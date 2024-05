L'oroscopo della giornata di domenica 12 maggio preannuncia un Cancro esitante in ambito professionale e in difficoltà a gestire alcuni cambiamenti, mentre la Vergine sarà in piena sintonia con il partner. Il Toro non avrà paura di cambiamenti, né in amore né al lavoro, mentre i Pesci saranno capaci di cogliere opportunità sentimentali.

Previsioni oroscopo domenica 12 maggio 2024 segno per segno

Ariete: sarà una domenica solamente sufficiente in campo amoroso. La Luna in quadratura sarà un pessimo cliente per voi, che renderà il vostro rapporto di difficile comprensione.

In ambito lavorativo troverete buone idee da sviluppare, anche se potrebbe essere necessario un po’ di tempo prima di portarle a termine. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di domenica. Tra voi e il partner ci sarà sintonia grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti, che vi daranno la spinta per vivere un rapporto sereno e affiatato. In ambito lavorativo non avrete paura di cambiamenti, adattandovi perfettamente a ogni situazione grazie anche al sostegno di Giove e Saturno. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile in questa giornata di domenica. Godrete di un cielo abbastanza favorevole, che vi permetterà di trascorrere momenti di tranquillità insieme alla persona che amate.

Nel lavoro non arriveranno sempre importanti successi, ciò nonostante, un passo alla volta, riuscirete a fare dei progressi. Voto - 8️⃣

Cancro: con Marte e Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete, potreste essere un po’ titubanti in campo professionale. Fate attenzione alle decisioni che prenderete per i vostri progetti.

In amore la Luna e Venere vi permetteranno di vivere una relazione sincera, con il partner pronto a darvi tutto il suo sostegno. Voto - 7️⃣

Leone: il lavoro potrebbe diventare frustante in questa domenica di maggio. Alcuni progetti potrebbero non rispecchiare le vostre aspettative. Non vi sentirete dunque molto soddisfatti del vostro operato o del vostro impiego.

In amore Venere in quadratura potrebbe essere causa di incomprensioni, che non faranno affatto bene alla vostra relazione di coppia. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà una domenica piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Riuscirete a mostrare i vostri sentimenti in modo spontaneo, costruendo una relazione sincera e affiatata. In ambito lavorativo forse non sarete tra i migliori del settore attualmente, ciò nonostante riuscirete a coprire un ruolo importante grazie al vostro impegno. Voto - 8️⃣

Bilancia: settore professionale non all'altezza della situazione in questo periodo. Con Marte e Mercurio in opposizione, avrete l'impressione che i vostri progetti non funzionino al meglio. Sarà necessario fare qualcosa per cambiare direzione.

In ambito amoroso la vostra vita procederà serenamente. Soprattutto voi single, dimostrerete di poter vivere momenti felici in compagnia delle persone giuste. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto. Anche se Venere sarà ancora in cattivo aspetto, il rapporto con il partner sarà un po’ più morbido, grazie anche alla vostra comprensione e pazienza. In ambito lavorativo potreste aver bisogno di nuove sfide, che possano stimolarvi nuovamente a fare di più. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Marte e Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete, sarete in grado di svolgere al meglio le vostre mansioni. Il vostro modo di fare certosino vi permetterà di non commettere errori, in particolare se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte amoroso godrete di una relazione abbastanza tranquilla, ma mai eccessivamente romantica. Voto - 8️⃣

Capricorno: settore professionale non particolarmente proficuo per voi nativi del segno. Il vostro modo di fare potrebbe non essere adeguato ad alcuni progetti, che richiederanno un cambio di direzione. In ambito amoroso la Luna e Venere saranno in contrapposizione, e non sempre riuscirete a stabilire una buona intesa con il partner. Voto - 6️⃣

Acquario: troverete un buon equilibrio in campo professionale in questa giornata di domenica. Troverete metodi interessanti da applicare ai vostri progetti, che potrebbero darvi qualche soddisfazione in più. In amore non sarà ancora un periodo ottimale per la vostra relazione di coppia, anche se state provando a fare qualcosa per migliorare.

Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete a cogliere interessanti opportunità sentimentali questa domenica. Che siate single oppure no, mettete in mostra la vostra parte migliore. In ambito lavorativo Giove e Saturno vi daranno una mano, ma attenzione a possibili imprevisti da parte di Marte e Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣