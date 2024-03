L'Oroscopo della settimana è pronto a svelare le classifiche con le pagelle dal 4 al 10 marzo. In primissimo piano i segni della seconda tranche zodiacale, ossia quella che comprende Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 4 a domenica 10 marzo e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. La settimana si preannuncia variegata. Iniziate con slancio, ottimo per mettere ordine e avanzare nei progetti.

Comunicazione e relazioni saranno fondamentali, soprattutto a metà settimana, quando le stelle favoriranno incontri e dialoghi costruttivi. La creatività sarà alleata preziosa, usatela per innovare. Verso il weekend, rallentate il passo e gestite con saggezza piccole incombenze. Concludete con un meritato riposo, ricaricando le energie per ciò che verrà. Affrontate ogni giorno con ottimismo e apertura.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno mercoledì 6 marzo;

★★★★ lunedì 4, venerdì 8;

★★★ sabato 9 marzo;

★★ domenica 10 marzo 2024.

♏ Scorpione: voto 6. Periodo discreto. In generale i prossimi sette giorni si presentano come un percorso di crescita e riflessione.

Iniziate con determinazione, sfruttando le giornate più intense per affrontare compiti che richiedono energia e coraggio. La comunicazione sarà fluida, e le relazioni personali potrebbero trarre vantaggio da un approccio diretto e sincero. La creatività e l’intuizione saranno i vostri migliori alleati a metà settimana, mentre il fine settimana vi invita a rallentare e a valutare con attenzione i passi successivi.

Chiuderete la settimana riposando oppure meditando sugli obiettivi futuri. Mantenete sempre uno spirito positivo e aperto alle nuove possibilità.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ martedì 5, sabato 9;

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, domenica 10;

★★★ venerdì 8 marzo;

★★ giovedì 7 marzo 2024.

♐ Sagittario: voto 6.

La settimana inizia e si conclude con note positive che vi spingono a prendere l’iniziativa e a perseguire i vostri obiettivi con fiducia. Approfittate di questi momenti per fare progressi significativi. Nel mezzo della settimana, trovate equilibrio e armonia nelle vostre attività quotidiane, anche se potreste incontrare qualche qualche situazione particolare a cui porre attenzione. È importante rimanere flessibili e adattarsi alle circostanze. Senz'altro il periodo offre diverse opportunità per crescita personale e professionale, quindi rimanete aperti e pronti ad accogliere nuove esperienze.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 4, domenica 10;

★★★★ martedì 5, venerdì 8, sabato 9;

★★★ giovedì 7 marzo;

★★ mercoledì 6 marzo 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10.

La vostra settimana si prospetta eccellente, con un inizio particolarmente favorevole grazie alla Luna nel vostro segno. Sarà un periodo ideale per dare il via a nuovi progetti o per portare avanti quelli in corso con rinnovato vigore. La comunicazione sarà fluida e le relazioni interpersonali saranno arricchite da una maggiore comprensione reciproca. Approfittate dei giorni centrali della settimana per fare progressi significativi, sia nel lavoro che nella vita personale. Il fine settimana sarà un momento propizio per consolidare i successi ottenuti e per pianificare i passi futuri con ottimismo.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno lunedì 4 marzo (Luna in Capricorno);

★★★★ giovedì 7, venerdì 8, domenica 10.

♒ Acquario: voto 9.

La nuova settimana in arrivo si annuncia ricca di momenti favorevoli che vi vedranno protagonisti. Con la Luna nel vostro segno, giovedì sarà un giorno di particolare intensità emotiva e creativa. Sfruttate l’inizio della settimana per dare impulso ai vostri progetti e per comunicare efficacemente le vostre idee. La seconda parte della settimana vi invita a mantenere il ritmo, con la possibilità di raccogliere i frutti del lavoro svolto. Il weekend sarà un periodo adatto per riflettere e ricaricare le energie in vista di nuove avventure. Affrontate ogni giorno con entusiasmo e nuova apertura mentale.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno giovedì 7 marzo (Luna in Acquario);

★★★★ martedì 5, sabato 9;

★★★ domenica 10 marzo 2024.

♓ Pesci: voto 8.

la vostra settimana sarà un mosaico di esperienze. Partite con passo misurato, ma non temete: ogni giorno aggiungerà un pezzo al quadro generale. La creatività e l’intuizione saranno le vostre pennellate principali, colorando la routine di sfumature brillanti. Il weekend vi vedrà sotto i riflettori celesti, con la Luna a illuminare il vostro cammino. Aspettatevi rivelazioni e incontri che potrebbero lasciare un’impronta duratura. Ritempratevi nel corpo e nello spirito, pronti a nuotare nelle acque calme delle buone possibilità.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci:

Top del giorno sabato 9 marzo (Luna in Pesci);

★★★★ mercoledì 6 marzo;

★★★ martedì 5 marzo;

★★ lunedì 4 marzo

La classifica della seconda sestina

Prendendo quindi in considerazione tutte le previsioni precedenti e unendole in ordine di classifica per i sei segni della seconda sestina emerge questa classifica:

1) Capricorno

2) Acquario

3) Pesci

4) Bilancia

5) Sagittario

6) Scorpione