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarete versatili e sempre pronti a tutto in quel che fate sul fronte professionale. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata stimolante e romantica grazie a Venere. Vi sentirete spesso dei romanticoni, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Voto - 8️⃣