L'oroscopo della giornata di venerdì 15 marzo prevede un Leone più fortunato in amore ora che la Luna si trova in sestile, mentre Bilancia si dimostrerà tenera con il partner. Gemelli dovrà cercare di costruire un buon rapporto in famiglia, mentre Acquario sarà più spontaneo in amore.

Oroscopo 15 marzo 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un weekend discreto per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato dalla Luna in sestile, che porterà maturità e una buona intesa. Sul fronte professionale sfruttate bene le vostre abilità per riuscire a portare avanti alcuni progetti lavorativi più complicati del solito.

Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno una bella Venere in sestile in questa giornata di venerdì. Avrete sempre buoni spunti per regalare un'emozione in più alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno discrete soddisfazioni, che v'incentiveranno ad andare avanti con la vostra causa. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna favorevole. Sarà necessario sfruttare questo periodo per cercare di costruire un buon rapporto in famiglia, nonostante Venere sia contraria. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti, ma ci saranno alcuni imprevisti che vi rallenteranno. Voto - 7️⃣

Cancro: Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete renderà complicato lo svolgimento di alcuni progetti professionali.

Dovrete far fronte a diversi imprevisti in questo periodo, che non saranno facili da superare. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata piacevole tra voi e il partner grazie a Venere. Anche voi single sarete più dolci con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna in sestile dal segno dei Gemelli vi sentirete più fortunati in questo periodo.

Venere sarà poco influente, dunque concentratevi di più per vivere una relazione affiatata. Sul fronte professionale sperimentare nuove strade vi permetterà di trovare nuovi percorsi professionali che potrebbero darvi delle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Vergine: questo cielo non sarà dalla vostra parte, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna e Venere saranno contrai, e non sarà facile trovare la giusta sintonia con la persona che amate. Nel lavoro dovrete trovare forza di volontà e i giusti incarichi per ottenere risultati soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, vi dimostrerete particolarmente teneri in questa giornata di venerdì. Anche voi single sarete davvero dolci, capaci di costruire una buona intesa con chi vi sta vicino. Per quanto riguarda il lavoro dovrete muovervi con estrema cautela in questo periodo. Con Mercurio in opposizione non sarà facile trovare le giuste idee per portare a termine i vostri incarichi. Voto - 7️⃣

Scorpione: avrete bisogno di maggiori sentimenti in questo periodo, e con Venere in trigono dal segno amico dei Pesci potreste ottenere ciò che desiderate, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito professionale questo periodo di crescita si rivelerà molto importante per la vostra carriera. Voto - 9️⃣

Sagittario: settore professionale discreto. Mercurio vi darà una mano nel gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione alla posizione sfavorevole di stelle come Mercurio e Marte. Per quanto riguarda i sentimenti non sarà un periodo florido per la vostra relazione. Non ci saranno sempre buone emozioni tra voi e il partner, complice anche la mancanza di comunicazione. Voto - 6️⃣

Capricorno: avrete bisogno di maggiore socialità in questo periodo, e con Venere in sestile dal segno dei Pesci potreste riuscire a ottenere ciò che volete. Approfondite maggiormente il rapporto con le persone che amate, oppure provate a instaurare nuovi legami.

In ambito lavorativo dimostrerete buone abilità, ma sarà nelle mansioni di gruppo dove otterrete maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Acquario: dimostrerete maggiore spontaneità nei confronti della persona che amate. La Luna in trigono dal segno dei Gemelli accenderà il vostro entusiasmo, portandovi a vivere un rapporto davvero piacevole. In ambito lavorativo avrete le idee chiare sui vostri progetti, che andranno avanti senza particolari imprevisti grazie a Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale sottotono. Anche se Venere sarà favorevole, attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo. Per quanto riguarda il lavoro Saturno e Marte vi metteranno nelle giuste condizioni per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣