L'Oroscopo per domani, martedì 3 marzo, promette una giornata interessante sotto la Luna calante in Bilancia, destinata a portare un po' di caos nella mente di alcuni segni zodiacali. Si prevedono movimenti economici significativi e una serie di compiti da portare al termine. Dopo periodi altalenanti, il segno Scorpione potrebbe finalmente godere di una tregua mentre l'Acquario sarà favorito dalle stelle. Esaminiamo più da vicino le previsioni astrologiche di questa giornata, con una classifica che ordina i segni in modo decrescente.

Classifica e previsioni del 26 marzo: giornata no

Sagittario - 12° - Dovrete cercare di tenervi alla larga dalle provocazioni poiché qualcuno vi farà perdere la pazienza. Non saranno 24 ore facili da affrontare, le stelle non vi agevoleranno affatto. Se qualcosa potrà andare storto, lo farà inevitabilmente. Per tale ragione cercate di rinviare eventuali appuntamenti al weekend e fate meno cose possibili. Siete in piena evoluzione psicofisica. Anche se siete un segno vivace e spiritoso, ogni tanto capita di sentirvi male e nervosi. Nel lavoro siete pressati e avete voglia di mollare tutto. Anche nel privato c'è qualcosa che non va. In amore, se c'è un torto da superare, dovrete dare tempo al tempo prima di prendere una decisione.

Entro domenica potreste ricevere una gradita sorpresa.

Toro - 11° - Gli ultimi due mesi non sono stati certamente facili, infatti avete affrontato una marea di imprevisti e di problemi relativi a mutui e risparmi. Al momento la situazione economica non è certo delle migliori, e in settimana dovrete spendere ancora un po' di denaro a causa delle festività pasquali.

Non isperate e siate creativi nel cercare soluzioni risparmiose ed intelligenti. Organizzate le pulizie di primavera. Potreste ricevere delle visite o delle chiamate. Qualcuno ha alle spalle una collezione di delusioni sentimentali che ancora oggi fanno male ma non negate l'amore per diffidenza. Le coppie che si amano non avranno nulla da temere perché, se i sentimenti sono saldi, ogni tempesta potrà essere superata.

Leone - 10° - Smettete di attendere che le cose cambino da sole o che la fortuna bussi alla vostra porta. Non si ottiene nulla stando ad osservare e lamentandosi dalla mattina alla sera. Dunque, fate degli sforzi e impegnatevi. Per realizzare un sogno o per diventare la persona che avete in mente di essere, occorre pagare il prezzo della perseveranza e dello sforzo. In queste 24 ore, qualcuno sarà in ansia per via di una certa notizia o di un evento, cercate di non stressarvi in questo modo e concentratevi.

Ariete - 9° - Potreste sentire un'agitazione crescente, poiché si avvicina un cambiamento significativo nella vostra vita. La routine può uccidere la vostra vitalità, quindi sfruttate il vostro coraggio e la vostra imprevedibilità per intraprendere nuove avventure.

Concentratevi sul lavoro questo mese e cercate di migliorare la vostra situazione economica. Alla fine della giornata, potreste sentirvi esausti ma soddisfatti per quello che avete realizzato.

I segni zodiacali con un martedì nella media

Scorpione - 8° - Finalmente la tregua, il che sarà un sollievo per voi che di recente avete affrontato periodi stressanti. Anche se siete sempre occupati tra lavoro, casa, famiglia e altro ancora, cercate di non lasciarvi sopraffare. Potreste anche godere di una pausa, pur dovendo ancora organizzare meglio i vostri compiti. Cercate di alleviare lo stress fisico e mentale, magari facendo delle passeggiate nella natura e meditando.

Pesci - 7° - Concentratevi sulle vostre priorità, senza sprecare tempo su cose superficiali.

Potreste sentire stanchezza nel tardo pomeriggio, quindi assicuratevi di fare del movimento regolare, specialmente se siete sedentari. La sfera sentimentale o familiare potrebbe risolvere alcune tensioni, portando serenità nella vostra vita. Siate consapevoli dei vostri schemi relazionali e cercate di attirare le persone giuste.

Gemelli - 6° - Amate divertirvi, ma attenzione a non procrastinare troppo le vostre responsabilità. Con questa Luna potreste essere un po' distratti, quindi concentratevi sulle vostre priorità e mettete da parte tutto il resto. Prestate attenzione a eventuali imprevisti e cercate di gestire il vostro tempo in modo efficace. L'amore traballa, forse perché vi interessa qualcun altro oppure vi sentite maltrattati dal partner.

Qualcuno potrebbe prendersi una sbandata per voi.

Bilancia - 5° - Le previsioni dell'oroscopo sono abbastanza favorevoli. Siate diplomatici nelle vostre interazioni, specialmente sul lavoro. Concentratevi sul miglioramento delle vostre finanze e del lato amoroso, che al momento risulta dormiente o poco emozionante. Il partner potrebbe aver bisogno del vostro supporto, quindi mostrategli il vostro sostegno. Dedicate del tempo anche a voi stessi.

I segni nelle prime posizioni della classifica

Cancro - 4° - Sarà una giornata stupefacente per voi. Avrete la carica a mille e riuscirete a gestire i vostri compiti abituali con estrema facilità. Eventuali questioni familiari saranno presto risolte. Prestate attenzione alla vostra salute e cercate di affrontare i problemi finanziari con prudenza.

Sono tante le opportunità di crescita personale e professionale, e la motivazione non vi manca affatto. Per quanto riguarda l'amore, con il partner c'è stata un po' di crisi negli ultimi 2 mesi, ma sembra superata. Colpi di fulmine per i single.

Vergine - 3° - Con l'energia positiva di queste 24 ore potrete compiere dei progressi significativi. Siate proattivi nel perseguire i vostri obiettivi, in amore e, soprattutto, siate aperti alla comunicazione con la famiglia. Trovate gioia nelle piccole cose e seguite il vostro istinto nelle decisioni importanti.

Capricorno - 2° - Vi sentirete determinati e ottimisti per il futuro. Approfittate di questa energia positiva per risolvere i problemi e per trovare compromessi nelle relazioni familiari o amorose.

Ricordate di non sovraccaricarvi di responsabilità e di concedervi del tempo per il relax. Abbandonatevi alla passione, fa bene.

Acquario - 1° - Avrete un grande supporto astrologico che porta serenità e passione nelle vostre relazioni. Sul lavoro, sarete in grado di concludere con successo delle attività. Godetevi la pausa ben meritata ed evitate di riprendere relazioni passate che non funzionavano: apritevi a nuove opportunità.